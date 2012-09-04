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26.01 Четверг
Топ-материал
На Сумщине неопытный водитель отметился в ДТП (фото)3 фото
На Сумщине неопытный водитель отметился в ДТП (фото)
На одной из центральных улиц Шостки 19-летний водитель, недавно получивший водительское удостоверение, совершил наезд на 16-летнюю девушку-пешехода, пересекавшую проезжую часть...
Сегодня, 11:22 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 11:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 184 Комментариев 0
Война за землю в Сумах: лаковый кусок в центре не достался частнику (видео)
Война за землю в Сумах: лаковый кусок в центре не достался частнику (видео)
Предприниматели и местная власть долго судились, и их старания увенчались успехом. 23 депутата Сумского городского совета на сессии 25 января проголосовали за передачу в...
Сегодня, 09:09 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 09:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 306 Комментариев 0
Давай по 100: в Сумах прошёл флешмоб в поддержку евротранспорта
Давай по 100: в Сумах прошёл флешмоб в поддержку евротранспорта
Сумские активисты 25 января под зданием горсовета провели флешмоб в поддержку закупки низкопольных автобусов большой вместимости. Они держали большой баннер с надписью –...
Вчера, 18:17 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко Вчера, 18:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 164 Комментариев 0
Старт в Премьер-Лигу: олимпийский чемпион Сеула станет тренером сумчан 2 фото
Старт в Премьер-Лигу: олимпийский чемпион Сеула станет тренером сумчан
Сегодня был подписан договор о намерениях между областной администрацией, СНПО и китайской инвестиционной компанией. Его подписали глава ОГА Николай КЛОЧКО, генеральный директор...
Вчера, 16:16 Новость
Анатолий Поляченко Анатолий Поляченко Вчера, 16:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 202 Комментариев 0
В Сумах депутаты предпочли не «оказаться меж двух огней»
В Сумах депутаты предпочли не «оказаться меж двух огней»
На сессии Сумского горсовета 25 января депутаты сняли с рассмотрения вопрос о продлении договора аренды земельного участка компании «Эко-Эксим». Вот уже несколько лет не утихают...
Вчера, 15:07 Новость
Ирина Власова Ирина Власова Вчера, 15:07 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 212 Комментариев 0
Битвы в «Титане»: корпоративные войны в Сумах4 фото
Битвы в «Титане»: корпоративные войны в Сумах
Кооперативные войны уже стали «знаком времени» для Сум. Убийство председателя, физическая расправа над несогласными, «законный-незаконный» захват власти, порезка имущества на...
Вчера, 13:11 Новость
Панорама Панорама Вчера, 13:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 439 Комментариев 0
В Сумах животных не купили, но прославились
В Сумах животных не купили, но прославились
Сумскому центру эколого-натуралистического творчества понадобились животные. В управлении науки и образования Сумской области через сайт Prozorro пытались купить экзотических...
Вчера, 12:11
Панорама Панорама Вчера, 12:11 Категория: Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 153 Комментариев 0
лента материалов
12:18
Шито-крыто. Новые требования МВФ к Украине (инфографика)
12:01
Лариса Івшина: «Фотовиставка – позитивний сигнал читачам «Дня» в Сумах»
11:22
На Сумщине неопытный водитель отметился в ДТП (фото)
11:11
Жить и не унывать: «Счастливые дети» в Сумах
10:15
На Сумщине ни дня без суицида
09:09
Война за землю в Сумах: лаковый кусок в центре не достался частнику (видео)
08:17
Опасная работа: смерть в лесу
07:18
Смертельный пожар на Сумщине (фото)
06:08
Ветер перемен: гороскоп на 26 января
Вчера
Давай по 100: в Сумах прошёл флешмоб в поддержку евротранспорта
Вчера
Старт в Премьер-Лигу: олимпийский чемпион Сеула станет тренером сумчан
Вчера
В Сумах депутаты предпочли не «оказаться меж двух огней»
Вчера
Аудиторы Сумщины вернули награбленное
Вчера
Битвы в «Титане»: корпоративные войны в Сумах
Вчера
В Сумах животных не купили, но прославились
Вчера
На Сумщине сокращается количество учебных заведений
Вчера
ДТП в Украине: Сумщина не в лидерах (инфографика)
Вчера
Под Сумами установили разгрузочную подстанцию (фото)
Вчера
На Сумщине не дремлют аферисты
Вчера
Татьянин день: не забудь поздравить
Вчера
Фантазия не повредит: гороскоп на 25 января
24.01
Гиблое место: в Сумах опасно ходить вне переходов (фото)
24.01
Встретиться с полисменом: график приема руководства Сумщины
24.01
В Сумах «рогатые» могут и «ударить» (видео)
24.01
На Сумщине упали грузоперевозки
24.01
Пока посидит: чиновнику Ахтырской РГА избрана мера пресечения
24.01
LNZ Group затеяла грандиозную стройку на Сумщине (фото)
24.01
На Сумщине микроавтобус попал в снежную ловушку
24.01
Бюджетный рацион на Сумщине
24.01
Ученые огласили опасные для психики диеты
24.01
В Сумах опасно быть медным и деревянным (фотофакт)
24.01
Кадры Сумщины: экс-милиционер получил штраф за взятку
24.01
В Сумах обокрали банкомат
24.01
Сколько зеленых красавиц погубили на Сумщине
24.01
Допинг в России: моча под контролем
24.01
Все получится: гороскоп на 24 января
23.01
Черный дым: как в Сумах загорелся элитный спортклуб
23.01
Как на Сумщине «хозяйствуют» (фото)
23.01
Тротуары Сум почистят щеткой
23.01
ДТП в Сумах: протаранил сразу двоих
23.01
Сумщина — среди первых в энергоэффективности
23.01
Петля и крысиный яд: как не хотят жить на Сумщине
23.01
Демографическая ситуация на Сумщине остается сложной
23.01
В Сумах снова горело авто
23.01
Бюджетникам Сум пообещали выплатить аванс
23.01
В Сумах поездка в троллейбусе может окончиться реанимацией
23.01
Из жизни Сум: сгоревшая деревянная крепость в «Сказке» (фото)
23.01
«Социалка» — 2017: основные выплаты (инфографика)
23.01
Любите и путешествуйте: гороскоп на 23 января
Главное за день
Лариса Івшина: «Фотовиставка – позитивний сигнал читачам «Дня» в Сумах»
Лариса Івшина: «Фотовиставка – позитивний сигнал читачам «Дня» в Сумах»
R: До 20-річчя «Дня» було відкрито 18-ту фотовиставку в Києві. Чому саме Сумам пощастило стати першими після...
Сегодня, 12:01 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 12:01 Категория: Новость Рубрика: Мнение Регион: Сумы Просмотров 49 Комментариев 0
Жить и не унывать: «Счастливые дети» в Сумах
Жить и не унывать: «Счастливые дети» в Сумах
Когда финиш становится новым стартом: как донетчанка Елена Абаева создала в Сумах первый коррекционный центр...
Сегодня, 11:11 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 53 Комментариев 0
На Сумщине ни дня без суицида
На Сумщине ни дня без суицида
Какой-то ужас! Что ни день, то новые сообщения о тех, кто не захотел жить и не придумал ничего иного, как...
Сегодня, 10:15 Новость
Ирина Власова Ирина Власова Сегодня, 10:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 147 Комментариев 0
Последнее в Сумах
вся рубрика
Лариса Івшина: «Фотовиставка – позитивний сигнал читачам «Дня» в Сумах»
Лариса Івшина: «Фотовиставка – позитивний сигнал читачам «Дня» в Сумах»
R: До 20-річчя «Дня» було відкрито 18-ту фотовиставку в Києві. Чому саме Сумам пощастило стати першими після Києва? Л.І.: Рада, що фотовиставка відбудеться в Сумах. Під час одного з попередніх візитів я говорила, що Суми для мене – «українська цитадель на прикордонні». Думаю, що завдання всіх –...
Сегодня, 12:01 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 12:01 Категория: Новость Рубрика: Мнение Регион: Сумы Просмотров 49 Комментариев 0
Жить и не унывать: «Счастливые дети» в Сумах
Жить и не унывать: «Счастливые дети» в Сумах
Сегодня, 11:11 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 53 Комментариев 0
Война за землю в Сумах: лаковый кусок в центре не достался частнику (видео)
Война за землю в Сумах: лаковый кусок в центре не достался частнику (видео)
Сегодня, 09:09 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 09:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 306 Комментариев 0
Давай по 100: в Сумах прошёл флешмоб в поддержку евротранспорта
Давай по 100: в Сумах прошёл флешмоб в поддержку евротранспорта
Вчера, 18:17 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко Вчера, 18:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 164 Комментариев 0
Топ-тема
вся рубрика
Згадаймо всіх поіменно: кого забрала війна у 2016-му
Згадаймо всіх поіменно: кого забрала війна у 2016-му
Війна…За три роки цієї війни тисячі хлопців загинули. Тільки у 2016 році, за офіційними даними, бойові втрати української армії становили 211 військовослужбовців. Небойові втрати в армії ще більші. Втім, вони теж пов’язані з війною. Якби не вона, у молодих чоловіків не зупинялося б серце, не...
20.01.2017, 12:25 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 202 Комментариев 0
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)3 фото
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)
16.01.2017, 13:14 Новость
Панорама Панорама 16.01.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 411 Комментариев 0
Иван Погорелый: «Расследование по Иловайску проходит абсолютно некомпетентно»2 фото
Иван Погорелый: «Расследование по Иловайску проходит абсолютно некомпетентно»
19.12.2016, 11:11 Новость
Панорама Панорама 19.12.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Личность, Общество, Топ-тема Регионы: Все Просмотров 284 Комментариев 0
На Сумщине простились с Седым (фото)9 фото
На Сумщине простились с Седым (фото)
07.12.2016, 09:05 Новость
Панорама Панорама 07.12.2016, 09:05 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 764 Комментариев 0
Последнее на Сумщине
вся рубрика
На Сумщине неопытный водитель отметился в ДТП (фото)3 фото
На Сумщине неопытный водитель отметился в ДТП (фото)
На одной из центральных улиц Шостки 19-летний водитель, недавно получивший водительское удостоверение, совершил наезд на 16-летнюю девушку-пешехода, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. Вызванная «скорая» доставила несовершеннолетнюю в Шосткинскую центральную районную больницу с...
Сегодня, 11:22 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 11:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 184 Комментариев 0
На Сумщине ни дня без суицида
На Сумщине ни дня без суицида
Сегодня, 10:15 Новость
Ирина Власова Ирина Власова Сегодня, 10:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 147 Комментариев 0
Опасная работа: смерть в лесу
Опасная работа: смерть в лесу
Сегодня, 08:17 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 08:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 114 Комментариев 0
Смертельный пожар на Сумщине (фото)4 фото
Смертельный пожар на Сумщине (фото)
Сегодня, 07:18 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 07:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 107 Комментариев 0
Последнее в Украине и мире
вся рубрика
Шито-крыто. Новые требования МВФ к Украине (инфографика)
Шито-крыто. Новые требования МВФ к Украине (инфографика)
Международый валютный фонд выдвинул Киеву новые требования для получения транша - поднять пенсионный возраст, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок, - сообщают РИА Новости. МВФ выдвинул Киеву семь новых требований для получение транша. Об этом говорится в последней версии меморандума о...
Сегодня, 12:18 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 12:18 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 355 Комментариев 0
ДТП в Украине: Сумщина не в лидерах (инфографика)
ДТП в Украине: Сумщина не в лидерах (инфографика)
Вчера, 10:20 Новость
Панорама Панорама Вчера, 10:20 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 136 Комментариев 0
Татьянин день: не забудь поздравить
Татьянин день: не забудь поздравить
Вчера, 07:25 Новость
Панорама Панорама Вчера, 07:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 1 034 Комментариев 0
Ученые огласили опасные для психики диеты
Ученые огласили опасные для психики диеты
24.01.2017, 12:12 Новость
Панорама Панорама 24.01.2017, 12:12 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 80 Комментариев 0
Досуг
вся рубрика
Ветер перемен: гороскоп на 26 января
Ветер перемен: гороскоп на 26 января
26 января 2017 года станет удачным периодом для осуществления различного рода перемен во всех без исключения сферах жизни. Единственное, о чём не следует забывать в этот день - в попытках приблизить своё нынешнее существование к идеалу высок риск потерять привычное спокойствие и стабильность. ...
Сегодня, 06:08 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 06:08 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 0
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
20.01.2017, 07:25 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Здоровье Регионы: Все Просмотров 321 Комментариев 0
Весело и мило: поздравления на Крещение
Весело и мило: поздравления на Крещение
18.01.2017, 20:30 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 20:30 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 059 Комментариев 0
Крещение: история, традиции, обычаи и приметы
Крещение: история, традиции, обычаи и приметы
18.01.2017, 18:17 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 18:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 2 460 Комментариев 0
Видео и фото
все видео все фото
Снежные мечты: Биг Бен, Черепаха и кадетский мостик в Сумах (фото)15 фото
Снежные мечты: Биг Бен, Черепаха и кадетский мостик в Сумах (фото)
22.01.2017, 19:19 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 22.01.2017, 19:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 378 Комментариев 0
День Соборности в Сумах: цветы и цепь единения (фото)8 фото
День Соборности в Сумах: цветы и цепь единения (фото)
22.01.2017, 14:50 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 22.01.2017, 14:50 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 273 Комментариев 0
«Водохрещення» в Сумах: как ныряли и веселились от души (фото)12 фото
«Водохрещення» в Сумах: как ныряли и веселились от души (фото)
19.01.2017, 15:15
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 19.01.2017, 15:15 Категория: Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 414 Комментариев 0
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)3 фото
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)
16.01.2017, 13:14 Новость
Панорама Панорама 16.01.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 411 Комментариев 0
Предложение по-сумски: что ответила Ира (видео)
Предложение по-сумски: что ответила Ира (видео)
10.01.2017, 11:09 Новость
Панорама Панорама 10.01.2017, 11:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 872 Комментариев 0
В Сумах состоялась встреча «Панорамы» с читателями (фото)58 фото
В Сумах состоялась встреча «Панорамы» с читателями (фото)
11.11.2016, 09:09 Новость
Панорама Панорама 11.11.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Город, Культура Регион: Сумы Просмотров 223 Комментариев 0
В горе и радости: сумчанин женился во Львове (фото)22 фото
В горе и радости: сумчанин женился во Львове (фото)
09.08.2016, 10:10 Новость
Панорама Панорама 09.08.2016, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 1 282 Комментариев 0
Виртуальная экскурсия по Сумам (видео)видео
Виртуальная экскурсия по Сумам (видео)
04.08.2016, 09:09 Новость
Панорама Панорама 04.08.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 508 Комментариев 0
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Віктор Бобиренко
Віктор Бобиренко
А пачєму абарігєни сьєлі Кука
Нас завжди вчили якимось моральним цінностям. Цінності продукувало суспільство. Тому,відносини між суспільством і владою – теж система ціннісних відносин.
Вчера, 20:52 Блог
Просмотров 15 Комментариев 0
Соломон Слабоженский
Соломон Слабоженский
Страна фокусов
Чудят,точнее,фокусничают в ВР,правительстве,на местах. Каждый в меру ловкости рук и наглости
23.01.2017, 13:26 Блог
Просмотров 65 Комментариев 1
Сергей Алещенко
Сергей Алещенко
Святочный рассказ
Новый год Петр Алексеевич как всегда провел в своем имении в Испании: и климат помягче, и люди добродушнее, и давление проблем поменьше, и челядь с просителями перед глазами не...
17.01.2017, 11:45 Блог
Просмотров 61 Комментариев 1
Евген Положий
Евген Положий
Правда о йогурте
Канадский Вопрос / Страшная Правда Супермаркета / Добреем Потихоньку! / В Поисках Главного Героя В воскресенье давал интервью для радио «Четверта хвиля» (г. Ванкувер, Канада)....
17.01.2017, 11:38 Блог
Просмотров 206 Комментариев 0
Сергей Алещенко
Сергей Алещенко
Вызовы 2017
В начале января принято делать предположения о том, каким он будет – новый год. Я бы не брал на себя ответственность за прогнозы, уместней рассмотреть варианты развития тех или...
17.01.2017, 10:44 Блог
Просмотров 28 Комментариев 0
Инна Клышко
Инна Клышко
Вчера и сегодня
Как следует из результатов опроса «Социс»,69,9% опрошенных украинцев оценивают нынешнюю ситуацию в стране как напряженную,еще 23,2% считают ее взрывоопасной
17.01.2017, 10:07 Блог
Просмотров 78 Комментариев 0
Сергей Алещенко
Сергей Алещенко
Еще один год утраченных возможностей
Конец года – время подводить итоги. Хотя итогов, свидетельствующих об изменениях – в худшую или лучшую сторону – практически нет. Там, где все зависело от индивидуального таланта,...
17.01.2017, 09:41 Блог
Просмотров 29 Комментариев 1
Соломон Слабоженский
Соломон Слабоженский
Стерильный город
Свое мнение не навязываю,но придерживаюсь его.
17.01.2017, 09:27 Блог
Просмотров 61 Комментариев 0
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Панорама
Панорама
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Газета "Панорама" №5 (946) от 25 января — 1 февраля 2017 г.
25 января — 1 февраля 2017 г.
Давайте ваши денежки
Терапия холодом
Добастовались
Взяли в оборот
Дом в тупике
Дело об аварии
Андрей Кривцов: «В 2017 г. будет объявлен конкурс на реконструкцию Театральной площади»
Капкан майдана
Великолепная четвёрка
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Инжиниринговые решения нового поколения
Вчера, 17:36
admin admin Вчера, 17:36 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 295 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 270 Комментариев 0
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Выбираем чехол для телефона Huawei Nova
24.01.2017, 11:45
admin admin 24.01.2017, 11:45 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Покупайте статусные автомобили в компании «Статус-Авто»
23.01.2017, 12:51
admin admin 23.01.2017, 12:51 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Адаптивная верстка или мобильное приложение?
10.01.2017, 17:19
admin admin 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 68 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 66 Комментариев 0
последние комментарии
пенсионер к материалу
Лозунг из трех П: митинг против системы в Сумах (фото)
поддерживаю и призываю всех здравомыслящих людей приссоединиться. Кроме нас самих нам ни кто не поможет,
Вчера, 21:30
Олексій Васильович Ленський к материалу
Страна фокусов
Прем’єр-міністру Гройсману Президенту Порошенко Від замордованого ними громадянина України Ленського Олексія Васильовича, що мешкає в місті Суми, вул. Лохвицька, 13. ...
23.01.2017, 18:43
Сергей Федоров к материалу
Еще один год утраченных возможностей
И это всё из-за СОБИРАТЕЛЕЙ ЛАПШИ НА УШАХ что на выборах голосуют не за реально сделанные для них дела, а ...
20.01.2017, 23:50
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Я не одинок, я свободен. Одинок тот, кто остался без меня.
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