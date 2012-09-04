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«Кровавый след» в Сумах (фото)4 фото
«Кровавый след» в Сумах (фото)
В Сумах 21 января прошла акция «Останови войну Путина в Украине!». Организатором акции выступила городская организация Молодого Народного Руха. Около 50 участников акции собралось...
Вчера, 20:58 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко Вчера, 20:58 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 281 Комментариев 0
В поддержку ветеранов: флешмоб в Сумах (видео)
В поддержку ветеранов: флешмоб в Сумах (видео)
Управления патрульной полиции Сум получило эстафету #22Pushupchallenge от 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Флешмоб начали в Украине, чтобы привлечь внимание к проблеме...
Вчера, 09:25 Новость
Панорама Панорама Вчера, 09:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 84 Комментариев 0
В центре Сум - новая стройка. Из снега (фото)3 фото
В центре Сум — новая стройка. Из снега (фото)
20 января ровно в 12.00 в сквере им. Шевченко была зафиксирована странная строительная активность. Группа молодых людей с помощью специальной формы изготавливали блоки из...
20.01.2017, 21:16 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 20.01.2017, 21:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 427 Комментариев 0
На Сумщине пограничники чтят традиции (фото)17 фото
На Сумщине пограничники чтят традиции (фото)
19 января, в Сумском пограничном отряде традиционно отметили день Крещения Господне. У пруда, который расположен на территории управления отряда, собрались жители близлежащих сел...
20.01.2017, 20:07 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 20:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 68 Комментариев 0
Хор "Мрія" вдруге підкорив Львів (відео)9 фото
Хор «Мрія» вдруге підкорив Львів (відео)
Щедрівники, учні, випускники та викладачі Охтирської музичної школи ім. П.Білинника цього разу не лише взяли участь у вісімнадцятому міжнародному фестивалі "Велика Коляда", а й...
20.01.2017, 14:15 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 14:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 105 Комментариев 0
ЧП в Сумах: вовремя среагировали (фото)2 фото
ЧП в Сумах: вовремя среагировали (фото)
20 января в 10:23 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о возгорании маршрутного автобуса по ул. Ковпака в г. Сумы. О пожаре сообщили случайные прохожие. На место...
20.01.2017, 13:17 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 13:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 179 Комментариев 0
Згадаймо всіх поіменно: кого забрала війна у 2016-му
Згадаймо всіх поіменно: кого забрала війна у 2016-му
Війна…За три роки цієї війни тисячі хлопців загинули. Тільки у 2016 році, за офіційними даними, бойові втрати української армії становили 211 військовослужбовців. Небойові втрати...
20.01.2017, 12:25 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 177 Комментариев 0
лента материалов
Вчера
«Кровавый след» в Сумах (фото)
Вчера
В поддержку ветеранов: флешмоб в Сумах (видео)
Вчера
В Ахтырке разоблачили мздоимца
20.01
В центре Сум — новая стройка. Из снега (фото)
20.01
На Сумщине пограничники чтят традиции (фото)
20.01
Полиция Сумщины разыскивает сотрудников
20.01
Сумщина стала больше ввозить, чем экспортировать
20.01
Как жила экономика Сум в 2016 году
20.01
Советы сумчанам: как подать заявление о регистрации брака, не выходя из дома
20.01
Вспомнить все: мировые события 2016
20.01
Грядет повышение: тариф на электроэнергию (инфографика)
20.01
Хор «Мрія» вдруге підкорив Львів (відео)
20.01
Населення Сумщини — найздоровіше
20.01
ЧП в Сумах: вовремя среагировали (фото)
20.01
В Сумах машинам тесно (фото)
20.01
Згадаймо всіх поіменно: кого забрала війна у 2016-му
20.01
Ярким пламенем: в Сумах сгорела маршрутка (фотофакт)
20.01
Производственный травматизм на Сумщине
20.01
Быдло в Сумах и в праздники не успокоится (фотофакт)
20.01
Под Сумами повесился мужчина
20.01
Фара выдала очередного нетрезвого сумчанина
20.01
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
20.01
Вас ждут амурные дела: гороскоп на 20 января
19.01
На Сумщине задержали мясную «контрабанду» (видео)
19.01
На Сумщине «спасли» карету «скорой» (фото)
19.01
В Сумах освятили воду на водозаборе (фото)
19.01
Иордань в Сумах: крестный ход и массовые купания (фото)
19.01
Сколько получает прокурор Сумщины
19.01
На Сумщине СБУ задержала боевика террористической организации «Оплот»
19.01
«Водохрещення» в Сумах: как ныряли и веселились от души (фото)
19.01
На Сумщине спасатели следили за безопасностью в купелях (фото)
19.01
Кадры Сум: кресло зашаталось
19.01
Есть чем гордиться: в Сумах одна из лучших библиотек в Украине
19.01
Директор сумского КП получил выговор из-за «коррупции»
19.01
Предприятие на Сумщине купит донецкая компания
19.01
На Сумщине дело студентов-вымогателей пошло в суд
19.01
Вестерн по-сумски (видео)
19.01
Дайте полет творчеству: гороскоп на 19 января
Главное за день
В Ахтырке разоблачили мздоимца
В Ахтырке разоблачили мздоимца
Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики и Следственным Управлением Главного...
Вчера, 08:04 Новость
Панорама Панорама Вчера, 08:04 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 72 Комментариев 0
Вспомнить все: мировые события 2016
Вспомнить все: мировые события 2016
2017. Ожидание огненного петуха. Почему наступивший год может стать для мира трагическим повторением 1917-го ...
20.01.2017, 17:17 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 17:17 Категория: Новость Рубрика: Мир Регион: Мир Просмотров 78 Комментариев 0
В Сумах машинам тесно (фото)
В Сумах машинам тесно (фото)2 фото
19 января в Сумах на ул. Прокофьева не разминулись маршрутка и легковушка. Водитель маршрутки марки «Рута»,...
20.01.2017, 13:11 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 13:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 121 Комментариев 0
Последнее в Сумах
вся рубрика
«Кровавый след» в Сумах (фото)4 фото
«Кровавый след» в Сумах (фото)
В Сумах 21 января прошла акция «Останови войну Путина в Украине!». Организатором акции выступила городская организация Молодого Народного Руха. Около 50 участников акции собралось на ул. Соборной возле памятника Т. Шевченко. Они держали плакаты «Стоп Путин! Стоп война!» и другие. Один из...
Вчера, 20:58 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко Вчера, 20:58 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 281 Комментариев 0
В поддержку ветеранов: флешмоб в Сумах (видео)
В поддержку ветеранов: флешмоб в Сумах (видео)
Вчера, 09:25 Новость
Панорама Панорама Вчера, 09:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 84 Комментариев 0
В центре Сум — новая стройка. Из снега (фото)3 фото
В центре Сум — новая стройка. Из снега (фото)
20.01.2017, 21:16 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 20.01.2017, 21:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 427 Комментариев 0
Как жила экономика Сум в 2016 году
Как жила экономика Сум в 2016 году
20.01.2017, 18:12 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 18:12 Категория: Новость Рубрика: Экономика Регион: Сумы Просмотров 83 Комментариев 0
Топ-тема
вся рубрика
Згадаймо всіх поіменно: кого забрала війна у 2016-му
Згадаймо всіх поіменно: кого забрала війна у 2016-му
Війна…За три роки цієї війни тисячі хлопців загинули. Тільки у 2016 році, за офіційними даними, бойові втрати української армії становили 211 військовослужбовців. Небойові втрати в армії ще більші. Втім, вони теж пов’язані з війною. Якби не вона, у молодих чоловіків не зупинялося б серце, не...
20.01.2017, 12:25 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 177 Комментариев 0
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)3 фото
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)
16.01.2017, 13:14 Новость
Панорама Панорама 16.01.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 390 Комментариев 0
Иван Погорелый: «Расследование по Иловайску проходит абсолютно некомпетентно»2 фото
Иван Погорелый: «Расследование по Иловайску проходит абсолютно некомпетентно»
19.12.2016, 11:11 Новость
Панорама Панорама 19.12.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Личность, Общество, Топ-тема Регионы: Все Просмотров 279 Комментариев 0
На Сумщине простились с Седым (фото)9 фото
На Сумщине простились с Седым (фото)
07.12.2016, 09:05 Новость
Панорама Панорама 07.12.2016, 09:05 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 750 Комментариев 0
Последнее на Сумщине
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В Ахтырке разоблачили мздоимца
В Ахтырке разоблачили мздоимца
Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики и Следственным Управлением Главного управления Национальной полиции в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства начальником одного из отделов Ахтырской районной государственной...
Вчера, 08:04 Новость
Панорама Панорама Вчера, 08:04 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 72 Комментариев 0
На Сумщине пограничники чтят традиции (фото)17 фото
На Сумщине пограничники чтят традиции (фото)
20.01.2017, 20:07 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 20:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 68 Комментариев 0
Полиция Сумщины разыскивает сотрудников
Полиция Сумщины разыскивает сотрудников
20.01.2017, 19:40 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 19:40 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 120 Комментариев 0
Сумщина стала больше ввозить, чем экспортировать
Сумщина стала больше ввозить, чем экспортировать
20.01.2017, 19:15 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 19:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 74 Комментариев 0
Последнее в Украине и мире
вся рубрика
Вспомнить все: мировые события 2016
Вспомнить все: мировые события 2016
2017. Ожидание огненного петуха. Почему наступивший год может стать для мира трагическим повторением 1917-го Как в мировой истории, так и в истории отдельных стран бывают «точки бифуркации» - переломные моменты, после которых развитие событий в ту или иную сторону становится необратимым. На...
20.01.2017, 17:17 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 17:17 Категория: Новость Рубрика: Мир Регион: Мир Просмотров 78 Комментариев 0
Грядет повышение: тариф на электроэнергию (инфографика)
Грядет повышение: тариф на электроэнергию (инфографика)
20.01.2017, 15:20 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 15:20 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 163 Комментариев 0
«Воля» повышает абонплату за свои услуги с 1 февраля
«Воля» повышает абонплату за свои услуги с 1 февраля
18.01.2017, 10:23 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 10:23 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 295 Комментариев 0
Огнем и гривней: чего ждать украинцам в 2017 году
Огнем и гривней: чего ждать украинцам в 2017 году
13.01.2017, 14:04 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 14:04 Категория: Новость Рубрики: Мир, Общество Регионы: Мир, Украина Просмотров 614 Комментариев 0
Досуг
вся рубрика
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
Команда американских ученых из Атланты провела масштабное исследование, по результатам которого смогла вычислить идеальную разницу в возрасте для крепкого брака. Как выяснили ученые, самый идеальный возраст для создания семьи на долгие годы, как ни странно, составляет всего год, в то время как...
20.01.2017, 07:25 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Здоровье Регионы: Все Просмотров 292 Комментариев 0
Вас ждут амурные дела: гороскоп на 20 января
Вас ждут амурные дела: гороскоп на 20 января
20.01.2017, 06:15 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 06:15 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 47 Комментариев 0
Весело и мило: поздравления на Крещение
Весело и мило: поздравления на Крещение
18.01.2017, 20:30 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 20:30 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 055 Комментариев 0
Крещение: история, традиции, обычаи и приметы
Крещение: история, традиции, обычаи и приметы
18.01.2017, 18:17 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 18:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 2 454 Комментариев 0
Видео и фото
все видео все фото
«Водохрещення» в Сумах: как ныряли и веселились от души (фото)12 фото
«Водохрещення» в Сумах: как ныряли и веселились от души (фото)
19.01.2017, 15:15
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 19.01.2017, 15:15 Категория: Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 383 Комментариев 0
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)3 фото
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)
16.01.2017, 13:14 Новость
Панорама Панорама 16.01.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 390 Комментариев 0
Предложение по-сумски: что ответила Ира (видео)
Предложение по-сумски: что ответила Ира (видео)
10.01.2017, 11:09 Новость
Панорама Панорама 10.01.2017, 11:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 855 Комментариев 0
В Сумах состоялась встреча «Панорамы» с читателями (фото)58 фото
В Сумах состоялась встреча «Панорамы» с читателями (фото)
11.11.2016, 09:09 Новость
Панорама Панорама 11.11.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Город, Культура Регион: Сумы Просмотров 223 Комментариев 0
В горе и радости: сумчанин женился во Львове (фото)22 фото
В горе и радости: сумчанин женился во Львове (фото)
09.08.2016, 10:10 Новость
Панорама Панорама 09.08.2016, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 1 279 Комментариев 0
Виртуальная экскурсия по Сумам (видео)видео
Виртуальная экскурсия по Сумам (видео)
04.08.2016, 09:09 Новость
Панорама Панорама 04.08.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 502 Комментариев 0
Мир провозглашают: флешмоб в Сумах (видео)
Мир провозглашают: флешмоб в Сумах (видео)
13.01.2016, 10:10 Новость
Панорама Панорама 13.01.2016, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 421 Комментариев 0
11 пород в Сумах: глаз не отвести (фото)10 фото
11 пород в Сумах: глаз не отвести (фото)
08.12.2015, 14:44 Новость
Панорама Панорама 08.12.2015, 14:44 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 144 Комментариев 0
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Сергей Алещенко
Сергей Алещенко
Святочный рассказ
Новый год Петр Алексеевич как всегда провел в своем имении в Испании: и климат помягче, и люди добродушнее, и давление проблем поменьше, и челядь с просителями перед глазами не...
17.01.2017, 11:45 Блог
Просмотров 45 Комментариев 1
Евген Положий
Евген Положий
Правда о йогурте
Канадский Вопрос / Страшная Правда Супермаркета / Добреем Потихоньку! / В Поисках Главного Героя В воскресенье давал интервью для радио «Четверта хвиля» (г. Ванкувер, Канада)....
17.01.2017, 11:38 Блог
Просмотров 181 Комментариев 0
Сергей Алещенко
Сергей Алещенко
Вызовы 2017
В начале января принято делать предположения о том, каким он будет – новый год. Я бы не брал на себя ответственность за прогнозы, уместней рассмотреть варианты развития тех или...
17.01.2017, 10:44 Блог
Просмотров 19 Комментариев 0
Инна Клышко
Инна Клышко
Вчера и сегодня
Как следует из результатов опроса «Социс»,69,9% опрошенных украинцев оценивают нынешнюю ситуацию в стране как напряженную,еще 23,2% считают ее взрывоопасной
17.01.2017, 10:07 Блог
Просмотров 75 Комментариев 0
Сергей Алещенко
Сергей Алещенко
Еще один год утраченных возможностей
Конец года – время подводить итоги. Хотя итогов, свидетельствующих об изменениях – в худшую или лучшую сторону – практически нет. Там, где все зависело от индивидуального таланта,...
17.01.2017, 09:41 Блог
Просмотров 19 Комментариев 1
Соломон Слабоженский
Соломон Слабоженский
Стерильный город
Свое мнение не навязываю,но придерживаюсь его.
17.01.2017, 09:27 Блог
Просмотров 51 Комментариев 0
Сергей Алещенко
Сергей Алещенко
Без понтов, или Уганда UA
Принятое буквенное обозначение Украины - UA - человек  несведущий может спутать с Угандой. Знаток же возмутится: Уганда по уровню ВВП на душу населения занимает 173 место в мире,...
17.01.2017, 08:40 Блог
Просмотров 25 Комментариев 0
Сергей Алещенко
Сергей Алещенко
Про національну гордість малоросів
Щоб там не казали досвідчені політологи або історики, але на мою філологічну думку, національну свідомість багато у чому визначає мова. Або навпаки – у мові відзеркалюється...
17.01.2017, 07:38 Блог
Просмотров 16 Комментариев 0
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Газета "Панорама" №4 (945) от 18 — 25 января 2017 г.
18 — 25 января 2017 г.
Битвы в «Титане»
Черный дым
Бюджетный рацион
Догнать и поделиться добром
Офицерам запаса посвящаеться
Съедобный сувенир
Боль минувшего года
Трампофилы против трампофобов
Миллион за вежливость
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Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 250 Комментариев 0
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07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 257 Комментариев 0
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10.01.2017, 17:19
admin admin 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 59 Комментариев 0
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Еще один год утраченных возможностей
И это всё из-за СОБИРАТЕЛЕЙ ЛАПШИ НА УШАХ что на выборах голосуют не за реально сделанные для них дела, а ...
20.01.2017, 23:50
Сергей Федоров к материалу
Святочный рассказ
ОТЛИЧНО, ТАК ДЕРЖАТЬ!!! Всегда били в ДЕСЯТКУ.
20.01.2017, 22:56
Сергей Федоров к материалу
Сколько получает прокурор Сумщины
ПРЕМИЯ в 6 зарплат - это ЗА РАСЦВЕТ БАНДИТИЗМА, КОРРУПЦИИ, БЕСПРЕДЕЛА и ВОРОВСТВА у власти. Интересно сколько ещё ЛОПУХнувшиеся будут терпеть ...
19.01.2017, 22:23
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Вам девушкам вообще хорошо: захотел есть - пошел сварил!
Счетчик
До Великодня залишилося
83дней
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