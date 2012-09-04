Панорама / сумы / новости / события / комментарии
05.02 Воскресенье
Топ-материал
Риторичне питання: лікарні чи політики?1 фото
Риторичне питання: лікарні чи політики?
Уже декілька тижнів не вщухають пристрасті навколо обласної спеціалізованої психіатричної лікарні №2, що в Охтирському районі. За висновками робочої групи, питання обговорювали...
03.02.2017, 17:53 Новость
Панорама Панорама 03.02.2017, 17:53 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 126 Комментариев 0
Власть безмолвствует: акция на площади Независимости в Сумах (фото)3 фото
Власть безмолвствует: акция на площади Независимости в Сумах (фото)
Сегодня, 3 февраля, на площади Независимости собралось около 100 водителей служб перевозок «Элит- экспресс», «Сан-авто», и «Сервис-люкс», которые осуществляют междугородние...
03.02.2017, 16:16 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 03.02.2017, 16:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 524 Комментариев 0
Не разминулись на мосту в Сумах (фото)6 фото
Не разминулись на мосту в Сумах (фото)
4 человека получили телесные повреждения в результате ДТП в Сумах. 2 февраля около 20:30 патрульные получили сообщение о ДТП на мосту улицы Героев Крут. На место происшествия...
03.02.2017, 14:00 Новость
Панорама Панорама 03.02.2017, 14:00 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 320 Комментариев 0
«Ганьба» в Сумском педуниверситете: студенты выразили недоверие ректору (фото, видео)3 фото
«Ганьба» в Сумском педуниверситете: студенты выразили недоверие ректору (фото, видео)
С началом нового семестра для многих студентов Сумского педагогического университета, которые вернулись в привычные общежития, новостью стали не только новые предметы в...
03.02.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 03.02.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Образование, Общество Регион: Сумы Просмотров 1 681 Комментариев 0
Андрей Кривцов об архитектурных проблемах Сум
Андрей Кривцов об архитектурных проблемах Сум
В 2016 г. в Сумах много говорили о реконструкции Театральной площади, однако вопрос объявления конкурса по этой проблеме так и остался нерешённым. С главным архитектором города...
02.02.2017, 14:34 Новость
Панорама Панорама 02.02.2017, 14:34 Категория: Новость Рубрика: Мнение Регион: Сумы Просмотров 207 Комментариев 0
Жизнь в Сумах: дом в тупике1 фото
Жизнь в Сумах: дом в тупике
Городская власть не может решить проблему нескольких семей сумчан Несколько семей сумчан уже несколько лет мыкаются по съёмным квартирам, поскольку жить в своём доме они не...
02.02.2017, 11:17 Новость
Панорама Панорама 02.02.2017, 11:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 574 Комментариев 0
В Сумах внезапно стали задерживать отправление маршруток междугороднего сообщения
В Сумах внезапно стали задерживать отправление маршруток междугороднего сообщения
Сегодня, 1 февраля около 11.00 на ул. Кооперативной около обычного места отправления маршруток было замечено необычное скопление людей. Мы узнали, что бусик организации...
01.02.2017, 17:19 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 01.02.2017, 17:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 125 Комментариев 0
лента материалов
03.02
Находчивость не спасла сумчанина
03.02
Риторичне питання: лікарні чи політики?
03.02
Загранпаспорт, ресницы и квартиры: что украинцы ищут в интернете (инфографика)
03.02
За год аварийная служба «Сумыгаза» отреагировала на 33 тыс. заявок
03.02
В Сумах переоснастят подстанцию
03.02
Советы сумчанам: как защитить свои деньги
03.02
Власть безмолвствует: акция на площади Независимости в Сумах (фото)
03.02
Долги растут: сумчане не в силах оплатить счета
03.02
Не разминулись на мосту в Сумах (фото)
03.02
«Отжим» бизнеса по-сумски: кто ответит (фото)
03.02
На Сумщине мошенники становятся креативными
03.02
На Сумщине нашли место для Сквера защитникам Отечества (видео)
03.02
Самострел на Сумщине
03.02
Сумчане огорчены троллейбусами
03.02
«Ганьба» в Сумском педуниверситете: студенты выразили недоверие ректору (фото, видео)
03.02
В Сумах временное затемнение
03.02
Ищите союзников: гороскоп на 3 февраля
02.02
Двери открываются! Непредсказуемые маршрутки в Сумах
02.02
На Сумщине полиции передали подмененные гаджеты (видео)
02.02
На Сумщине булава чуть не убила пенсионера
02.02
«Сумыоблэнерго» хочет считать по-новому
02.02
Андрей Кривцов об архитектурных проблемах Сум
02.02
Суициды на Сумщине: и женщины не выдержали
02.02
Какие лекарства могут исчезнуть из аптек (инфографика)
02.02
Жизнь в Сумах: дом в тупике
02.02
В Сумах за информацию о подрывниках предлагают 20 тыс.
02.02
В Сумах продолжается борьба за психдиспансер
02.02
Где на Сумщине можно получить справки о наличии или отсутствии судимости (адреса)
02.02
Только 15 сумских строителей способны нормально работать
02.02
Избегайте конфликтов: гороскоп на 2 февраля
Главное за день
«Отжим» бизнеса по-сумски: кто ответит (фото)
«Отжим» бизнеса по-сумски: кто ответит (фото)2 фото
Сегодня, 3 февраля на пл. Независимости собрались протестующие представители сумских компаний, которые...
03.02.2017, 13:19 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 03.02.2017, 13:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 869 Комментариев 0
Самострел на Сумщине
Самострел на Сумщине
2 февраля в Кролевце покончил жизнь самоубийством 30-летний ранее судимый мужчина: он выстрелил себе в висок...
03.02.2017, 10:10 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.02.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 249 Комментариев 0
Сумчане огорчены троллейбусами
Сумчане огорчены троллейбусами
В Сумах троллейбус это не роскошь, а средство передвижение. Когда нечем доехать, то радуешься и старой...
03.02.2017, 09:10 Новость
Панорама Панорама 03.02.2017, 09:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 348 Комментариев 0
Последнее в Сумах
вся рубрика
Находчивость не спасла сумчанина
Находчивость не спасла сумчанина
За первый месяц 2017 года, патрульные зафиксировали 71 случай вождения в нетрезвом виде. Более того, любителей выпить за рулем не останавливают даже большие штрафы. 29 января, около 18 часов, патрульные получили сообщение о предположительно нетрезвого водителя, который управляет автомобилем ВАЗ...
03.02.2017, 20:17 Новость
Панорама Панорама 03.02.2017, 20:17 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумы Просмотров 373 Комментариев 0
В Сумах переоснастят подстанцию
В Сумах переоснастят подстанцию
03.02.2017, 17:15 Новость
Панорама Панорама 03.02.2017, 17:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 145 Комментариев 0
Власть безмолвствует: акция на площади Независимости в Сумах (фото)3 фото
Власть безмолвствует: акция на площади Независимости в Сумах (фото)
03.02.2017, 16:16 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 03.02.2017, 16:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 524 Комментариев 0
Не разминулись на мосту в Сумах (фото)6 фото
Не разминулись на мосту в Сумах (фото)
03.02.2017, 14:00 Новость
Панорама Панорама 03.02.2017, 14:00 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 320 Комментариев 0
Топ-тема
вся рубрика
На Сумщине мошенники становятся креативными1 фото
На Сумщине мошенники становятся креативными
Шансы вернуть отданные мошенникам деньги равны нулю. Самые распространенные способы выманивая денег у доверчивых сумчан Убивать ради денег сегодня не модно. Не модно даже грабить или просто воровать. Сейчас модно поставить дело так, чтобы люди сами отдавали тебе деньги. Добровольно. Чуть ли не...
03.02.2017, 12:29 Новость
Панорама Панорама 03.02.2017, 12:29 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия, Топ-тема Регион: Сумщина Просмотров 218 Комментариев 0
Потери Сумщины: боль минувшего года
Потери Сумщины: боль минувшего года
30.01.2017, 13:23 Новость
Панорама Панорама 30.01.2017, 13:23 Категория: Новость Рубрики: Личность, Область, Топ-тема Регион: Сумщина Просмотров 259 Комментариев 0
Згадаймо всіх поіменно: кого забрала війна у 2016-му
Згадаймо всіх поіменно: кого забрала війна у 2016-му
20.01.2017, 12:25 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 221 Комментариев 0
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)3 фото
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)
16.01.2017, 13:14 Новость
Панорама Панорама 16.01.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 450 Комментариев 0
Последнее на Сумщине
вся рубрика
Риторичне питання: лікарні чи політики?1 фото
Риторичне питання: лікарні чи політики?
Уже декілька тижнів не вщухають пристрасті навколо обласної спеціалізованої психіатричної лікарні №2, що в Охтирському районі. За висновками робочої групи, питання обговорювали депутати облради. Говорять про «катування» пацієнтів, порівнюють їх перебування там із концтабором тощо. Головний лікар...
03.02.2017, 17:53 Новость
Панорама Панорама 03.02.2017, 17:53 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 126 Комментариев 0
За год аварийная служба «Сумыгаза» отреагировала на 33 тыс. заявок
За год аварийная служба «Сумыгаза» отреагировала на 33 тыс. заявок
03.02.2017, 17:16 Новость
Панорама Панорама 03.02.2017, 17:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 48 Комментариев 0
Советы сумчанам: как защитить свои деньги
Советы сумчанам: как защитить свои деньги
03.02.2017, 17:14 Новость
Панорама Панорама 03.02.2017, 17:14 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумщина Просмотров 231 Комментариев 0
Долги растут: сумчане не в силах оплатить счета
Долги растут: сумчане не в силах оплатить счета
03.02.2017, 15:01 Новость
Панорама Панорама 03.02.2017, 15:01 Категория: Новость Рубрики: ЖКХ, Область Регион: Сумщина Просмотров 191 Комментариев 0
Последнее в Украине и мире
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Загранпаспорт, ресницы и квартиры: что украинцы ищут в интернете (инфографика)
Загранпаспорт, ресницы и квартиры: что украинцы ищут в интернете (инфографика)
Что собираются покупать твои соседи? Гугл охотно рассказывает о том, что ищут пользователи. Мы поинтересовались самыми популярными запросами в разных украинских городах. Сколько стоит… увеличить грудь — в Донецке, нарастить волосы — в Киеве, квартира — по всей стране, - businessviews. Самый...
03.02.2017, 17:46 Новость
Панорама Панорама 03.02.2017, 17:46 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 104 Комментариев 0
Какие лекарства могут исчезнуть из аптек (инфографика)
Какие лекарства могут исчезнуть из аптек (инфографика)
02.02.2017, 12:28 Новость
Панорама Панорама 02.02.2017, 12:28 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 257 Комментариев 0
Трампофилы против трампофобов
Трампофилы против трампофобов
01.02.2017, 18:20 Новость
Панорама Панорама 01.02.2017, 18:20 Категория: Новость Рубрика: Мир Регион: Мир Просмотров 110 Комментариев 0
Повышенная минималка: сколько на руки (инфографика)
Повышенная минималка: сколько на руки (инфографика)
01.02.2017, 12:35 Новость
Панорама Панорама 01.02.2017, 12:35 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 809 Комментариев 0
Досуг
вся рубрика
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
Команда американских ученых из Атланты провела масштабное исследование, по результатам которого смогла вычислить идеальную разницу в возрасте для крепкого брака. Как выяснили ученые, самый идеальный возраст для создания семьи на долгие годы, как ни странно, составляет всего год, в то время как...
20.01.2017, 07:25 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Здоровье Регионы: Все Просмотров 361 Комментариев 0
Весело и мило: поздравления на Крещение
Весело и мило: поздравления на Крещение
18.01.2017, 20:30 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 20:30 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 065 Комментариев 0
Крещение: история, традиции, обычаи и приметы
Крещение: история, традиции, обычаи и приметы
18.01.2017, 18:17 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 18:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 2 479 Комментариев 0
Старый Новый Год: поздравления
Старый Новый Год: поздравления
13.01.2017, 20:10 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 20:10 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 529 Комментариев 0
Видео и фото
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Вспомнить все: Сумы после противостояния (фотофакт)9 фото
Вспомнить все: Сумы после противостояния (фотофакт)
27.01.2017, 09:20 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 261 Комментариев 1
Снежные мечты: Биг Бен, Черепаха и кадетский мостик в Сумах (фото)15 фото
Снежные мечты: Биг Бен, Черепаха и кадетский мостик в Сумах (фото)
22.01.2017, 19:19 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 22.01.2017, 19:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 400 Комментариев 0
День Соборности в Сумах: цветы и цепь единения (фото)8 фото
День Соборности в Сумах: цветы и цепь единения (фото)
22.01.2017, 14:50 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 22.01.2017, 14:50 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 288 Комментариев 0
«Водохрещення» в Сумах: как ныряли и веселились от души (фото)12 фото
«Водохрещення» в Сумах: как ныряли и веселились от души (фото)
19.01.2017, 15:15
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 19.01.2017, 15:15 Категория: Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 443 Комментариев 0
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)3 фото
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)
16.01.2017, 13:14 Новость
Панорама Панорама 16.01.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 450 Комментариев 0
Предложение по-сумски: что ответила Ира (видео)
Предложение по-сумски: что ответила Ира (видео)
10.01.2017, 11:09 Новость
Панорама Панорама 10.01.2017, 11:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 890 Комментариев 0
В Сумах состоялась встреча «Панорамы» с читателями (фото)58 фото
В Сумах состоялась встреча «Панорамы» с читателями (фото)
11.11.2016, 09:09 Новость
Панорама Панорама 11.11.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Город, Культура Регион: Сумы Просмотров 226 Комментариев 0
В горе и радости: сумчанин женился во Львове (фото)22 фото
В горе и радости: сумчанин женился во Львове (фото)
09.08.2016, 10:10 Новость
Панорама Панорама 09.08.2016, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 1 284 Комментариев 0
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Віктор Бобиренко
Віктор Бобиренко
А пачєму абарігєни сьєлі Кука
Нас завжди вчили якимось моральним цінностям. Цінності продукувало суспільство. Тому,відносини між суспільством і владою – теж система ціннісних відносин.
25.01.2017, 20:52 Блог
Просмотров 74 Комментариев 3
Соломон Слабоженский
Соломон Слабоженский
Страна фокусов
Чудят,точнее,фокусничают в ВР,правительстве,на местах. Каждый в меру ловкости рук и наглости
23.01.2017, 13:26 Блог
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Сергей Алещенко
Сергей Алещенко
Святочный рассказ
Новый год Петр Алексеевич как всегда провел в своем имении в Испании: и климат помягче, и люди добродушнее, и давление проблем поменьше, и челядь с просителями перед глазами не...
17.01.2017, 11:45 Блог
Просмотров 69 Комментариев 1
Евген Положий
Евген Положий
Правда о йогурте
Канадский Вопрос / Страшная Правда Супермаркета / Добреем Потихоньку! / В Поисках Главного Героя В воскресенье давал интервью для радио «Четверта хвиля» (г. Ванкувер, Канада)....
17.01.2017, 11:38 Блог
Просмотров 218 Комментариев 0
Сергей Алещенко
Сергей Алещенко
Вызовы 2017
В начале января принято делать предположения о том, каким он будет – новый год. Я бы не брал на себя ответственность за прогнозы, уместней рассмотреть варианты развития тех или...
17.01.2017, 10:44 Блог
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Инна Клышко
Инна Клышко
Вчера и сегодня
Как следует из результатов опроса «Социс»,69,9% опрошенных украинцев оценивают нынешнюю ситуацию в стране как напряженную,еще 23,2% считают ее взрывоопасной
17.01.2017, 10:07 Блог
Просмотров 82 Комментариев 0
Сергей Алещенко
Сергей Алещенко
Еще один год утраченных возможностей
Конец года – время подводить итоги. Хотя итогов, свидетельствующих об изменениях – в худшую или лучшую сторону – практически нет. Там, где все зависело от индивидуального таланта,...
17.01.2017, 09:41 Блог
Просмотров 42 Комментариев 1
Соломон Слабоженский
Соломон Слабоженский
Стерильный город
Свое мнение не навязываю,но придерживаюсь его.
17.01.2017, 09:27 Блог
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Панорама
Панорама
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Газета "Панорама" №6 (947) от 1 — 8 февраля 2017 г.
1 — 8 февраля 2017 г.
Черная дыра
Ставки сделаны
Водное царство
А у нас в квартире газ
Офисно-развлекательная яма
Сергій Бутенко: «Реформування медичної галузі - наразі тільки фантазії»
Евгений Комаровский: «Теперь ни один «фуфломицин» не сможет закупаться за государственные деньги»
Вперед за технологиями
Мер Конотопа Артем Семеніхін: «Ми розрубали цей вузол»
Мовне співіснування
Лимонадный Джо
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Ваша личная радость без провода
27.01.2017, 10:38
admin admin 27.01.2017, 10:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Инжиниринговые решения нового поколения
25.01.2017, 17:36
admin admin 25.01.2017, 17:36 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 364 Комментариев 0
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07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 314 Комментариев 0
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В 2017 году Porsche обновит модели Cayenne и Panamera Sport Turismo
31.01.2017, 10:24
admin admin 31.01.2017, 10:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 0
Работа с покупателем нестандартными методами
27.01.2017, 17:59
admin admin 27.01.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
Как отличить интернет-телевидение от IPTV
27.01.2017, 16:24
admin admin 27.01.2017, 16:24 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
Пять привычек, которые влияют на психику
27.01.2017, 13:56
admin admin 27.01.2017, 13:56 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
Выбираем чехол для телефона Huawei Nova
24.01.2017, 11:45
admin admin 24.01.2017, 11:45 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 64 Комментариев 0
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Быть или не быть Сумам с GPS маршрутками?
кстати, не скажете ли вы, почему работавший ранее GPS в маршрутках отключили?
03.02.2017, 10:54
Петро Васильович к материалу
Сумские студенты жалуются на повышение цен в университетских общежитиях
В Європі немає стипендій та безкоштовних гуртожитків. Те, чим ви користуєтеся не що інше як пережитки совка. Його треба викорінювати ...
31.01.2017, 19:40
Петро Васильович к материалу
А пачєму абарігєни сьєлі Кука
Я не є користувачем Фейсбуку, але дуже часто чую подібні скарги. Я не знаю що ви там писали, але там ...
31.01.2017, 11:18
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Виджет на сайте Панорама из ВКонтакте
- На кого учишься? - Экономика и управление на транспорте!!! - Так бы сразу и сказал, - кондуктором.
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