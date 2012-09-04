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Сергей Алещенко Святочный рассказ Новый год Петр Алексеевич как всегда провел в своем имении в Испании: и климат помягче, и люди добродушнее, и давление проблем поменьше, и челядь с просителями перед глазами не... Блог Подписаться Просмотров 45 Поддержали 1

Евген Положий Правда о йогурте Канадский Вопрос / Страшная Правда Супермаркета / Добреем Потихоньку! / В Поисках Главного Героя В воскресенье давал интервью для радио «Четверта хвиля» (г. Ванкувер, Канада).... Блог Подписаться Просмотров 181 Поддержали 0

Сергей Алещенко Вызовы 2017 В начале января принято делать предположения о том, каким он будет – новый год. Я бы не брал на себя ответственность за прогнозы, уместней рассмотреть варианты развития тех или... Блог Подписаться Просмотров 19 Поддержали 0

Инна Клышко Вчера и сегодня Как следует из результатов опроса «Социс»,69,9% опрошенных украинцев оценивают нынешнюю ситуацию в стране как напряженную,еще 23,2% считают ее взрывоопасной Блог Подписаться Просмотров 75 Поддержали 0

Сергей Алещенко Еще один год утраченных возможностей Конец года – время подводить итоги. Хотя итогов, свидетельствующих об изменениях – в худшую или лучшую сторону – практически нет. Там, где все зависело от индивидуального таланта,... Блог Подписаться Просмотров 19 Поддержали 1

Соломон Слабоженский Стерильный город Свое мнение не навязываю,но придерживаюсь его. Блог Подписаться Просмотров 51 Поддержали 0

Сергей Алещенко Без понтов, или Уганда UA Принятое буквенное обозначение Украины - UA - человек несведущий может спутать с Угандой. Знаток же возмутится: Уганда по уровню ВВП на душу населения занимает 173 место в мире,... Блог Подписаться Просмотров 25 Поддержали 1