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Топ-материал
На Сумщине фура съехала в кювет: есть жертвы (фото)3 фото
На Сумщине фура съехала в кювет: есть жертвы (фото)
Фура, следовавшая из Сум на мясокомбинат в Козятин, «потеряла» по дороге 7 коров. Сегодня около 4 утра в полицию поступило сообщение о том, что, не доезжая 1 км до с. Правдюки...
27.01.2017, 18:02 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 27.01.2017, 18:02 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 565 Комментариев 0
Призыв на Сумщине
Призыв на Сумщине
Весной 2017 г а украинскую армию призовут 400-450 человек, в т.ч. и выпускников военных кафедр 4 января 2017 г. Президент Украины подписал Закон «О внесении изменений к...
27.01.2017, 12:00 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 12:00 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 439 Комментариев 0
Ночной переполох в Сумах (фото, информация обновляется)5 фото
Ночной переполох в Сумах (фото, информация обновляется)
В четверг 26 января в Сумах снова прогремел взрыв. Как сообщают в соцсетях горожане, взрыв произошел на ул. Холодногорской, 33/1 в 22.09. Сообщение в патрульную полицию поступило...
27.01.2017, 08:01 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 08:01 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 519 Комментариев 0
Полумера: в команде сумских перевозчиков заменили игрока
Полумера: в команде сумских перевозчиков заменили игрока
Судьба транспортного конкурса в Сумах решится 8 февраля. Именно в этот день суд рассмотрит апелляционной жалобу на определение Заречного районного суда, которое приостановило...
26.01.2017, 15:38 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 26.01.2017, 15:38 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 430 Комментариев 0
На Сумщине неопытный водитель отметился в ДТП (фото)3 фото
На Сумщине неопытный водитель отметился в ДТП (фото)
На одной из центральных улиц Шостки 19-летний водитель, недавно получивший водительское удостоверение, совершил наезд на 16-летнюю девушку-пешехода, пересекавшую проезжую часть...
26.01.2017, 11:22 Новость
Панорама Панорама 26.01.2017, 11:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 300 Комментариев 0
Война за землю в Сумах: лаковый кусок в центре не достался частнику (видео)
Война за землю в Сумах: лаковый кусок в центре не достался частнику (видео)
Предприниматели и местная власть долго судились, и их старания увенчались успехом. 23 депутата Сумского городского совета на сессии 25 января проголосовали за передачу в...
26.01.2017, 09:09 Новость
Панорама Панорама 26.01.2017, 09:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 522 Комментариев 0
Давай по 100: в Сумах прошёл флешмоб в поддержку евротранспорта
Давай по 100: в Сумах прошёл флешмоб в поддержку евротранспорта
Сумские активисты 25 января под зданием горсовета провели флешмоб в поддержку закупки низкопольных автобусов большой вместимости. Они держали большой баннер с надписью –...
25.01.2017, 18:17 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 25.01.2017, 18:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 188 Комментариев 0
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Главное за день
Лариса Івшина: «Фотовиставка – позитивний сигнал читачам «Дня» в Сумах»
Лариса Івшина: «Фотовиставка – позитивний сигнал читачам «Дня» в Сумах»
R: До 20-річчя «Дня» було відкрито 18-ту фотовиставку в Києві. Чому саме Сумам пощастило стати першими після...
27.01.2017, 19:13 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 19:13 Категория: Новость Рубрика: Мнение Регион: Сумы Просмотров 89 Комментариев 0
ДТП-шный квартет в Сумах (видео)
ДТП-шный квартет в Сумах (видео)
25 января около 10:30 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Харьковской. Прибыв на место происшествия,...
27.01.2017, 17:25 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 17:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 169 Комментариев 0
Кадры Сумщины: мздоимца в погонах уволят
Кадры Сумщины: мздоимца в погонах уволят
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали сотрудника сектора уголовного розыска Краснопольского...
27.01.2017, 14:22 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 14:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 205 Комментариев 0
Последнее в Сумах
вся рубрика
Лариса Івшина: «Фотовиставка – позитивний сигнал читачам «Дня» в Сумах»
Лариса Івшина: «Фотовиставка – позитивний сигнал читачам «Дня» в Сумах»
R: До 20-річчя «Дня» було відкрито 18-ту фотовиставку в Києві. Чому саме Сумам пощастило стати першими після Києва? Л.І.: Рада, що фотовиставка відбудеться в Сумах. Під час одного з попередніх візитів я говорила, що Суми для мене – «українська цитадель на прикордонні». Думаю, що завдання всіх –...
27.01.2017, 19:13 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 19:13 Категория: Новость Рубрика: Мнение Регион: Сумы Просмотров 89 Комментариев 0
ДТП-шный квартет в Сумах (видео)
ДТП-шный квартет в Сумах (видео)
27.01.2017, 17:25 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 17:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 169 Комментариев 0
Вспомнить все: Сумы после противостояния (фотофакт)9 фото
Вспомнить все: Сумы после противостояния (фотофакт)
27.01.2017, 09:20 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 231 Комментариев 1
Ночной переполох в Сумах (фото, информация обновляется)5 фото
Ночной переполох в Сумах (фото, информация обновляется)
27.01.2017, 08:01 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 08:01 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 519 Комментариев 0
Топ-тема
вся рубрика
Згадаймо всіх поіменно: кого забрала війна у 2016-му
Згадаймо всіх поіменно: кого забрала війна у 2016-му
Війна…За три роки цієї війни тисячі хлопців загинули. Тільки у 2016 році, за офіційними даними, бойові втрати української армії становили 211 військовослужбовців. Небойові втрати в армії ще більші. Втім, вони теж пов’язані з війною. Якби не вона, у молодих чоловіків не зупинялося б серце, не...
20.01.2017, 12:25 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 209 Комментариев 0
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)3 фото
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)
16.01.2017, 13:14 Новость
Панорама Панорама 16.01.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 425 Комментариев 0
Иван Погорелый: «Расследование по Иловайску проходит абсолютно некомпетентно»2 фото
Иван Погорелый: «Расследование по Иловайску проходит абсолютно некомпетентно»
19.12.2016, 11:11 Новость
Панорама Панорама 19.12.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Личность, Общество, Топ-тема Регионы: Все Просмотров 290 Комментариев 0
На Сумщине простились с Седым (фото)9 фото
На Сумщине простились с Седым (фото)
07.12.2016, 09:05 Новость
Панорама Панорама 07.12.2016, 09:05 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 774 Комментариев 0
Последнее на Сумщине
вся рубрика
На Сумщине появился новый вид мошенничества
На Сумщине появился новый вид мошенничества
Главное управления государственной фискальной службы в Сумской области на днях зафиксировало случаи проведения псевдопроверок субъектов хозяйствования на Сумщине. Мошенники представляясь либо сотрудниками налоговой службы, или работниками управления по охране труда, требуют у предпринимателей...
27.01.2017, 20:20 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 20:20 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 190 Комментариев 1
Сумчан будут снимать
Сумчан будут снимать
27.01.2017, 18:19 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 18:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 139 Комментариев 0
На Сумщине фура съехала в кювет: есть жертвы (фото)3 фото
На Сумщине фура съехала в кювет: есть жертвы (фото)
27.01.2017, 18:02 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 27.01.2017, 18:02 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 565 Комментариев 0
Нелегального «оружейника» обнаружили на Сумщине (фото)6 фото
Нелегального «оружейника» обнаружили на Сумщине (фото)
27.01.2017, 16:48 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 16:48 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина Просмотров 138 Комментариев 0
Последнее в Украине и мире
вся рубрика
Шито-крыто. Новые требования МВФ к Украине (инфографика)
Шито-крыто. Новые требования МВФ к Украине (инфографика)
Международый валютный фонд выдвинул Киеву новые требования для получения транша - поднять пенсионный возраст, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок, - сообщают РИА Новости. МВФ выдвинул Киеву семь новых требований для получение транша. Об этом говорится в последней версии меморандума о...
26.01.2017, 12:18 Новость
Панорама Панорама 26.01.2017, 12:18 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 783 Комментариев 0
ДТП в Украине: Сумщина не в лидерах (инфографика)
ДТП в Украине: Сумщина не в лидерах (инфографика)
25.01.2017, 10:20 Новость
Панорама Панорама 25.01.2017, 10:20 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 138 Комментариев 0
Татьянин день: не забудь поздравить
Татьянин день: не забудь поздравить
25.01.2017, 07:25 Новость
Панорама Панорама 25.01.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 1 036 Комментариев 0
Ученые огласили опасные для психики диеты
Ученые огласили опасные для психики диеты
24.01.2017, 12:12 Новость
Панорама Панорама 24.01.2017, 12:12 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 83 Комментариев 0
Досуг
вся рубрика
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
Команда американских ученых из Атланты провела масштабное исследование, по результатам которого смогла вычислить идеальную разницу в возрасте для крепкого брака. Как выяснили ученые, самый идеальный возраст для создания семьи на долгие годы, как ни странно, составляет всего год, в то время как...
20.01.2017, 07:25 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Здоровье Регионы: Все Просмотров 336 Комментариев 0
Весело и мило: поздравления на Крещение
Весело и мило: поздравления на Крещение
18.01.2017, 20:30 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 20:30 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 060 Комментариев 0
Крещение: история, традиции, обычаи и приметы
Крещение: история, традиции, обычаи и приметы
18.01.2017, 18:17 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 18:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 2 475 Комментариев 0
Старый Новый Год: поздравления
Старый Новый Год: поздравления
13.01.2017, 20:10 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 20:10 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 526 Комментариев 0
Видео и фото
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Вспомнить все: Сумы после противостояния (фотофакт)9 фото
Вспомнить все: Сумы после противостояния (фотофакт)
27.01.2017, 09:20 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 231 Комментариев 1
Снежные мечты: Биг Бен, Черепаха и кадетский мостик в Сумах (фото)15 фото
Снежные мечты: Биг Бен, Черепаха и кадетский мостик в Сумах (фото)
22.01.2017, 19:19 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 22.01.2017, 19:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 390 Комментариев 0
День Соборности в Сумах: цветы и цепь единения (фото)8 фото
День Соборности в Сумах: цветы и цепь единения (фото)
22.01.2017, 14:50 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 22.01.2017, 14:50 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 284 Комментариев 0
«Водохрещення» в Сумах: как ныряли и веселились от души (фото)12 фото
«Водохрещення» в Сумах: как ныряли и веселились от души (фото)
19.01.2017, 15:15
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 19.01.2017, 15:15 Категория: Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 425 Комментариев 0
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)3 фото
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)
16.01.2017, 13:14 Новость
Панорама Панорама 16.01.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 425 Комментариев 0
Предложение по-сумски: что ответила Ира (видео)
Предложение по-сумски: что ответила Ира (видео)
10.01.2017, 11:09 Новость
Панорама Панорама 10.01.2017, 11:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 876 Комментариев 0
В Сумах состоялась встреча «Панорамы» с читателями (фото)58 фото
В Сумах состоялась встреча «Панорамы» с читателями (фото)
11.11.2016, 09:09 Новость
Панорама Панорама 11.11.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Город, Культура Регион: Сумы Просмотров 223 Комментариев 0
В горе и радости: сумчанин женился во Львове (фото)22 фото
В горе и радости: сумчанин женился во Львове (фото)
09.08.2016, 10:10 Новость
Панорама Панорама 09.08.2016, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 1 282 Комментариев 0
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Віктор Бобиренко
Віктор Бобиренко
А пачєму абарігєни сьєлі Кука
Нас завжди вчили якимось моральним цінностям. Цінності продукувало суспільство. Тому,відносини між суспільством і владою – теж система ціннісних відносин.
25.01.2017, 20:52 Блог
Просмотров 41 Комментариев 2
Соломон Слабоженский
Соломон Слабоженский
Страна фокусов
Чудят,точнее,фокусничают в ВР,правительстве,на местах. Каждый в меру ловкости рук и наглости
23.01.2017, 13:26 Блог
Просмотров 73 Комментариев 1
Сергей Алещенко
Сергей Алещенко
Святочный рассказ
Новый год Петр Алексеевич как всегда провел в своем имении в Испании: и климат помягче, и люди добродушнее, и давление проблем поменьше, и челядь с просителями перед глазами не...
17.01.2017, 11:45 Блог
Просмотров 63 Комментариев 1
Евген Положий
Евген Положий
Правда о йогурте
Канадский Вопрос / Страшная Правда Супермаркета / Добреем Потихоньку! / В Поисках Главного Героя В воскресенье давал интервью для радио «Четверта хвиля» (г. Ванкувер, Канада)....
17.01.2017, 11:38 Блог
Просмотров 208 Комментариев 0
Сергей Алещенко
Сергей Алещенко
Вызовы 2017
В начале января принято делать предположения о том, каким он будет – новый год. Я бы не брал на себя ответственность за прогнозы, уместней рассмотреть варианты развития тех или...
17.01.2017, 10:44 Блог
Просмотров 30 Комментариев 0
Инна Клышко
Инна Клышко
Вчера и сегодня
Как следует из результатов опроса «Социс»,69,9% опрошенных украинцев оценивают нынешнюю ситуацию в стране как напряженную,еще 23,2% считают ее взрывоопасной
17.01.2017, 10:07 Блог
Просмотров 79 Комментариев 0
Сергей Алещенко
Сергей Алещенко
Еще один год утраченных возможностей
Конец года – время подводить итоги. Хотя итогов, свидетельствующих об изменениях – в худшую или лучшую сторону – практически нет. Там, где все зависело от индивидуального таланта,...
17.01.2017, 09:41 Блог
Просмотров 32 Комментариев 1
Соломон Слабоженский
Соломон Слабоженский
Стерильный город
Свое мнение не навязываю,но придерживаюсь его.
17.01.2017, 09:27 Блог
Просмотров 64 Комментариев 0
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Панорама
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Газета "Панорама" №5 (946) от 25 января — 1 февраля 2017 г.
25 января — 1 февраля 2017 г.
Давайте ваши денежки
Терапия холодом
Добастовались
Взяли в оборот
Дом в тупике
Дело об аварии
Андрей Кривцов: «В 2017 г. будет объявлен конкурс на реконструкцию Театральной площади»
Капкан майдана
Великолепная четвёрка
Новости партнёров
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Ваша личная радость без провода
27.01.2017, 10:38
admin admin 27.01.2017, 10:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Инжиниринговые решения нового поколения
25.01.2017, 17:36
admin admin 25.01.2017, 17:36 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 325 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 282 Комментариев 0
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Работа с покупателем нестандартными методами
27.01.2017, 17:59
admin admin 27.01.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
Как отличить интернет-телевидение от IPTV
27.01.2017, 16:24
admin admin 27.01.2017, 16:24 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Пять привычек, которые влияют на психику
27.01.2017, 13:56
admin admin 27.01.2017, 13:56 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Выбираем чехол для телефона Huawei Nova
24.01.2017, 11:45
admin admin 24.01.2017, 11:45 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0
Покупайте статусные автомобили в компании «Статус-Авто»
23.01.2017, 12:51
admin admin 23.01.2017, 12:51 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
последние комментарии
ukrop к материалу
А пачєму абарігєни сьєлі Кука
Спасибо за статью. Но лохи хотят жить как быдло. Поэтому живут так, как им добрые люди разрешат. Вот в ...
Вчера, 18:50
Анна Янчук к материалу
На Сумщине появился новый вид мошенничества
Хм, мошенники всё более и более изобретательны!
Вчера, 12:09
Анна Янчук к материалу
В Сумах не успевают трудоустраивать безработных
Помимо обращения за помощью в службу занятости, желательно и самому просматривать предложения на сайтах по поиску работы. Сейчас достаточно много ...
Вчера, 12:08
Виджет на сайте Панорама из Atqc,erf
Виджет на сайте Панорама из ВКонтакте
- На кого учишься? - Экономика и управление на транспорте!!! - Так бы сразу и сказал, - кондуктором.
Счетчик
До Великодня залишилося
75дней
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