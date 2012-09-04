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Соломон Слабоженский Стерильный город Свое мнение не навязываю,но придерживаюсь его. Блог Подписаться Просмотров 4 Поддержали 0

Инна Клышко Вчера и сегодня Как следует из результатов опроса «Социс»,69,9% опрошенных украинцев оценивают нынешнюю ситуацию в стране как напряженную,еще 23,2% считают ее взрывоопасной Блог Подписаться Просмотров 57 Поддержали 0

Евген Положий Правда о йогурте Канадский Вопрос / Страшная Правда Супермаркета / Добреем Потихоньку! / В Поисках Главного Героя В воскресенье давал интервью для радио «Четверта хвиля» (г. Ванкувер, Канада).... Блог Подписаться Просмотров 158 Поддержали 0

Соломон Слабоженский Блокада и подарок Хайяму Сути существующих «договорняков» не знаю,но в самом их существовании почему-то уверен. Как бабушки,заседающие у подъезда,верят,что все — сволочи. Блог Подписаться Просмотров 47 Поддержали 0

Евген Положий Сплошное папередничество Неудачный Семен / Второе Пришествие Токаря / Спилберги В Погонах / АваковГэйт Видимо, явление Януковича на экранах в качестве свидетеля (обвинение в госизмене Луценко зачитал... Блог Подписаться Просмотров 388 Поддержали 0

Соломон Слабоженский «Легкоусвояеваемое» бытие И почему-то этот народ бессилен выдвинуть из своей массы тех,кто спокойно,грамотно,за вполне приличную зарплату работал бы во властных структурах в интересах Украины,не проявляя... Блог Подписаться Просмотров 70 Поддержали 0