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Веселих новорічних свят!
Веселих новорічних свят!
«Панорама» рада поздравить вас с Новым годом! Пусть этот год уходит и забирает с собой все негативное. А в Новом году - мира нам всем! Оптимизма, удачи и энергии. Пусть останется...
31.12.2016, 08:17 Новость
Панорама Панорама 31.12.2016, 08:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 39 Комментариев 0
Как встречать год Огненного Петуха
Как встречать год Огненного Петуха
Как все мы знаем, год Огненного Петуха по восточному календарю начинается несколько позже, чем наш календарный. Фактически он наступит лишь 28 января, однако не стоит пренебрегать...
31.12.2016, 07:57 Новость
Панорама Панорама 31.12.2016, 07:57 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 79 Комментариев 0
Что должно быть на столе на новый 2017 год?
Что должно быть на столе на новый 2017 год?
Скоро Новый год, и все чаще возникают вопросы – а какой он, будущий 2017 год? Какое животное является его символом? Что надеть на Новый год? Как встречать? И конечно, главный...
30.12.2016, 18:14 Новость
Панорама Панорама 30.12.2016, 18:14 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 183 Комментариев 0
Карты перед праздником: как нас убивает алкоголь
Карты перед праздником: как нас убивает алкоголь
Алкоголь — причина огромного количества болезней. А Украина — на 5-м месте в мире по смертности из-за него. И скоро праздники. Пора задуматься о том, что и сколько мы пьем, и как...
30.12.2016, 11:11 Новость
Панорама Панорама 30.12.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 152 Комментариев 0
Повод развеяться: дополнительный поезд в Сумах
Повод развеяться: дополнительный поезд в Сумах
На новогодние праздники «Укрзалізниця» назначила дополнительный поезд, который отвезет в Киев всех желающих. Дополнительный поезд № 796/795 Киев — Сумы будет отправляться из Киева...
29.12.2016, 17:13 Новость
Панорама Панорама 29.12.2016, 17:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 164 Комментариев 0
Власть Сумщины: за что в ответе (инфографика)
Власть Сумщины: за что в ответе (инфографика)
Последним из трех украинских губернаторов, которые отмечают вторую годовщину на своих должностях, является председатель Сумской областной государственной администрации Николай...
28.12.2016, 15:15 Новость
Панорама Панорама 28.12.2016, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 157 Комментариев 0
Партийные чистки на Сумщине
Партийные чистки на Сумщине
Два депутата Сумского обласного совета «получили» оценку своей деятельности от колег. 26 декабря Политисполком "Свободы" исключил из рядов партии председателя фракции "Свобода" в...
28.12.2016, 10:10 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 28.12.2016, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 331 Комментариев 0
лента материалов
31.12
Веселих новорічних свят!
31.12
Как встречать год Огненного Петуха
30.12
Что должно быть на столе на новый 2017 год?
30.12
На Сумщине продолжают следить за незаконной вырубкой зеленых красавиц
30.12
На Сумщине пешеходы снова под ударом
30.12
Сумчане радуются, что до сих пор живы и здоровы
30.12
Карты перед праздником: как нас убивает алкоголь
30.12
В кювет или отбойник: полеты за рулем на Сумщине
30.12
Знай наших: сумской завод получил квоту доверия у иностранцев
30.12
Проклятье медных труб
30.12
Сразитесь с судьбой: гороскоп на 30 декабря
29.12
Повод развеяться: дополнительный поезд в Сумах
29.12
Выборы на Сумщине: гуртом і батька легше бити
29.12
Хроника гнусных времен: суициды на Сумщине
29.12
Накануне праздника в Сумах такое можно увидеть (фотофакт)
29.12
«Зрада зрадна» в Сумах (фотофакт)
29.12
Сумские полицейские нашли нарушителя, покушавшегося на жизнь человека
29.12
Ярким пламенем! Заправка на Сумщине могла стоить жизни
29.12
Политики Сумщины: Биркун вместо Демехи (видео)
29.12
«Сумыоблэнерго» упростило передачу показаний счетчика
29.12
Вор на санках в Сумах
29.12
Сумчане возмущены неадекватностью водителя маршрутки (видео)
29.12
Не стоит активничать: гороскоп на 29 декабря
Главное за день
На Сумщине пешеходы снова под ударом
На Сумщине пешеходы снова под ударом
28 декабря в Глухове 47-летний водитель на автомобиле Пежо совершил наезд на пешехода. В результате ДТП...
30.12.2016, 12:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 30.12.2016, 12:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 51 Комментариев 0
Сумчане радуются, что до сих пор живы и здоровы
Сумчане радуются, что до сих пор живы и здоровы
На сайте "Панорама" проводился опрос: "Каким самым ярким событием в Украине запомнился 2016 год?" 52%...
30.12.2016, 12:17 Новость
Панорама Панорама 30.12.2016, 12:17 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумы Просмотров 140 Комментариев 0
В кювет или отбойник: полеты за рулем на Сумщине
В кювет или отбойник: полеты за рулем на Сумщине
28 декабря в Белопольском районе 36-летний сумчанин за рулем Volkswagen не справился с управлением и вылетел...
30.12.2016, 09:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 30.12.2016, 09:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 156 Комментариев 0
Последнее в Сумах
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Веселих новорічних свят!
Веселих новорічних свят!
«Панорама» рада поздравить вас с Новым годом! Пусть этот год уходит и забирает с собой все негативное. А в Новом году - мира нам всем! Оптимизма, удачи и энергии. Пусть останется все лучшее: друзья, родные, любимые, поддержка близких, надежда, детский смех. Будьте счастливы, веселы и здоровы!
31.12.2016, 08:17 Новость
Панорама Панорама 31.12.2016, 08:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 39 Комментариев 0
Сумчане радуются, что до сих пор живы и здоровы
Сумчане радуются, что до сих пор живы и здоровы
30.12.2016, 12:17 Новость
Панорама Панорама 30.12.2016, 12:17 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумы Просмотров 140 Комментариев 0
Знай наших: сумской завод получил квоту доверия у иностранцев
Знай наших: сумской завод получил квоту доверия у иностранцев
30.12.2016, 08:25 Новость
Панорама Панорама 30.12.2016, 08:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 198 Комментариев 0
Накануне праздника в Сумах такое можно увидеть (фотофакт)4 фото
Накануне праздника в Сумах такое можно увидеть (фотофакт)
29.12.2016, 13:27 Новость
Панорама Панорама 29.12.2016, 13:27 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 433 Комментариев 0
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Иван Погорелый: «Расследование по Иловайску проходит абсолютно некомпетентно»2 фото
Иван Погорелый: «Расследование по Иловайску проходит абсолютно некомпетентно»
35-летний боец АТО, будучи тяжело раненным, спас в зоне боевых действий пятилетнюю девочку. Несколько дней он с перебитой ногой полз по лесопосадке в надежде добраться до какого-то населенного пункта. Увидев гражданский автомобиль, обрадовался: вдруг эти люди смогут помочь? Но на глазах у Ивана...
19.12.2016, 11:11 Новость
Панорама Панорама 19.12.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Личность, Общество, Топ-тема Регионы: Все Просмотров 227 Комментариев 0
На Сумщине простились с Седым (фото)9 фото
На Сумщине простились с Седым (фото)
07.12.2016, 09:05 Новость
Панорама Панорама 07.12.2016, 09:05 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 633 Комментариев 0
Споры и поборы в Сумах2 фото
Споры и поборы в Сумах
06.12.2016, 11:11 Новость
Панорама Панорама 06.12.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Образование, Общество, Топ-тема Регион: Сумы Просмотров 446 Комментариев 0
Власть Сумщины. Бедные вы наши человеки
Власть Сумщины. Бедные вы наши человеки
10.11.2016, 08:14 Новость
Панорама Панорама 10.11.2016, 08:14 Категория: Новость Рубрики: Образование, Общество, Политика, Топ-тема Регионы: Все Просмотров 1 245 Комментариев 2
Последнее на Сумщине
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На Сумщине продолжают следить за незаконной вырубкой зеленых красавиц1 фото
На Сумщине продолжают следить за незаконной вырубкой зеленых красавиц
Подготовка к Новому году – для лесоводов горячая пора. В этот период учащаются лесные кражи. Следовательно, с начала елочной кампании рейдовые бригады провели 192 рейды, во время которых зафиксировано одно правонарушение, - сообщает пресс-служба Сумского областного управления лесного и охотничьего...
30.12.2016, 14:17 Новость
Панорама Панорама 30.12.2016, 14:17 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина Просмотров 37 Комментариев 0
На Сумщине пешеходы снова под ударом
На Сумщине пешеходы снова под ударом
30.12.2016, 12:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 30.12.2016, 12:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 51 Комментариев 0
В кювет или отбойник: полеты за рулем на Сумщине
В кювет или отбойник: полеты за рулем на Сумщине
30.12.2016, 09:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 30.12.2016, 09:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 156 Комментариев 0
Повод развеяться: дополнительный поезд в Сумах
Повод развеяться: дополнительный поезд в Сумах
29.12.2016, 17:13 Новость
Панорама Панорама 29.12.2016, 17:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 164 Комментариев 0
Последнее в Украине и мире
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Как встречать год Огненного Петуха
Как встречать год Огненного Петуха
Как все мы знаем, год Огненного Петуха по восточному календарю начинается несколько позже, чем наш календарный. Фактически он наступит лишь 28 января, однако не стоит пренебрегать тотемом наступающего года и лучше заранее воздать ему причитающиеся почести, - сообщает cosmo. Петух — очень буйная и...
31.12.2016, 07:57 Новость
Панорама Панорама 31.12.2016, 07:57 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 79 Комментариев 0
Что должно быть на столе на новый 2017 год?
Что должно быть на столе на новый 2017 год?
30.12.2016, 18:14 Новость
Панорама Панорама 30.12.2016, 18:14 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 183 Комментариев 0
Карты перед праздником: как нас убивает алкоголь
Карты перед праздником: как нас убивает алкоголь
30.12.2016, 11:11 Новость
Панорама Панорама 30.12.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 152 Комментариев 0
Проклятье медных труб1 фото
Проклятье медных труб
30.12.2016, 07:17 Новость
Панорама Панорама 30.12.2016, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Мир Регион: Мир Просмотров 286 Комментариев 0
Досуг
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Сразитесь с судьбой: гороскоп на 30 декабря
Сразитесь с судьбой: гороскоп на 30 декабря
Сегодняшний день очень хорош для принятия смелых и ответственных решений. 30 декабря 2016 года действительно есть смысл вступить в схватку с Судьбой, чтобы открыть перед собой двери к светлому будущему. Овен: У Овнов 30 декабря обострится предчувствие праздника. Вы вспомните, что не подготовили...
30.12.2016, 06:26 Новость
Панорама Панорама 30.12.2016, 06:26 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0
Сумчане — лучшие
Сумчане — лучшие
23.12.2016, 13:14 Новость
Панорама Панорама 23.12.2016, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Общество, Спорт Регионы: Все Просмотров 101 Комментариев 0
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
16.12.2016, 18:05 Новость
Панорама Панорама 16.12.2016, 18:05 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 4 053 Комментариев 0
Покров Пресвятой Богородицы: традиции, приметы, поверья и молитвы
Покров Пресвятой Богородицы: традиции, приметы, поверья и молитвы
13.10.2016, 17:50 Новость
Панорама Панорама 13.10.2016, 17:50 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 13 935 Комментариев 1
Видео и фото
все видео все фото
В Сумах состоялась встреча «Панорамы» с читателями (фото)58 фото
В Сумах состоялась встреча «Панорамы» с читателями (фото)
11.11.2016, 09:09 Новость
Панорама Панорама 11.11.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Город, Культура Регион: Сумы Просмотров 208 Комментариев 0
В горе и радости: сумчанин женился во Львове (фото)22 фото
В горе и радости: сумчанин женился во Львове (фото)
09.08.2016, 10:10 Новость
Панорама Панорама 09.08.2016, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 1 257 Комментариев 0
Виртуальная экскурсия по Сумам (видео)видео
Виртуальная экскурсия по Сумам (видео)
04.08.2016, 09:09 Новость
Панорама Панорама 04.08.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 478 Комментариев 0
Мир провозглашают: флешмоб в Сумах (видео)
Мир провозглашают: флешмоб в Сумах (видео)
13.01.2016, 10:10 Новость
Панорама Панорама 13.01.2016, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 416 Комментариев 0
11 пород в Сумах: глаз не отвести (фото)10 фото
11 пород в Сумах: глаз не отвести (фото)
08.12.2015, 14:44 Новость
Панорама Панорама 08.12.2015, 14:44 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 133 Комментариев 0
В Сумах прошло факельное шествие в честь УПА9 фото
В Сумах прошло факельное шествие в честь УПА
15.10.2015, 11:15 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 15.10.2015, 11:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 749 Комментариев 1
Хозяйственники победят популистов: в Сумах презентовали новую политическую силувидео
Хозяйственники победят популистов: в Сумах презентовали новую политическую силу
21.09.2015, 17:16
admin admin 21.09.2015, 17:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 684 Комментариев 0
Крест в память! Погибшего сумчанина поблагодарили в Краматорске за право жить (фото)10 фото
Крест в память! Погибшего сумчанина поблагодарили в Краматорске за право жить (фото)
13.07.2015, 13:15 Новость
Панорама Панорама 13.07.2015, 13:15 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 891 Комментариев 3
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Соломон Слабоженский
Соломон Слабоженский
Темные дни
Ходил на рынок и прикидывал содержимое моей личной потребительской корзинки хотя бы на неделю. Остается только повторить за Сократом: «Как много существует вещей,без которых можно...
30.12.2016, 11:09 Блог
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Инна Клышко
Инна Клышко
Восстановленная рать
Кадры решают все,или Когда все решают за кадры
29.12.2016, 14:25 Блог
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Евген Положий
Евген Положий
Головы больные и здоровые
Техас Порожняк Не Гонит / Порошенко И Раки / Исход Реформаторов / Куда Идем Мы С Пятачком… Наверное, лучшей характеристикой победы Трампа на президентских выборах в США может...
28.12.2016, 17:15 Блог
Просмотров 83 Комментариев 1
Віктор Бобиренко
Віктор Бобиренко
Вірність традиціям
Перед Новим роком на Росії є така традиція – ходити в баню. Для цього у них дві біди,оголошені ще Пушкіним – дУрні та дороги. У нас бід на дві більше: дУрні,дороги,Росія і… бюджет.
27.12.2016, 15:20 Блог
Просмотров 28 Комментариев 0
Соломон Слабоженский
Соломон Слабоженский
Жить нелегко, но прикольно!
Менталитет: на рынке многие продукты стали дороже раза в полтора,но народ охотнее обсуждает «статки» депутатов
26.12.2016, 10:04 Блог
Просмотров 42 Комментариев 0
Инна Клышко
Инна Клышко
Кризис жанра
Сумской облсовет не изменил бюджет,не принял 2,5 млн грн. субвенции на выборы в 14-ти объединенных территориальных громадах и не поддержал ребенка,зато покритиковал политических...
23.12.2016, 12:12 Блог
Просмотров 92 Комментариев 0
Сергей Алещенко
Сергей Алещенко
Надежда Савченко как трикстер украинской политики
Термин трикстер. (англ. trickster — обманщик, ловкач) используется в мифологии, фольклористике и религиоведении как наименование демонически-комического дублера культурного героя....
22.12.2016, 21:59 Блог
Просмотров 47 Комментариев 0
Евген Положий
Евген Положий
Мова калинова
Де Взяти Мультики? / Людіна лізеть по драбінє / Совість І Мова / Наше Нещастя І Наша Сила Коли, як не в День української писемності поговорити про українську мову, правда? Мову...
22.12.2016, 16:24 Блог
Просмотров 41 Комментариев 0
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Газета "Панорама" №1/53 (942) от 28 декабря 2016 г. — 4 января 2017 г.
28 декабря 2016 г. — 4 января 2017 г.
Отдали туда, не помним куда
Тарифы под елочку
Лапти «лаптям»
Подарок под елочку
Бюджетные хлопоты
Большая кровавая запятая
Есть только северный ветер
Новости партнёров
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Компания ВОЛЯ второй год подряд стала победителем в номинации «Выбор года»
21.12.2016, 17:24
admin admin 21.12.2016, 17:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 67 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 166 Комментариев 0
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29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
З Vshkole геометрія стане захопливою наукою
28.12.2016, 17:45
admin admin 28.12.2016, 17:45 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Как определить качество обуви?
27.12.2016, 21:32
admin admin 27.12.2016, 21:32 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 – надежная асимметрия
27.12.2016, 20:24
admin admin 27.12.2016, 20:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Обувной маст-хэв прошлого года для Нового года
22.12.2016, 13:04
admin admin 22.12.2016, 13:04 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
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Головы больные и здоровые
Ещё много тех кто НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2. Нынешняя ...
28.12.2016, 21:03
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Начинай сначала
Таким образом, потрошенко-яйценюковская СВОРА МАРОДЁРОВ такими же темпами как при ХУНТЕ Януковича продолжает с ними ВЫВОЗИТЬ миллиарды $ с Украины, ...
25.12.2016, 23:49
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Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
Правильно, пусть ЛОПУХатые после публикаций е-деклараций чиновников почувствуют кто "живёт по новому", а кто жуёт ЛАПШУ С УШЕЙ за ГОЛОСОВАНИЕ ...
25.12.2016, 23:37
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Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы. Кроме одной. Ты забыл почистить историю браузера.
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