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Евген Положий Сплошное папередничество Неудачный Семен / Второе Пришествие Токаря / Спилберги В Погонах / АваковГэйт Видимо, явление Януковича на экранах в качестве свидетеля (обвинение в госизмене Луценко зачитал... Блог Подписаться Просмотров 351 Поддержали 0

Соломон Слабоженский «Легкоусвояеваемое» бытие И почему-то этот народ бессилен выдвинуть из своей массы тех,кто спокойно,грамотно,за вполне приличную зарплату работал бы во властных структурах в интересах Украины,не проявляя... Блог Подписаться Просмотров 61 Поддержали 0

Инна Клышко Не салом единым Украинцы не унывают,хотя поводов для радости все меньше Блог Подписаться Просмотров 152 Поддержали 0

Евген Положий Кумовство и национальный вопрос Ход Кумом / Медведчук И Янукович / Михо Идет К Юле / Страшная Месть Виктора Ющенко Вы даже не представляете, как всем нам в итоге повезло! А вот только представьте, что у... Блог Подписаться Просмотров 112 Поддержали 0

Віктор Бобиренко Посміхніться, а то стає страшно Коли ви вступаєте у 2017 рік і у вас не куплена вища освіта,ви проводите якісь історичні аналогії. І згадуєте рік 1917,який,власне,цей світ і змінив кардинально,і не в кращу... Блог Подписаться Просмотров 30 Поддержали 0

Соломон Слабоженский Не шатай меня, шатун Опять подрались народные депутаты прямо на сессии. Уже не смешно,но по инерции стыдновато. Блог Подписаться Просмотров 64 Поддержали 0