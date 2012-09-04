Панорама / сумы / новости / события / комментарии
16.01 Понедельник
Топ-материал
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)3 фото
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)
В селе Ястребиное Сумского района в последний путь провели 53-летнего младшего сержанта Николая Охрименко, который погиб во время выполнения боевого задания близ Красногоровки...
Сегодня, 13:14 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 13:14 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 224 Комментариев 0
В Сумах градоначальник заметил отсутствие дворников
В Сумах градоначальник заметил отсутствие дворников
Мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО призвал подчиненных вывозить снег с придомовых территорий. Утром он обратил внимание на отсутствие дворников, поэтому посоветовал своему профильному...
Сегодня, 10:10 Новость
Ирина Власова Ирина Власова Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 155 Комментариев 0
Справа «ліквідація». Почали з хворих2 фото
Справа «ліквідація». Почали з хворих
«СТАЛІНІЗМ ПОВЕРТАЄТЬСЯ ! На чиєму боці влада?Найцінніший скарб в усі часи здоров’я і життя людини!Жахливий випадок стався 13 січня 2017 року в КЗ СОР «Обласна спеціалізована...
Вчера, 12:01
Панорама Панорама Вчера, 12:01 Категория: Рубрика: Политика Регионы: Все Просмотров 242 Комментариев 2
Без паники! Иди и плати
Без паники! Иди и плати
После сообщения о том, что "Укрпошта" перестала принимать коммунальные платежи на счета киевского ГИВЦ, возник ажиотаж и в Сумах. Поводов для беспокойства нет. Сумская дирекция...
13.01.2017, 21:00 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 21:00 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 241 Комментариев 0
Россияне «завернули» в «Бачевск» 80 украинцев
Россияне «завернули» в «Бачевск» 80 украинцев
Вчера в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» наблюдалось возвращение российской стороной граждан Украины, которые следовали на территорию...
13.01.2017, 15:14 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 15:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 234 Комментариев 1
Пожар в спортклубе потушили в 18:00 (фото,видео)11 фото
Пожар в спортклубе потушили в 18:00 (фото,видео)
12 января в 09:58 в оперативно-координационный центр Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области поступило сообщение о пожаре, возникшем...
12.01.2017, 20:27 Новость
Панорама Панорама 12.01.2017, 20:27 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 619 Комментариев 0
Гибель бойца с Сумщины официально не подтверждена
Гибель бойца с Сумщины официально не подтверждена
Недавно некоторые СМИ сообщили, что 53-летний житель Ястребиного Николай ОХРИМЕНКО был одним из трех бойцов, кто не выжил во время обстрелов в районе Красногоровки. Как сообщает...
12.01.2017, 14:12 Новость
Панорама Панорама 12.01.2017, 14:12 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 136 Комментариев 0
лента материалов
16:46
Взрывоопасный город
16:35
На Сумщине дорожники работают усиленно
16:14
На Сумщине мужчины не дорожат жизнью
15:15
За прошлый год на Сумщине родилось около 9 тыс. младенцев
15:00
Для тех, кто не в курсе: законодательные изменения, что вступили в силу
14:13
Сумчанам станет проще трудоустроиться
13:14
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)
12:12
С ловкостью обезьяны: спортивные итоги Сумщины
11:11
В Сумах сбили пешехода
10:10
В Сумах градоначальник заметил отсутствие дворников
09:19
Смертельный наезд на Сумщине
08:20
Некоторым сумчанам пересчитали тарифы на отопление
07:19
На Сумщине определили победителей конкурса молодежных проектов
06:14
Следите за финансами: гороскоп на 16 января
Вчера
Справа «ліквідація». Почали з хворих
13.01
Без паники! Иди и плати
13.01
На Сумщине активно закрывают бизнес
13.01
Старый Новый Год: поздравления
13.01
Старый Новый год: традиции, история и гадания
13.01
На Сумщине зафиксировано очередное подорожание
13.01
Россияне «завернули» в «Бачевск» 80 украинцев
13.01
Огнем и гривней: чего ждать украинцам в 2017 году
13.01
На Сумщине взяли под присмотр лекарственные препараты
13.01
Памятник Северу в Сумах пока не появился
13.01
Суицид на Сумщине
13.01
«Сумчанка» стала победителем
13.01
В Сумах поймали «ночного призрака»
13.01
Вита Семеренко может сменить «бронзу» Олимпиады в Сочи на «серебро»
13.01
Воплощайте планы: гороскоп на 13 января
Главное за день
Стерильный город
Стерильный город
Свое мнение не навязываю,но придерживаюсь его.
Сегодня, 16:27 Блог
Соломон Слабоженский Соломон Слабоженский Сегодня, 16:27 Категория: Блог Рубрика: Город Регионы: Все Просмотров 4 Комментариев 0
На Сумщине мужчины не дорожат жизнью
На Сумщине мужчины не дорожат жизнью
По состоянию на 15 января с начала года на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 11...
Сегодня, 16:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова Сегодня, 16:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 151 Комментариев 0
С ловкостью обезьяны: спортивные итоги Сумщины
С ловкостью обезьяны: спортивные итоги Сумщины8 фото
Итоги-2016, версия "Панорамы": гандбольный бум в Сумах, Премьер-лига на "Юбилейном", Олег Гусев уходит из...
Сегодня, 12:12 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 12:12 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 107 Комментариев 0
Последнее в Сумах
вся рубрика
Взрывоопасный город
Взрывоопасный город
За последнюю неделю в Сумах прогремели два взрыва в многоэтажках После 8:40 в понедельник 9 января в Сумах прогремел взрыв в квартире в жилом доме №52 по пр. Лушпы и повалил густой черный дым. От ударной волны в соседних домах вылетели деревянные балконные рамы. От взрыва загорелись две...
Сегодня, 16:46 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 16:46 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 259 Комментариев 0
В Сумах сбили пешехода
В Сумах сбили пешехода
Сегодня, 11:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 353 Комментариев 0
В Сумах градоначальник заметил отсутствие дворников
В Сумах градоначальник заметил отсутствие дворников
Сегодня, 10:10 Новость
Ирина Власова Ирина Власова Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 155 Комментариев 0
Некоторым сумчанам пересчитали тарифы на отопление
Некоторым сумчанам пересчитали тарифы на отопление
Сегодня, 08:20 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: ЖКХ Регион: Сумы Просмотров 220 Комментариев 0
Топ-тема
вся рубрика
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)3 фото
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)
В селе Ястребиное Сумского района в последний путь провели 53-летнего младшего сержанта Николая Охрименко, который погиб во время выполнения боевого задания близ Красногоровки Донецкой области. Проститься с военным собралось более сотни человек. Среди них друзья, знакомые, военные собратья,...
Сегодня, 13:14 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 13:14 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 224 Комментариев 0
Отдали туда, не помним куда: подарки от ГУ юстиции на Сумщине4 фото
Отдали туда, не помним куда: подарки от ГУ юстиции на Сумщине
04.01.2017, 11:15 Новость
Панорама Панорама 04.01.2017, 11:15 Категория: Новость Рубрики: Закон, Область, Общество, Топ-тема Регион: Сумщина Просмотров 441 Комментариев 0
Иван Погорелый: «Расследование по Иловайску проходит абсолютно некомпетентно»2 фото
Иван Погорелый: «Расследование по Иловайску проходит абсолютно некомпетентно»
19.12.2016, 11:11 Новость
Панорама Панорама 19.12.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Личность, Общество, Топ-тема Регионы: Все Просмотров 267 Комментариев 0
На Сумщине простились с Седым (фото)9 фото
На Сумщине простились с Седым (фото)
07.12.2016, 09:05 Новость
Панорама Панорама 07.12.2016, 09:05 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 712 Комментариев 0
Последнее на Сумщине
вся рубрика
На Сумщине дорожники работают усиленно
На Сумщине дорожники работают усиленно
Как утверждают в Укргидрометцентре, на дорогах Сумщины и Украины в целом, будет гололедица. Так, скорость ветра будет достигать пятнадцати-двадцати метров в секунду. Температура воздуха будет оставаться минусовой. В среду опустится до -13. Дорожники Сумщины продолжают работать в круглосуточном...
Сегодня, 16:35 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 16:35 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина Просмотров 135 Комментариев 0
На Сумщине мужчины не дорожат жизнью
На Сумщине мужчины не дорожат жизнью
Сегодня, 16:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова Сегодня, 16:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 151 Комментариев 0
За прошлый год на Сумщине родилось около 9 тыс. младенцев
За прошлый год на Сумщине родилось около 9 тыс. младенцев
Сегодня, 15:15 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумщина Просмотров 51 Комментариев 0
Сумчанам станет проще трудоустроиться
Сумчанам станет проще трудоустроиться
Сегодня, 14:13 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 14:13 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумщина Просмотров 169 Комментариев 0
Последнее в Украине и мире
вся рубрика
Старый Новый Год: поздравления
Старый Новый Год: поздравления
Стучат часы, уходит старый год, Шуршит его последняя страница. Пусть лучшее, что было, не уйдет, А худшее не смеет возвратиться! *** Пейте, пойте, веселитесь, Но под елку не ложитесь, Чтобы дедушка Мороз В вытрезвитель не унес! *** В году 2017 желаю 12 месяцев без болезней, 53 недели всего...
13.01.2017, 20:10 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 20:10 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Мир, Украина Просмотров 6 511 Комментариев 0
Старый Новый год: традиции, история и гадания
Старый Новый год: традиции, история и гадания
13.01.2017, 19:15 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 19:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 6 745 Комментариев 0
Огнем и гривней: чего ждать украинцам в 2017 году
Огнем и гривней: чего ждать украинцам в 2017 году
13.01.2017, 14:04 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 14:04 Категория: Новость Рубрики: Мир, Общество Регионы: Мир, Украина Просмотров 590 Комментариев 0
Экономика Украины: рекорды и антирекорды (инфографика)
Экономика Украины: рекорды и антирекорды (инфографика)
11.01.2017, 12:20 Новость
Панорама Панорама 11.01.2017, 12:20 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 152 Комментариев 0
Досуг
вся рубрика
Следите за финансами: гороскоп на 16 января
Следите за финансами: гороскоп на 16 января
16 января 2017 года необходимо избрать рациональный и тщательно обдуманный подход к финансовым тратам. В целом в понедельник будет преобладать позитивный эмоциональный настрой, который всячески поспособствует росту внутренних сил и творческой энергии. Овен: Овнам 16 января придётся немало...
Сегодня, 06:14 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 06:14 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 54 Комментариев 0
Православное Рождество. Традиции и каноны
Православное Рождество. Традиции и каноны
06.01.2017, 15:10 Новость
Дайджест Дайджест 06.01.2017, 15:10 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 5 648 Комментариев 0
Сумчане — лучшие
Сумчане — лучшие
23.12.2016, 13:14 Новость
Панорама Панорама 23.12.2016, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Общество, Спорт Регионы: Все Просмотров 113 Комментариев 0
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
16.12.2016, 18:05 Новость
Панорама Панорама 16.12.2016, 18:05 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 4 064 Комментариев 0
Видео и фото
все видео все фото
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)3 фото
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)
Сегодня, 13:14 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 13:14 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 224 Комментариев 0
Предложение по-сумски: что ответила Ира (видео)
Предложение по-сумски: что ответила Ира (видео)
10.01.2017, 11:09 Новость
Панорама Панорама 10.01.2017, 11:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 835 Комментариев 0
В Сумах состоялась встреча «Панорамы» с читателями (фото)58 фото
В Сумах состоялась встреча «Панорамы» с читателями (фото)
11.11.2016, 09:09 Новость
Панорама Панорама 11.11.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Город, Культура Регион: Сумы Просмотров 219 Комментариев 0
В горе и радости: сумчанин женился во Львове (фото)22 фото
В горе и радости: сумчанин женился во Львове (фото)
09.08.2016, 10:10 Новость
Панорама Панорама 09.08.2016, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 1 274 Комментариев 0
Виртуальная экскурсия по Сумам (видео)видео
Виртуальная экскурсия по Сумам (видео)
04.08.2016, 09:09 Новость
Панорама Панорама 04.08.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 498 Комментариев 0
Мир провозглашают: флешмоб в Сумах (видео)
Мир провозглашают: флешмоб в Сумах (видео)
13.01.2016, 10:10 Новость
Панорама Панорама 13.01.2016, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 418 Комментариев 0
11 пород в Сумах: глаз не отвести (фото)10 фото
11 пород в Сумах: глаз не отвести (фото)
08.12.2015, 14:44 Новость
Панорама Панорама 08.12.2015, 14:44 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 141 Комментариев 0
В Сумах прошло факельное шествие в честь УПА9 фото
В Сумах прошло факельное шествие в честь УПА
15.10.2015, 11:15 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 15.10.2015, 11:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 757 Комментариев 1
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Соломон Слабоженский
Соломон Слабоженский
Стерильный город
Свое мнение не навязываю,но придерживаюсь его.
Сегодня, 16:27 Блог
Просмотров 4 Комментариев 0
Инна Клышко
Инна Клышко
Вчера и сегодня
Как следует из результатов опроса «Социс»,69,9% опрошенных украинцев оценивают нынешнюю ситуацию в стране как напряженную,еще 23,2% считают ее взрывоопасной
12.01.2017, 19:07 Блог
Просмотров 57 Комментариев 0
Евген Положий
Евген Положий
Правда о йогурте
Канадский Вопрос / Страшная Правда Супермаркета / Добреем Потихоньку! / В Поисках Главного Героя В воскресенье давал интервью для радио «Четверта хвиля» (г. Ванкувер, Канада)....
11.01.2017, 17:38 Блог
Просмотров 158 Комментариев 0
Соломон Слабоженский
Соломон Слабоженский
Блокада и подарок Хайяму
Сути существующих «договорняков» не знаю,но в самом их существовании почему-то уверен. Как бабушки,заседающие у подъезда,верят,что все — сволочи.
10.01.2017, 14:06 Блог
Просмотров 47 Комментариев 0
Инна Клышко
Инна Клышко
Пятница, не 13-е
Но кому-то в этот день было совсем несладко
09.01.2017, 16:26 Блог
Просмотров 52 Комментариев 0
Евген Положий
Евген Положий
Сплошное папередничество
Неудачный Семен / Второе Пришествие Токаря / Спилберги В Погонах / АваковГэйт Видимо, явление Януковича на экранах в качестве свидетеля (обвинение в госизмене Луценко зачитал...
06.01.2017, 12:45 Блог
Просмотров 388 Комментариев 0
Соломон Слабоженский
Соломон Слабоженский
«Легкоусвояеваемое» бытие
И почему-то этот народ бессилен выдвинуть из своей массы тех,кто спокойно,грамотно,за вполне приличную зарплату работал бы во властных структурах в интересах Украины,не проявляя...
05.01.2017, 12:42 Блог
Просмотров 70 Комментариев 0
Инна Клышко
Инна Клышко
Не салом единым
Украинцы не унывают,хотя поводов для радости все меньше
04.01.2017, 12:44 Блог
Просмотров 156 Комментариев 0
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Панорама
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Газета "Панорама" №3 (944) от 11 — 18 января 2017 г.
11 — 18 января 2017 г.
2017. Ожидание огненного петуха
Взрывоопасный город
Александр Шапаренко: "Мы должны идти вперед, по траектории прогресса"
Владика Мефодій:"Ми повинні визнати самі себе, тоді будемо справжньою церквою, а чи дадуть якийсь папірець — то справа другорядна"
Помнить о жизни
Населення Сумщини - найздоровіше
Гений экономики
Моча под контролем
Спасибо, Олег!
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Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 195 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 219 Комментариев 0
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10.01.2017, 17:19
admin admin 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 47 Комментариев 0
последние комментарии
Анна Янчук к материалу
Справа «ліквідація». Почали з хворих
Ну так да, однозначно возле больницы есть хорошая парковая зона - самое лучшее место для нового особнячка власть имущих.
Сегодня, 12:24
Анна Янчук к материалу
Удобный и доступный шопинг в интернет-магазинах
Я уже давно большую часть покупок делаю в интернет-магазинах. Конечно, есть такие товары, которые лучше покупать оффлайн - еда, парфюмерия, ...
Сегодня, 12:19
ukrop к материалу
На Сумщине активно закрывают бизнес
Президент Петро Порошенко став найбагатшим чиновником України. Як повідомляє "Forbes Україна", сім'я президента має в розпорядженні 940 млн доларів. При ...
Вчера, 20:05
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