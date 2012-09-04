Но кому-то в этот день было совсем несладко
Сегодня, 16:26
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Неудачный Семен / Второе Пришествие Токаря / Спилберги В Погонах / АваковГэйт
Видимо, явление Януковича на экранах в качестве свидетеля (обвинение в госизмене Луценко зачитал...
06.01.2017, 12:45
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И почему-то этот народ бессилен выдвинуть из своей массы тех,кто спокойно,грамотно,за вполне приличную зарплату работал бы во властных структурах в интересах Украины,не проявляя...
05.01.2017, 12:42
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Украинцы не унывают,хотя поводов для радости все меньше
04.01.2017, 12:44
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Ход Кумом / Медведчук И Янукович / Михо Идет К Юле / Страшная Месть Виктора Ющенко
Вы даже не представляете, как всем нам в итоге повезло! А вот только представьте, что у...
03.01.2017, 16:20
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Коли ви вступаєте у 2017 рік і у вас не куплена вища освіта,ви проводите якісь історичні аналогії. І згадуєте рік 1917,який,власне,цей світ і змінив кардинально,і не в кращу...
03.01.2017, 16:08
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Опять подрались народные депутаты прямо на сессии. Уже не смешно,но по инерции стыдновато.
02.01.2017, 07:33
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Три Украинских Майдана / Кто Сидит На Потоках / Кто Стоял На Майдане / Майдан – Это Любовь
Майданов по факту было три. Первый – «революция на граните», ознаменовавшая в 1990 году...
31.12.2016, 09:28
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