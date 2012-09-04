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В Сумах снова переполох (фото)8 фото
В Сумах снова переполох (фото)
В многоквартирном доме произошел взрыв - один человек спасен, шесть – эвакуированы. 9 января в 8:43 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о взрыве в...
Сегодня, 13:35 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 13:35 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 644 Комментариев 0
Предложение любимой по-сумски (фотофакт)
Предложение любимой по-сумски (фотофакт)
На стоянке возле торгового центра в центре Сум влюбленный «выстроил» автомобили с буквами на лобовом стекле. Можно было прочесть: «Ира! Выходи за меня!». «Вот как нужно делать...
06.01.2017, 16:38 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 16:38 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 341 Комментариев 0
Православное Рождество. Традиции и каноны
Православное Рождество. Традиции и каноны
Днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова считается Рождественский сочельник - канун великого праздника, который наступает 7 января для православных христиан....
06.01.2017, 15:10 Новость
Дайджест Дайджест 06.01.2017, 15:10 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 5 623 Комментариев 0
Христос народився! Вітання на Різдво
Христос народився! Вітання на Різдво
З Різдвом Христовим, друзі милі! Нехай омріяне здійсниться, Щоб Новий рік зустріти в мирі, З любов’ю й радістю у серці. Щоб негаразди оминали, Натхненням повнилися мрії, Щоб...
06.01.2017, 14:50 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 14:50 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 11 608 Комментариев 0
Бюджетные хлопоты в Сумах
Бюджетные хлопоты в Сумах
«Карман» Сум в 2017 г. составит почти 2 млрд грн. В среду 21 декабря Сумской горсовет проголосовал за бюджет города на 2017 год с доходами и расходами 1,782 млрд грн. За...
06.01.2017, 12:19 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 12:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Экономика Регион: Сумы Просмотров 141 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
Хто стане Людиною року на Сумщині?
Кого варто відзначити за ТОП 50 корисних справ для громади? Хто стане Людиною року на Сумщині? Хто найуспішніше інвестує і створює робочі місця? Хто вніс вагомий внесок у...
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 105 Комментариев 0
На Сумщине задержали «друга» ФСБ
На Сумщине задержали «друга» ФСБ
Гражданина России, который организовал канал перемещения нелегалов через государственную границу Украины, задержала Служба безопасности Украины совместно с пограничниками в...
05.01.2017, 17:03 Новость
Панорама Панорама 05.01.2017, 17:03 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 181 Комментариев 0
лента материалов
Главное за день
Пятница, не 13-е
Пятница, не 13-е
Но кому-то в этот день было совсем несладко
Сегодня, 16:26 Блог
Инна Клышко Инна Клышко Сегодня, 16:26 Категория: Блог Рубрика: Город Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
Спровоцировавший взрыв в Сумах мужчина переведен в изолятор
Спровоцировавший взрыв в Сумах мужчина переведен в изолятор
Открывший вентиль газовой трубы сумчанин находился в больнице под постоянным наблюдением правоохранителей. ...
06.01.2017, 13:13 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 215 Комментариев 0
Сплошное папередничество
Сплошное папередничество
Неудачный Семен / Второе Пришествие Токаря / Спилберги В Погонах / АваковГэйт Видимо, явление Януковича на...
06.01.2017, 12:45 Блог
Евген Положий Евген Положий 06.01.2017, 12:45 Категория: Блог Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 351 Комментариев 0
Последнее в Сумах
вся рубрика
В Сумах снова переполох (фото)8 фото
В Сумах снова переполох (фото)
В многоквартирном доме произошел взрыв - один человек спасен, шесть – эвакуированы. 9 января в 8:43 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о взрыве в девятиэтажном доме с последующим горением по адресу: г.Сумы, ул.М.Лушпы, 52. Уже через восемь минут на место прибыл дежурный караул...
Сегодня, 13:35 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 13:35 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 644 Комментариев 0
Предложение любимой по-сумски (фотофакт)
Предложение любимой по-сумски (фотофакт)
06.01.2017, 16:38 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 16:38 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 341 Комментариев 0
Спровоцировавший взрыв в Сумах мужчина переведен в изолятор
Спровоцировавший взрыв в Сумах мужчина переведен в изолятор
06.01.2017, 13:13 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 215 Комментариев 0
Бюджетные хлопоты в Сумах
Бюджетные хлопоты в Сумах
06.01.2017, 12:19 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 12:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Экономика Регион: Сумы Просмотров 141 Комментариев 0
Топ-тема
вся рубрика
Отдали туда, не помним куда: подарки от ГУ юстиции на Сумщине4 фото
Отдали туда, не помним куда: подарки от ГУ юстиции на Сумщине
Конфискованные имущество, машины и гаджеты Главное управление юстиции Сумской области раздает, не стесняясь. Через год это добро исчезает. В 2014 г., например, был порезан на металлолом целый асфальтный завод. Расследование. Часть 1. Скрытность, игнорирование законов и запросов граждан – вот с...
04.01.2017, 11:15 Новость
Панорама Панорама 04.01.2017, 11:15 Категория: Новость Рубрики: Закон, Область, Общество, Топ-тема Регион: Сумщина Просмотров 398 Комментариев 0
Иван Погорелый: «Расследование по Иловайску проходит абсолютно некомпетентно»2 фото
Иван Погорелый: «Расследование по Иловайску проходит абсолютно некомпетентно»
19.12.2016, 11:11 Новость
Панорама Панорама 19.12.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Личность, Общество, Топ-тема Регионы: Все Просмотров 257 Комментариев 0
На Сумщине простились с Седым (фото)9 фото
На Сумщине простились с Седым (фото)
07.12.2016, 09:05 Новость
Панорама Панорама 07.12.2016, 09:05 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 681 Комментариев 0
Споры и поборы в Сумах2 фото
Споры и поборы в Сумах
06.12.2016, 11:11 Новость
Панорама Панорама 06.12.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Образование, Общество, Топ-тема Регион: Сумы Просмотров 470 Комментариев 0
Последнее на Сумщине
вся рубрика
Жители Сумщины болеют. Но меньше
Жители Сумщины болеют. Но меньше
По итогам последней недели, по сравнению с предыдущим зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями – на 19%. Несмотря на это, пороговые уровни превышены в Сумах (на 18%), Лебединском (на 32%) и Кролевецком (на 4%) районах. Количество заболеваний ОРЗ среди детей...
06.01.2017, 10:16 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 10:16 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 30 Комментариев 0
На Сумщине запустили котельную на альтернативных видах топлива1 фото
На Сумщине запустили котельную на альтернативных видах топлива
06.01.2017, 09:28 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 09:28 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина Просмотров 139 Комментариев 0
На Сумщине стали больше зарабатывать
На Сумщине стали больше зарабатывать
06.01.2017, 07:25 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Общество, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 199 Комментариев 0
На Сумщине задержали «друга» ФСБ
На Сумщине задержали «друга» ФСБ
05.01.2017, 17:03 Новость
Панорама Панорама 05.01.2017, 17:03 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 181 Комментариев 0
Последнее в Украине и мире
вся рубрика
Христос народився! Вітання на Різдво
Христос народився! Вітання на Різдво
З Різдвом Христовим, друзі милі! Нехай омріяне здійсниться, Щоб Новий рік зустріти в мирі, З любов’ю й радістю у серці. Щоб негаразди оминали, Натхненням повнилися мрії, Щоб в душах ваших не згасали Кохання, Віра та Надія Христос Народився! Славімо Його! Зі Святом Різдва Христового,...
06.01.2017, 14:50 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 14:50 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 11 608 Комментариев 0
Гречка на Сумщине: региональные рекорды (инфографика)
Гречка на Сумщине: региональные рекорды (инфографика)
03.01.2017, 14:11 Новость
Панорама Панорама 03.01.2017, 14:11 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 114 Комментариев 0
Новый год: сколько будут отдыхать украинцы
Новый год: сколько будут отдыхать украинцы
31.12.2016, 19:12 Новость
Панорама Панорама 31.12.2016, 19:12 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 180 Комментариев 0
Что должно быть на столе на новый 2017 год?
Что должно быть на столе на новый 2017 год?
31.12.2016, 18:14 Новость
Панорама Панорама 31.12.2016, 18:14 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 224 Комментариев 0
Досуг
вся рубрика
Сосредоточтесь на работе: гороскоп на 9 января
Сосредоточтесь на работе: гороскоп на 9 января
9 января 2017 года станет своеобразным рубежом, отделяющим продолжительные новогодние каникулы и трудовые будни. Сегодня самое время окончательно отойти от праздничной суеты и морально настроиться на начало нового рабочего года. Овен: Овны в этот пятпонедельник попытаются в последний раз...
Сегодня, 06:13 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 06:13 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
Православное Рождество. Традиции и каноны
Православное Рождество. Традиции и каноны
06.01.2017, 15:10 Новость
Дайджест Дайджест 06.01.2017, 15:10 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 5 623 Комментариев 0
Сумчане — лучшие
Сумчане — лучшие
23.12.2016, 13:14 Новость
Панорама Панорама 23.12.2016, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Общество, Спорт Регионы: Все Просмотров 108 Комментариев 0
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
16.12.2016, 18:05 Новость
Панорама Панорама 16.12.2016, 18:05 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 4 062 Комментариев 0
Видео и фото
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В Сумах состоялась встреча «Панорамы» с читателями (фото)58 фото
В Сумах состоялась встреча «Панорамы» с читателями (фото)
11.11.2016, 09:09 Новость
Панорама Панорама 11.11.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Город, Культура Регион: Сумы Просмотров 212 Комментариев 0
В горе и радости: сумчанин женился во Львове (фото)22 фото
В горе и радости: сумчанин женился во Львове (фото)
09.08.2016, 10:10 Новость
Панорама Панорама 09.08.2016, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 1 267 Комментариев 0
Виртуальная экскурсия по Сумам (видео)видео
Виртуальная экскурсия по Сумам (видео)
04.08.2016, 09:09 Новость
Панорама Панорама 04.08.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 490 Комментариев 0
Мир провозглашают: флешмоб в Сумах (видео)
Мир провозглашают: флешмоб в Сумах (видео)
13.01.2016, 10:10 Новость
Панорама Панорама 13.01.2016, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 418 Комментариев 0
11 пород в Сумах: глаз не отвести (фото)10 фото
11 пород в Сумах: глаз не отвести (фото)
08.12.2015, 14:44 Новость
Панорама Панорама 08.12.2015, 14:44 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 138 Комментариев 0
В Сумах прошло факельное шествие в честь УПА9 фото
В Сумах прошло факельное шествие в честь УПА
15.10.2015, 11:15 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 15.10.2015, 11:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 754 Комментариев 1
Хозяйственники победят популистов: в Сумах презентовали новую политическую силувидео
Хозяйственники победят популистов: в Сумах презентовали новую политическую силу
21.09.2015, 17:16
admin admin 21.09.2015, 17:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 687 Комментариев 0
Крест в память! Погибшего сумчанина поблагодарили в Краматорске за право жить (фото)10 фото
Крест в память! Погибшего сумчанина поблагодарили в Краматорске за право жить (фото)
13.07.2015, 13:15 Новость
Панорама Панорама 13.07.2015, 13:15 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 896 Комментариев 3
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Инна Клышко
Инна Клышко
Пятница, не 13-е
Но кому-то в этот день было совсем несладко
Сегодня, 16:26 Блог
Просмотров 16 Комментариев 0
Евген Положий
Евген Положий
Сплошное папередничество
Неудачный Семен / Второе Пришествие Токаря / Спилберги В Погонах / АваковГэйт Видимо, явление Януковича на экранах в качестве свидетеля (обвинение в госизмене Луценко зачитал...
06.01.2017, 12:45 Блог
Просмотров 351 Комментариев 0
Соломон Слабоженский
Соломон Слабоженский
«Легкоусвояеваемое» бытие
И почему-то этот народ бессилен выдвинуть из своей массы тех,кто спокойно,грамотно,за вполне приличную зарплату работал бы во властных структурах в интересах Украины,не проявляя...
05.01.2017, 12:42 Блог
Просмотров 61 Комментариев 0
Инна Клышко
Инна Клышко
Не салом единым
Украинцы не унывают,хотя поводов для радости все меньше
04.01.2017, 12:44 Блог
Просмотров 152 Комментариев 0
Евген Положий
Евген Положий
Кумовство и национальный вопрос
Ход Кумом / Медведчук И Янукович / Михо Идет К Юле / Страшная Месть Виктора Ющенко Вы даже не представляете, как всем нам в итоге повезло! А вот только представьте, что у...
03.01.2017, 16:20 Блог
Просмотров 112 Комментариев 0
Віктор Бобиренко
Віктор Бобиренко
Посміхніться, а то стає страшно
Коли ви вступаєте у 2017 рік і у вас не куплена вища освіта,ви проводите якісь історичні аналогії. І згадуєте рік 1917,який,власне,цей світ і змінив кардинально,і не в кращу...
03.01.2017, 16:08 Блог
Просмотров 30 Комментариев 0
Соломон Слабоженский
Соломон Слабоженский
Не шатай меня, шатун
Опять подрались народные депутаты прямо на сессии. Уже не смешно,но по инерции стыдновато.
02.01.2017, 07:33 Блог
Просмотров 64 Комментариев 0
Евген Положий
Евген Положий
Пливе кача
Три Украинских Майдана / Кто Сидит На Потоках / Кто Стоял На Майдане / Майдан – Это Любовь Майданов по факту было три. Первый – «революция на граните», ознаменовавшая в 1990 году...
31.12.2016, 09:28 Блог
Просмотров 30 Комментариев 0
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Газета "Панорама" №2 (943) от 4 — 11 января 2017 г.
4 — 11 января 2017 г.
Огнем и гривней
Без особых происшествий
Вкривь и вкось
Подарок под елочку
Мартышкин труд
ТОП 50
С ловкостью обезьяны
Новости партнёров
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Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 105 Комментариев 0
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07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 179 Комментариев 0
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Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0
З Vshkole геометрія стане захопливою наукою
28.12.2016, 17:45
admin admin 28.12.2016, 17:45 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что будет обращаться в международные суды после признания московским судом событий 2014 года в ...
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Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
К весне зарплаты вырастут, но вот гривна подешевеет. Составляя экономический прогноз на начало 2017 года эксперты пришли к выводу, что в ...
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Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
Если в Украине произойдет еще одна революция, она точно не закончится мирно. Такое мнение высказала социолог, глава фонда "Демократические инициативы" Ирина ...
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