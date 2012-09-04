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Віктор Бобиренко А пачєму абарігєни сьєлі Кука Нас завжди вчили якимось моральним цінностям. Цінності продукувало суспільство. Тому,відносини між суспільством і владою – теж система ціннісних відносин. Блог Подписаться Просмотров 15 Поддержали 0

Соломон Слабоженский Страна фокусов Чудят,точнее,фокусничают в ВР,правительстве,на местах. Каждый в меру ловкости рук и наглости Блог Подписаться Просмотров 65 Поддержали 0

Сергей Алещенко Святочный рассказ Новый год Петр Алексеевич как всегда провел в своем имении в Испании: и климат помягче, и люди добродушнее, и давление проблем поменьше, и челядь с просителями перед глазами не... Блог Подписаться Просмотров 61 Поддержали 1

Евген Положий Правда о йогурте Канадский Вопрос / Страшная Правда Супермаркета / Добреем Потихоньку! / В Поисках Главного Героя В воскресенье давал интервью для радио «Четверта хвиля» (г. Ванкувер, Канада).... Блог Подписаться Просмотров 206 Поддержали 0

Сергей Алещенко Вызовы 2017 В начале января принято делать предположения о том, каким он будет – новый год. Я бы не брал на себя ответственность за прогнозы, уместней рассмотреть варианты развития тех или... Блог Подписаться Просмотров 28 Поддержали 0

Инна Клышко Вчера и сегодня Как следует из результатов опроса «Социс»,69,9% опрошенных украинцев оценивают нынешнюю ситуацию в стране как напряженную,еще 23,2% считают ее взрывоопасной Блог Подписаться Просмотров 78 Поддержали 0

Сергей Алещенко Еще один год утраченных возможностей Конец года – время подводить итоги. Хотя итогов, свидетельствующих об изменениях – в худшую или лучшую сторону – практически нет. Там, где все зависело от индивидуального таланта,... Блог Подписаться Просмотров 29 Поддержали 1