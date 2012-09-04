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В Сумах внезапно стали задерживать отправление маршруток междугороднего сообщения
В Сумах внезапно стали задерживать отправление маршруток междугороднего сообщения
Сегодня, 1 февраля около 11.00 на ул. Кооперативной около обычного места отправления маршруток было замечено необычное скопление людей. Мы узнали, что бусик организации...
Сегодня, 17:19 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский Сегодня, 17:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 331 Комментариев 0
Сумчан пугает пепел на Кондратьева (фотофакт)6 фото
Сумчан пугает пепел на Кондратьева (фотофакт)
Жители домов по ул. Герасима Кондратьева, которые находятся в районе Сумского национального аграрного университета, забили тревогу по поводу черного пепла несколько день...
Сегодня, 15:15 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук Сегодня, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 310 Комментариев 0
В Сумах не теряют бдительности (фото)4 фото
В Сумах не теряют бдительности (фото)
После ЧП, случившихся в январе, горожане остро реагируют на подозрительные запахи и звуки. Последний такой случай зафиксирован вчера. «Наверное, Сумы с начала года попали в...
Сегодня, 13:13 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 123 Комментариев 0
Взяли в оборот: тарифы на Сумщине никак не успокоятся
Взяли в оборот: тарифы на Сумщине никак не успокоятся
Уже подорожала местная связь и проезд в коммунальном транспорте. С 1 февраля изменятся тарифы на телекоммуникационные услуги, с 1 марта - на электроэнергию; перевозчики также...
Сегодня, 10:10 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Архив номеров, Город, Городские новости, Жизнь, ЖКХ, Экономика Регион: Сумы Просмотров 328 Комментариев 0
В Сумах собирают троллейбусы (фото)10 фото
В Сумах собирают троллейбусы (фото)
Троллейбусы Сум это нечто: то на ходу чуть ли не распадаются, то током бьются. Чтобы увеличить количество подвижного состава, на КП «Электроавтотранс» продолжает работу цех...
Сегодня, 08:20 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 469 Комментариев 0
Резонансная авария в Сумах
Резонансная авария в Сумах
Родители 12-летней сумчанки Софии Штепы, которая две недели провела в коме после ДТП на Веретеновке, считают, что дело могут замять Это страшное ДТП произошло накануне Нового...
Вчера, 13:25 Новость
Панорама Панорама Вчера, 13:25 Категория: Новость Рубрики: Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 663 Комментариев 0
В Сумах замахнулись на реконструкцию Театральной площади
В Сумах замахнулись на реконструкцию Театральной площади
30 января подписан протокол о взаимодействии в области культуры между городской и местной властью, в рамках которого запланировано благоустройство прилегающей к театру им. Щепкина...
Вчера, 08:31 Новость
Панорама Панорама Вчера, 08:31 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 206 Комментариев 0
лента материалов
19:14
Где на Сумщине можно получить справки о наличии или отсутствии судимости (адреса)
18:51
Кадры Сум: чем Вегера, Сытник и Шилов «вдохновили» силовиков
17:29
В Сумах за информацию о подрывниках предлагают 20 тыс.
17:19
В Сумах внезапно стали задерживать отправление маршруток междугороднего сообщения
17:17
В Сумах не разминулись легковушки (фото)
17:05
За год аварийная служба «Сумыгаза» отреагировала на 33 тыс. заявок
16:20
Трампофилы против трампофобов
15:15
Сумчан пугает пепел на Кондратьева (фотофакт)
14:14
Введены ограничения на движение между Сумской и Полтавской областями
13:13
В Сумах не теряют бдительности (фото)
12:35
Повышенная минималка: сколько на руки (инфографика)
11:05
Кадры Сумщины: исключили за неправильное голосование
10:10
Взяли в оборот: тарифы на Сумщине никак не успокоятся
09:10
Рейтинг Сумщины по долгам
08:20
В Сумах собирают троллейбусы (фото)
07:17
Дело на миллион: обыски на Сумщине (фото)
06:15
Учение-свет: гороскоп на 1 февраля
Вчера
В Сумах почтили память Героев Крут
Вчера
На Сумщине от пневмонии умерла одна из пациенток психбольницы
Вчера
Смертельная вода: ЧП в Сумах
Вчера
До чего добастовались на Сумщине
Вчера
Резонансная авария в Сумах
Вчера
Что подорожает с 1 февраля (инфографика)
Вчера
Невыездные: на Сумщине намерены бороться против маразма железнодорожников
Вчера
Быть или не быть Сумам с GPS маршрутками?
Вчера
В Сумах все-таки приобрели обезьянку (фото)
Вчера
В Сумах замахнулись на реконструкцию Театральной площади
Вчера
Сумские студенты жалуются на повышение цен в университетских общежитиях
Вчера
Улыбку шире: гороскоп на 31 января
30.01
Под Сумами пройдет чемпионат области по биатлону
30.01
Артем и София: как называли детей на Сумщине (инфографика)
30.01
ДТП на Сумщине: семья чудом не пострадала (фото)
30.01
Уже 20: суициды на Сумщине
30.01
Антимонопольный комитет Сумщины прокомментировал повышение цен в транспорте
30.01
Потери Сумщины: боль минувшего года
30.01
Как в Сумах жители «воюют» за горячую воду (фото)
30.01
Лариса Івшина: «Фотовиставка – позитивний сигнал читачам «Дня» в Сумах»
30.01
Скандал: предприятие на Сумщине подозревают в переплате
30.01
В Сумах градоначальник опроверг слухи о закрытии школ
30.01
Подробности разлива нефти на Сумщине
30.01
Отключения в Сумах: кого и когда
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Интуиция может подвести: гороскоп на 30 января
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Кадры Сум: чем Вегера, Сытник и Шилов «вдохновили» силовиков
Кадры Сум: чем Вегера, Сытник и Шилов «вдохновили» силовиков
Мониторинг расходования бюджетных средств дает свои результаты. В блогах на «Украинской правде» руководитель...
Сегодня, 18:51 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 18:51 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 143 Комментариев 0
В Сумах за информацию о подрывниках предлагают 20 тыс.
В Сумах за информацию о подрывниках предлагают 20 тыс.
ПриватБанк объявил о гарантированной выплате вознаграждения в размере 20 тыс. грн. за любую информацию,...
Сегодня, 17:29 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 17:29 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 29 Комментариев 0
В Сумах не разминулись легковушки (фото)
В Сумах не разминулись легковушки (фото)3 фото
Вечером 31 января на пр. Шевченко столкнулись две легковушки. Автомобиль Мерседес не рассчитал скорость и...
Сегодня, 17:17 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 17:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 83 Комментариев 0
Последнее в Сумах
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Кадры Сум: чем Вегера, Сытник и Шилов «вдохновили» силовиков
Кадры Сум: чем Вегера, Сытник и Шилов «вдохновили» силовиков
Мониторинг расходования бюджетных средств дает свои результаты. В блогах на «Украинской правде» руководитель отдела противодействия коррупции Центра «Эйдос» Глеб КАНЕВСКИЙ проанализировал «наработки» активистов и силовиков. В Сумах активісти разом з прокуратурою зворушили одразу кілька...
Сегодня, 18:51 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 18:51 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 143 Комментариев 0
В Сумах за информацию о подрывниках предлагают 20 тыс.
В Сумах за информацию о подрывниках предлагают 20 тыс.
Сегодня, 17:29 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 17:29 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 29 Комментариев 0
В Сумах внезапно стали задерживать отправление маршруток междугороднего сообщения
В Сумах внезапно стали задерживать отправление маршруток междугороднего сообщения
Сегодня, 17:19 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский Сегодня, 17:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 331 Комментариев 0
В Сумах не разминулись легковушки (фото)3 фото
В Сумах не разминулись легковушки (фото)
Сегодня, 17:17 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 17:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 83 Комментариев 0
Топ-тема
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Потери Сумщины: боль минувшего года
Потери Сумщины: боль минувшего года
В первые дни очередного года необъявленной войны в Украине вспомним жителей Сумщины, погибших в 2016 году. Нельзя не вспомнить их всех, вернее тех из них, о которых у нас имеются сведения. Потому что это тоже итоги прожитого года. Прискорбные итоги и неполные, так как в списке жертв этой войны...
30.01.2017, 13:23 Новость
Панорама Панорама 30.01.2017, 13:23 Категория: Новость Рубрики: Личность, Область, Топ-тема Регион: Сумщина Просмотров 245 Комментариев 0
Згадаймо всіх поіменно: кого забрала війна у 2016-му
Згадаймо всіх поіменно: кого забрала війна у 2016-му
20.01.2017, 12:25 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 217 Комментариев 0
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)3 фото
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)
16.01.2017, 13:14 Новость
Панорама Панорама 16.01.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 441 Комментариев 0
Иван Погорелый: «Расследование по Иловайску проходит абсолютно некомпетентно»2 фото
Иван Погорелый: «Расследование по Иловайску проходит абсолютно некомпетентно»
19.12.2016, 11:11 Новость
Панорама Панорама 19.12.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Личность, Общество, Топ-тема Регионы: Все Просмотров 291 Комментариев 0
Последнее на Сумщине
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Где на Сумщине можно получить справки о наличии или отсутствии судимости (адреса)
Где на Сумщине можно получить справки о наличии или отсутствии судимости (адреса)
С сегодняшнего дня, в соответствии с требованиями МВД Украины, справки об отсутствии или наличии судимости будут выдаваться гражданам не в Главном управлении полиции области, а в территориальных сервисных центрах МВД Украины, расположенных в шести крупнейших городах области. Для получения...
Сегодня, 19:14 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 19:14 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина Просмотров 31 Комментариев 0
За год аварийная служба «Сумыгаза» отреагировала на 33 тыс. заявок
За год аварийная служба «Сумыгаза» отреагировала на 33 тыс. заявок
Сегодня, 17:05 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 17:05 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 28 Комментариев 0
Введены ограничения на движение между Сумской и Полтавской областями
Введены ограничения на движение между Сумской и Полтавской областями
Сегодня, 14:14 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 168 Комментариев 0
Кадры Сумщины: исключили за неправильное голосование
Кадры Сумщины: исключили за неправильное голосование
Сегодня, 11:05 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 11:05 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 242 Комментариев 0
Последнее в Украине и мире
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Трампофилы против трампофобов
Трампофилы против трампофобов
Часть американцев так и не приняла нового президента США Дональд ТРАМП уже практически вступил в должность нового президента США, хотя до формальной инаугурации 20 января осталась пара дней. Однако споры и скандалы вокруг личности нового руководителя страны по-прежнему не прекращаются. После...
Сегодня, 16:20 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 16:20 Категория: Новость Рубрика: Мир Регион: Мир Просмотров 99 Комментариев 0
Повышенная минималка: сколько на руки (инфографика)
Повышенная минималка: сколько на руки (инфографика)
Сегодня, 12:35 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 12:35 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 695 Комментариев 0
Что подорожает с 1 февраля (инфографика)
Что подорожает с 1 февраля (инфографика)
Вчера, 12:31 Новость
Панорама Панорама Вчера, 12:31 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 801 Комментариев 0
Артем и София: как называли детей на Сумщине (инфографика)
Артем и София: как называли детей на Сумщине (инфографика)
30.01.2017, 17:14 Новость
Панорама Панорама 30.01.2017, 17:14 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 282 Комментариев 1
Досуг
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Учение-свет: гороскоп на 1 февраля
Учение-свет: гороскоп на 1 февраля
1 февраля 2017 года заметно возрастёт тяга к приобретению новых знаний. Опыт, полученный в этот день, в ближайшем будущем может стать отличным подспорьем для достижения новых карьерных высот или для успешного покорения противоположного пола. Овен: Овнов сегодня будут отличать довольно странные...
Сегодня, 06:15 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 06:15 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 53 Комментариев 0
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
20.01.2017, 07:25 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Здоровье Регионы: Все Просмотров 353 Комментариев 0
Весело и мило: поздравления на Крещение
Весело и мило: поздравления на Крещение
18.01.2017, 20:30 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 20:30 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 062 Комментариев 0
Крещение: история, традиции, обычаи и приметы
Крещение: история, традиции, обычаи и приметы
18.01.2017, 18:17 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 18:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 2 477 Комментариев 0
Видео и фото
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Вспомнить все: Сумы после противостояния (фотофакт)9 фото
Вспомнить все: Сумы после противостояния (фотофакт)
27.01.2017, 09:20 Новость
Панорама Панорама 27.01.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 246 Комментариев 1
Снежные мечты: Биг Бен, Черепаха и кадетский мостик в Сумах (фото)15 фото
Снежные мечты: Биг Бен, Черепаха и кадетский мостик в Сумах (фото)
22.01.2017, 19:19 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 22.01.2017, 19:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 391 Комментариев 0
День Соборности в Сумах: цветы и цепь единения (фото)8 фото
День Соборности в Сумах: цветы и цепь единения (фото)
22.01.2017, 14:50 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 22.01.2017, 14:50 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 287 Комментариев 0
«Водохрещення» в Сумах: как ныряли и веселились от души (фото)12 фото
«Водохрещення» в Сумах: как ныряли и веселились от души (фото)
19.01.2017, 15:15
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 19.01.2017, 15:15 Категория: Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 435 Комментариев 0
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)3 фото
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)
16.01.2017, 13:14 Новость
Панорама Панорама 16.01.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 441 Комментариев 0
Предложение по-сумски: что ответила Ира (видео)
Предложение по-сумски: что ответила Ира (видео)
10.01.2017, 11:09 Новость
Панорама Панорама 10.01.2017, 11:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 881 Комментариев 0
В Сумах состоялась встреча «Панорамы» с читателями (фото)58 фото
В Сумах состоялась встреча «Панорамы» с читателями (фото)
11.11.2016, 09:09 Новость
Панорама Панорама 11.11.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Город, Культура Регион: Сумы Просмотров 223 Комментариев 0
В горе и радости: сумчанин женился во Львове (фото)22 фото
В горе и радости: сумчанин женился во Львове (фото)
09.08.2016, 10:10 Новость
Панорама Панорама 09.08.2016, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 1 282 Комментариев 0
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Віктор Бобиренко
Віктор Бобиренко
А пачєму абарігєни сьєлі Кука
Нас завжди вчили якимось моральним цінностям. Цінності продукувало суспільство. Тому,відносини між суспільством і владою – теж система ціннісних відносин.
25.01.2017, 20:52 Блог
Просмотров 62 Комментариев 3
Соломон Слабоженский
Соломон Слабоженский
Страна фокусов
Чудят,точнее,фокусничают в ВР,правительстве,на местах. Каждый в меру ловкости рук и наглости
23.01.2017, 13:26 Блог
Просмотров 86 Комментариев 1
Сергей Алещенко
Сергей Алещенко
Святочный рассказ
Новый год Петр Алексеевич как всегда провел в своем имении в Испании: и климат помягче, и люди добродушнее, и давление проблем поменьше, и челядь с просителями перед глазами не...
17.01.2017, 11:45 Блог
Просмотров 64 Комментариев 1
Евген Положий
Евген Положий
Правда о йогурте
Канадский Вопрос / Страшная Правда Супермаркета / Добреем Потихоньку! / В Поисках Главного Героя В воскресенье давал интервью для радио «Четверта хвиля» (г. Ванкувер, Канада)....
17.01.2017, 11:38 Блог
Просмотров 212 Комментариев 0
Сергей Алещенко
Сергей Алещенко
Вызовы 2017
В начале января принято делать предположения о том, каким он будет – новый год. Я бы не брал на себя ответственность за прогнозы, уместней рассмотреть варианты развития тех или...
17.01.2017, 10:44 Блог
Просмотров 32 Комментариев 0
Инна Клышко
Инна Клышко
Вчера и сегодня
Как следует из результатов опроса «Социс»,69,9% опрошенных украинцев оценивают нынешнюю ситуацию в стране как напряженную,еще 23,2% считают ее взрывоопасной
17.01.2017, 10:07 Блог
Просмотров 80 Комментариев 0
Сергей Алещенко
Сергей Алещенко
Еще один год утраченных возможностей
Конец года – время подводить итоги. Хотя итогов, свидетельствующих об изменениях – в худшую или лучшую сторону – практически нет. Там, где все зависело от индивидуального таланта,...
17.01.2017, 09:41 Блог
Просмотров 37 Комментариев 1
Соломон Слабоженский
Соломон Слабоженский
Стерильный город
Свое мнение не навязываю,но придерживаюсь его.
17.01.2017, 09:27 Блог
Просмотров 66 Комментариев 0
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Газета "Панорама" №5 (946) от 25 января — 1 февраля 2017 г.
25 января — 1 февраля 2017 г.
Давайте ваши денежки
Терапия холодом
Добастовались
Взяли в оборот
Дом в тупике
Дело об аварии
Андрей Кривцов: «В 2017 г. будет объявлен конкурс на реконструкцию Театральной площади»
Капкан майдана
Великолепная четвёрка
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Ваша личная радость без провода
27.01.2017, 10:38
admin admin 27.01.2017, 10:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
Инжиниринговые решения нового поколения
25.01.2017, 17:36
admin admin 25.01.2017, 17:36 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 342 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 301 Комментариев 0
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В 2017 году Porsche обновит модели Cayenne и Panamera Sport Turismo
Вчера, 10:24
admin admin Вчера, 10:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
Работа с покупателем нестандартными методами
27.01.2017, 17:59
admin admin 27.01.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Как отличить интернет-телевидение от IPTV
27.01.2017, 16:24
admin admin 27.01.2017, 16:24 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Пять привычек, которые влияют на психику
27.01.2017, 13:56
admin admin 27.01.2017, 13:56 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
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admin admin 24.01.2017, 11:45 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 50 Комментариев 0
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- На кого учишься? - Экономика и управление на транспорте!!! - Так бы сразу и сказал, - кондуктором.
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До Великодня залишилося
73дней
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