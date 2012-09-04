Ходил на рынок и прикидывал содержимое моей личной потребительской корзинки хотя бы на неделю. Остается только повторить за Сократом: «Как много существует вещей,без которых можно...
30.12.2016, 11:09
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Кадры решают все,или Когда все решают за кадры
29.12.2016, 14:25
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Техас Порожняк Не Гонит / Порошенко И Раки / Исход Реформаторов / Куда Идем Мы С Пятачком…
Наверное, лучшей характеристикой победы Трампа на президентских выборах в США может...
28.12.2016, 17:15
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Перед Новим роком на Росії є така традиція – ходити в баню. Для цього у них дві біди,оголошені ще Пушкіним – дУрні та дороги. У нас бід на дві більше: дУрні,дороги,Росія і… бюджет.
27.12.2016, 15:20
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Менталитет: на рынке многие продукты стали дороже раза в полтора,но народ охотнее обсуждает «статки» депутатов
26.12.2016, 10:04
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Сумской облсовет не изменил бюджет,не принял 2,5 млн грн. субвенции на выборы в 14-ти объединенных территориальных громадах и не поддержал ребенка,зато покритиковал политических...
23.12.2016, 12:12
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Термин трикстер. (англ. trickster — обманщик, ловкач) используется в мифологии, фольклористике и религиоведении как наименование демонически-комического дублера культурного героя....
22.12.2016, 21:59
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Де Взяти Мультики? / Людіна лізеть по драбінє / Совість І Мова / Наше Нещастя І Наша Сила
Коли, як не в День української писемності поговорити про українську мову, правда? Мову...
22.12.2016, 16:24
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