топ-блоги

Соломон Слабоженский Темные дни Ходил на рынок и прикидывал содержимое моей личной потребительской корзинки хотя бы на неделю. Остается только повторить за Сократом: «Как много существует вещей,без которых можно... Блог Подписаться Просмотров 10 Поддержали 0

Инна Клышко Восстановленная рать Кадры решают все,или Когда все решают за кадры Блог Подписаться Просмотров 36 Поддержали 0

Евген Положий Головы больные и здоровые Техас Порожняк Не Гонит / Порошенко И Раки / Исход Реформаторов / Куда Идем Мы С Пятачком… Наверное, лучшей характеристикой победы Трампа на президентских выборах в США может... Блог Подписаться Просмотров 83 Поддержали 0

Віктор Бобиренко Вірність традиціям Перед Новим роком на Росії є така традиція – ходити в баню. Для цього у них дві біди,оголошені ще Пушкіним – дУрні та дороги. У нас бід на дві більше: дУрні,дороги,Росія і… бюджет. Блог Подписаться Просмотров 28 Поддержали 0

Соломон Слабоженский Жить нелегко, но прикольно! Менталитет: на рынке многие продукты стали дороже раза в полтора,но народ охотнее обсуждает «статки» депутатов Блог Подписаться Просмотров 42 Поддержали 0

Инна Клышко Кризис жанра Сумской облсовет не изменил бюджет,не принял 2,5 млн грн. субвенции на выборы в 14-ти объединенных территориальных громадах и не поддержал ребенка,зато покритиковал политических... Блог Подписаться Просмотров 92 Поддержали 0