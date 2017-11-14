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«Жемчужина» шкатулки с драгоценностями: кольца с перламутровыми камнями

14.11.2017, 15:21 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все
admin adminych admin adminych
«Жемчужина» шкатулки с драгоценностями: кольца с перламутровыми камнями

Обособленно от других материалов, используемых при инкрустации украшений, расположился благородный жемчуг. Морская и пресноводная структура биологического или синтетического происхождения этого камня популярна благодаря уникальным эстетическим свойствам.

На протяжении всей истории ювелирного искусства серьги, броши, кулоны и золотые кольца с природными жемчужинами ценились высоко. Их надевали по праздничному поводу – и в большей мере дамы. В современных каталогах украшений (таких как на сайте интернет-магазина Злато.UA) кольца с натуральным жемчугом столь же многочисленны, как изделия с бриллиантами и другими самородками.

Спрос формирует предложение. По мнению ювелиров и экспертов рынка драгоценностей, золотые перстни, декорированные белым, розовым и черным жемчугом, будут всегда в моде.

Красота и элегантность

  • Жемчуг представлен в разнообразной цветовой гамме, а потому подходит для широкого ряда украшений элегантного, креативного и повседневного плана.
  • Жемчужные изделия носят представительницы всех физиотипов. Брюнеткам подходят камни темной фактуры, блондинкам и рыжеволосым красавицам – светлой.
  • С белым и розовым жемчугом хорошо гармонирует красное и желтое золото. Черные жемчужины по-особенному раскрывают свою эстетику на белом золоте и в серебре.
  • Для декора жемчужины используют фианиты или другие мелкие камни слегка контрастирующей фактуры.
  • Жемчуг используется в кольцах с бриллиантами: как центральный или дополняющий элемент.
  • В отличие от редких самородков, жемчуг не такой дорогой, а потому жемчужные украшения способны себе позволить многие.

В образе невесты

Закономерно считать золотые серьги, ожерелья и кольца с жемчужинами «нарядом невесты». Камни гармонируют с подвенечным платьем и фатой. В мифологии жемчужина – символ молодости, невинности и красоты.

Нежная эстетика перламутра раскрывается в лучах солнечного света, тогда как под воздействием софитов камни больше походят на маленькие льдинки.

Свадебный букет обязательно состоит из белых, кремовых или розовых бутонов. Круглые головки розочек и благоухающие лилии – хорошая «компания» жемчугу.

Черные жемчужины на свадьбу не надевают: их удел – вечерние или коктейльные платья (например, в образе свидетельницы, подружки невесты).

Если обручальное кольцо, серьги и подвеска подразумевают блеск бриллиантов, золотой перстенек с огромной жемчужиной подойдет для помолвки.

Уникальность камня в том, что он идеально круглый или продолговатый – но без малейшего намека на грань. Это значит, что семейная жизнь будет гладкой и гармоничной, а любовь – полна света и тепла.

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  • Анжелика
    Анжелика | Вчера, 21:43

    а мы как раз недавно маме на подарок прикупили в Злато.юа колечко и кулон с перламутровым жемчугом. Это по истине шикарный подарок

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