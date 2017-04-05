Кредит365: комфортные условия онлайн-кредитования

Кто уже только ни говорил и ни писал о преимуществах онлайн-кредитов по сравнению с традиционными, «оффлайновыми», за которыми нужно отправляться в банк, отсиживать там очередь и заполнять кипу документов. То ли дело взять и оформить заем на каком-нибудь сервисе онлайн-кредитования, например, на Credit365: https://credit365.ua/ru/ Это будет однозначно быстрей, удобней и мобильней.

Некоторых пользователей до сих пор смущают вопросы, связанные с оформлением онлайн-займов: насколько просто взять кредит в интернете и насколько прозрачна выглядит сделка. Мы постараемся ответить на эти вопросы на примере уже зарекомендовавшего себя сервиса Кредит365

Предположим, автору статьи потребуется взять кредит, скажем, на сумму 2000 грн. Во Львове 5-7 мая пройдет интереснейшее арт-шоу #NWE 2017, в котором примут участие молодые самобытные художники, дизайнеры и музыканты. Хотелось бы посмотреть это шоу. На поездку, разумеется, нужны деньги. 2000 грн. — та сумма, которой не хватает для львовского счастья. Итак, какие шаги должен предпринять человек, чтобы оформить и получить кредит в онлайн-сервисе Credit365.

Вначале общие требования к заемщику: гражданство Украины, возраст не менее 18 лет, наличие банковской карты, мобильного телефона и, разумеется, паспорта. Теперь, собственно, алгоритм получения онлайн-кредита.

Первый этап. Создаем личный кабинет (иначе говоря, аккаунт) на сайте сервиса Кредит365. Процедура регистрации практически ничем не отличается от других сайтов: указываем в соответствующих полях свой адрес электронной почты, номер мобильного телефона и пароль. Необходимо будет подтвердить свою регистрацию: на указанный вами номер мобильного телефона придет смс-код, который следует ввести для завершения регистрации (аналогичные смс-коды будут приходить вам и в дальнейшем, когда нужно будет подписывать последующие договора о получении онлайн-кредитов).

Второй этап. Необходимо подтвердить, что именно вы являетесь обладателем банковской карты, а не какой-то другой человек. Для этого в личном кабинете следует ввести данные карты, проверить состояние счета — на нем будет заблокирована на короткий срок символическая, до 1 грн., сумма. В специальном поле в личном кабинете нужно указать эту сумму, выраженную в копейках, — и все, вы успешно прошли верификацию карты.

Третий этап. Подписание кредитного договора, который будет сгенерирован в вашем личном документе. Главные моменты, на которые следует обратить внимание перед тем, как вы подпишите документ, это — сумма кредита, срок, на который вы его берете, и проценты по кредиту (процентная ставка за каждый день пользования кредитом и итоговая сумма выплаты по процентам в гривне). Договор «подписывается» путем проставления отметки «Принимаю условия сделки» и введением в специальное поле того смс-кода, который вы получили в процессе регистрации на сервисе Кредит365.

Четвертый этап. Ожидание, дадут или не дадут кредит… Конечно, дадут. Рассмотрение заявки на выдачу вам кредита займет несколько минут, а о том, что деньги вам перечислены, вы узнаете из трех источников: из нового смс-сообщения, отправленного на ваш мобильный, из письма, высланного на вашу электронную почту, и из информации, которая появится в вашем личном кабинете.

Предположим, автор статьи прошел полностью процедуру получения онлайн-кредита на сайте сервиса Кредит365, и, ура!, теперь у него есть деньги на поездку во Львов. Можно ли теперь вздохнуть и думать только о цели своей поездки? Мы будем неискренни, если скажем, что да. Ведь автору статьи предстоит вернуть кредит и проценты за него согласно графика выплат, который был указан в договоре, который он подписал. В рассматриваемом примере заемщик берет в кредит 2000 грн. на 30 дней. Здесь стоит отметить несколько моментов.

Сервис онлайн-кредитования Credit365 для стимулирования своих клиентов предусмотрел прогрессивную систему выдачи онлайн-займов, которая зависит:

- от того, в какой раз клиент обращается за кредитом к данному сервису. Если впервые, то максимальная сумма онлайн-займа не превышает 3000 грн. Зато если человек вошел во вкус и берет кредит уже в восьмой и более раз, то он может рассчитывать на существенно большую сумму займа — 10000 грн.

- от периода, на который берется заем: чем этот срок короче, тем процент по кредитам выше, и наоборот. Например, при займе на неделю комиссия составит 1,40%, а если брать кредит на 30 дней, то размер комиссии уменьшится до 1,06%.

Хотим отметить, что данная информация носит неполный характер. Сервис Credit365 периодически предлагает своим клиентам различные бонусы и скидки, которые помогают удешевить пользование кредитными деньгами. Так, в настоящий момент человек, который впервые оформляет онлайн-кредит на этом сервисе, может рассчитывать на 30%-ную скидку. В нашем примере автору статьи за пользование кредитом в размере 2000 грн. без учета скидки пришлось бы вернуть сервису: 2000 грн. + 2000 грн. х 30 дней х 1,06% = 2636 грн. А с учетом скидки — 2445 грн.

Напоследок хочется сказать о следующем. Прежде чем брать кредит (любой, необязательно в онлайне), желательно взвесить свои финансовые возможности: сможете ли вы в срок, указанный в договоре, вернуть тело кредита с процентами. Ибо за несвоевременное возвращение займа взимается пеня — 1,5% за каждый день просрочки. Поэтому если вы осознаете, что не сможете вовремя погасить кредит, необходимо не позднее чем за день до наступления даты погашения займа оформить продление пользования кредитом и оплатить эту услугу.