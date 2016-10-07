Панорама / сумы / новости / события / комментарии
30.12 Пятница

Знай наших: сумской завод получил квоту доверия у иностранцев

Сегодня, 07:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Знай наших: сумской завод получил квоту доверия у иностранцев

ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» прошло предварительную квалификацию и получило статус одобренного поставщика в Министерстве нефти Ирака. До сих пор ни одна компания – выходец из постсоветского пространства не была представлена в реестрах потенциальных товаропроизводителей для нужд данного ближневосточного государства, — сообщает пресс-служба предприятия.

Работа по вхождению на рынок Ирака стартовала в СНПО около четырех лет назад, однако только в этом году она перешла в максимально продуктивную фазу и, в конце концов, дала долгожданный результат.

«Несмотря на определенные угрозы, рынок Ирака не теряет своей актуальности для производителей нефтегазового оборудования со всего мира. Эта страна очень богата углеводородами, а потому борьба за право сотрудничать с ней весьма серьезная. Исторически сложилось, что в Ираке работают именитые американские и западноевропейские компании, а вот поставщиков из Восточной Европы там до сих пор не было, – объясняет генеральный директор объединения Алексей Цымбал. – Тем не менее, наше предприятие доказало, что продукция, выпускаемая под брендом СНПО, соответствует сверхжестким требованиям, предъявляемым Министерством нефти Ирака к своим вероятным партнерам».

Получение статуса одобренного поставщика в Министерстве нефти Ирака является главной предпосылкой для того, чтобы участвовать в тендерах, которые разыгрываются в этом государстве.

«Без представления в соответствующих реестрах заказчика шансы произвести хотя бы минимальную поставку практически нулевые. В то же время перспективы на данном рынке довольно-таки показательные. Только к 2020 году Ирак анонсирует реализацию около десяти инфраструктурных мегапроектов общей стоимостью почти $24 млрд, в которых профильная для сумских машиностроителей продукция может пользоваться спросом. Собственно, СНПО намерено побороться за возможность поставлять компрессорные станции, газоперерабатывающие комплексы, установки осушки газа, сероочистки, стабилизации углеводородов, блоки фракционирования и немало другой техники», – отмечает начальник отдела маркетинга Игорь Булыгин.

По его словам, Сумское НПО имеет возможность усилить свои позиции на новом рынке еще и за счет того, что уже квалифицировано в целом ряде компаний из США, Объединенных Арабских Эмиратов и Канады, успешно работающих в Ираке. «Таким образом, мы имеем своего рода двойное одобрение: и у главного заказчика, и в компаниях, которые могут выступать в роли субподрядчиков и предлагать для привлечения к реализации проектов других товаропроизводителей, которые, безусловно, должны иметь предварительную квалификацию», – добавляет Игорь Булыгин.

В течение 2013-2016 годов СНПО получило статус одобренного поставщика отдельных видов продукции в ведущих компаниях Ирана, Саудовской Аравии, США, Франции, Германии, Бразилии, Канады, Италии, Турции, Венесуэлы, Польши, Египта, ОАЭ, Великобритании и др.

«Вместе с тем, пока что предприятию удалось заключить только незначительные по объемам контракты с новыми партнерами. Причин этому несколько. В их числе – неэффективная система предоставления банковских гарантий и проектного финансирования в Украине. Помимо этого, заказчики с мировым именем работают с поставщиками, чьи продукция и технологии сертифицированы по международным стандартам API и ASME. Сумское НПО в данном вопросе находится ориентировочно в середине пути. И еще один не менее важный аспект – риски работы с нашей страной. К сожалению, инвестиционный климат, состояние экономики, а также политическая ситуация в Украине на данном этапе оцениваются потенциальными партнерами не очень оптимистично», – комментирует Алексей Цымбал.

Напечатать Письмо автору Просмотров 6 Комментариев 0

читайте также
В Сумах зарисовывали маршруты на Москву (фото) 10 фото
В Сумах зарисовывали маршруты на Москву (фото)
07.10.2016, 18:35 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 07.10.2016, 18:35 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 567 Комментариев 9
В Сумах батареям дадут тепло
В Сумах батареям дадут тепло
07.10.2016, 18:22 Новость
Панорама Панорама 07.10.2016, 18:22 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 489 Комментариев 0
В Сумах на месте резонансных ДТП установили светофор (фото) 2 фото
В Сумах на месте резонансных ДТП установили светофор (фото)
07.10.2016, 14:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 07.10.2016, 14:14 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 361 Комментариев 0
На Сумщине. Не успели приватизировать, а уже разграбили
На Сумщине. Не успели приватизировать, а уже разграбили
07.10.2016, 12:17 Новость
Панорама Панорама 07.10.2016, 12:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия, Экономика Регионы: Сумы, Сумщина Просмотров 313 Комментариев 0
Снова разгорелся конфликт вокруг руководства газетой «Сумщина»
Снова разгорелся конфликт вокруг руководства газетой «Сумщина»
07.10.2016, 10:10 Новость
Панорама Панорама 07.10.2016, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Общество Регионы: Сумы, Сумщина Просмотров 395 Комментариев 0
Декоммунизация по-сумски (фотофакт) 8 фото
Декоммунизация по-сумски (фотофакт)
07.10.2016, 09:17 Новость
Панорама Панорама 07.10.2016, 09:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 463 Комментариев 0
Платежки в Сумах. Сэкономленные субсидии забрали в бюджет
Платежки в Сумах. Сэкономленные субсидии забрали в бюджет
07.10.2016, 08:16 Новость
Панорама Панорама 07.10.2016, 08:16 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Общество, Политика, Экономика Регион: Сумы Просмотров 880 Комментариев 0
В Сумах столкнулись три авто (фото) 3 фото
В Сумах столкнулись три авто (фото)
07.10.2016, 07:27 Новость
Панорама Панорама 07.10.2016, 07:27 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 573 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Компания ВОЛЯ второй год подряд стала победителем в номинации «Выбор года»
21.12.2016, 17:24
admin admin 21.12.2016, 17:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 67 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 165 Комментариев 0
Опросы

Где вы будете встречать Новый год?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
Вчера, 16:05
admin admin Вчера, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 9 Комментариев 0
З Vshkole геометрія стане захопливою наукою
28.12.2016, 17:45
admin admin 28.12.2016, 17:45 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Как определить качество обуви?
27.12.2016, 21:32
admin admin 27.12.2016, 21:32 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 – надежная асимметрия
27.12.2016, 20:24
admin admin 27.12.2016, 20:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
Обувной маст-хэв прошлого года для Нового года
22.12.2016, 13:04
admin admin 22.12.2016, 13:04 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Головы больные и здоровые
Ещё много тех кто НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2. Нынешняя ...
28.12.2016, 21:03
Сергей Федоров к материалу
Начинай сначала
Таким образом, потрошенко-яйценюковская СВОРА МАРОДЁРОВ такими же темпами как при ХУНТЕ Януковича продолжает с ними ВЫВОЗИТЬ миллиарды $ с Украины, ...
25.12.2016, 23:49
Сергей Федоров к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
Правильно, пусть ЛОПУХатые после публикаций е-деклараций чиновников почувствуют кто "живёт по новому", а кто жуёт ЛАПШУ С УШЕЙ за ГОЛОСОВАНИЕ ...
25.12.2016, 23:37
http://tvgid.ua/serial/43429/nyuhach/
©2001—2016 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII