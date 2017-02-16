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Вышгород — город, где стоит купить однокомнатную квартиру

16.02.2017, 18:08 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Вышгород — город, где стоит купить однокомнатную квартиру

Стремительными темпами набирает обороты тренд «Работать в Киеве — жить в пригороде». Устав от дорожных пробок и ежедневной суеты огромного мегаполиса, киевляне ищут квартиры в ближайшем окружении столицы. Для многих огромным стимулом в этих поисках является возможность дышать чистым воздухом, отдыхать на берегу большого водоема, до которого не нужно добираться в течение нескольких часов. Запах хвойного леса, прекрасные пейзажи, тишина небольшого городка, близость такого культурного и делового центра, каким является Киев, — вот причины, по которым за квартирами в новостройках Вышгорода, Ирпеня, Бучи, Василькова, Броваров выстраивается очередь.

Жильё в Вышгороде

Итак, если вы хотите поселиться в экологически чистой местности, в теплое время года купаться в море рядом с домом, рыбачить на берегу Днепра, устраивать пикники в лесопарке, зимой кататься на горных лыжах, вам нужно купить однокомнатную квартиру в Вышгороде. Великолепный жилой комплекс «Вышгород Сити Парк», расположенный в центре уютного города, ждёт покупателей.

Квартиры Вышгорода — жильё, по многим параметрам превосходящее квартиры в Киеве. В самом деле, какой смысл переплачивать за квартиру на промышленной шумной окраине столицы, стоять по три часа в пробках, слушать грохот скоростных магистралей, проходящих под окнами, если можно недорого купить однокомнатную квартиру в Вышгороде?

Достоинства Вышгорода

Вышгород — старинный городок, население которого составляет всего 29 тысяч человек. Чтобы убедиться во всех достоинствах Вышгорода, лучше всего отправиться к месту возведения ЖК «Вышгород Сити Парк»: рядом присутствуют все необходимые объекты городской инфраструктуры, хороший транспорт связывает Вышгород с Киевом. Если нужно добраться до центра столицы, это можно сделать менее чем за 35 минут: до станции метро «Героев Днепра» 10 минут езды, и 20 минут занимает поездка на метро до Майдана Незалежности.

Жилой комплекс «Вышгород Сити Парк»

Первая очередь ЖК стартовала в апреле 2016 года. В данный момент квартиры в первой секции 11-секционного комплекса распроданы, и покупатели рассматривают возможность покупки новых квартир в секциях, которые будут сдаваться в ближайшее время.

Если купить однокомнатную квартиру в Вышгороде на начальной стадии возведения секции, можно сэкономить хорошие деньги. Кроме того, застройщик разрешает покупателям создавать собственные планировки, прокладывать необходимые коммуникации. Если на оплату всей стоимости квартиры не хватает денег, можно воспользоваться рассрочкой на хороших условиях.

Покупателям нужно спешить: однокомнатные квартиры разбираются очень быстро. Уже сейчас на сайте застройщика можно видеть, что половина предложений распродана. Причина проста: стоимость однокомнатной комфортабельной квартиры — около 500 тысяч гривен, то есть где-то 18 тысяч долларов. За такие деньги купить хорошую квартиру в столице довольно проблематично.

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Комментировать (1)

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  • Анна Янчук
    Анна Янчук | 21.04.2017, 17:29

    Мы живем недалеко от этого комплекса и всё время наблюдаем за ходом строительства — сейчас как раз 3-ю очередь начинают строить. Предыдущие две очереди были построены достаточно скоро, без лишних задержек, так что я думаю, у тех кто покупает квартиру на этапе строительства, проблем не будет. А вообще красивый комплекс должен получится, когда закончат все работы.
    Кстати, а как там обстоят дела с нежилыми помещениями? Я давно хочу открыть магазинчик, даже собиралась купить коммерческую недвижимость в Киеве — http://100realty.ua/realty_search/nonlive/sale на этом сайте выбрала несколько объектов, но пока решалась и искала деньги, их продали. А сейчас уже Киев не особо интересует, так как пригород развивается активнее, думаю, может в самом Вышгороде купить место под магазин — очень удобно и для жителей и для меня. Такие магазинчики пользуются спросом, особенно, если поблизости нет крупных торговых центров. Да и цены тут намного ниже.

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