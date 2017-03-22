Панорама / сумы / новости / события / комментарии
04.04 Вторник

Сумские машиностроители получают зарплату за ноябрь

Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумы
Панорама Панорама
Сумские машиностроители получают зарплату за ноябрь

Крупнейшее в Сумах предприятие – ПАО «Сумское НПО»- сегодня переживает не лучшие времена, но надеется, что до конца первого полугодия ситуация стабилизируется, что отразится на выплате зарплаты.
Сегодня пресс-служба распространила комментарий генерального директора Алексея ЦЫМБАЛА о текущей ситуации на предприятии:
- О том, что в течение последних трех лет Сумское НПО, как и вся отечественная экономика, переживает кризисные времена, общеизвестно. Толчком для этого стало прекращение бизнес-отношений с РФ, куда поставлялась львиная доля (до 70%) создаваемой сумскими машиностроителями продукции. Еще тогда предприятию пророчили стремительную остановку. Тем не менее, мы до сих пор держимся на плаву, прилагая все усилия, чтобы продолжать работать и все-таки вырваться из экономического кризиса. Это нелегко, часто приходится прибегать к непопулярным, но единственно возможным в сложной экономической ситуации решениям.
В марте 2014 года совместно с активом объединения было принято решение о гибком режиме работы – в зависимости от имеющихся объемов заказов, что позволило не проводить обоснованных сокращений персонала. Еще тогда было озвучено, что задержки с выплатой заработка возможны. Подавляющее большинство работников отнеслось к таким жизненным вызовам с пониманием, и я искренне благодарен им за это.
Сейчас мы все еще находимся в тяжелом состоянии. Вместе с тем, уже есть отдельные положительные тенденции. В частности, за 2016 год чистый убыток объединения снижен на 35%, нынешний портфель заказов сформирован на уровне $60-70 млн. В то же время мы имеем серьезные предпосылки, чтобы увеличить его как минимум до $ 100 млн, тем самым существенно улучшив свое положение.
Попутно отмечу, что СНПО могло значительно раньше преодолеть кризисные тенденции. Например, в течение 2016 года объединение принимало активное участие в тендерах государственных компаний, в числе которых: «Укртрансгаз», «Укргаздобыча». Однако жизнь показала, что далеко не все тендерные процедуры проходят открыто, публично и правдиво.
Собственно, «Укргаздобыча» провела конкурсы на поставку оборудования по нашей профильной номенклатуре на общую сумму 400 млн грн. Из них предприятие получило только 6%. Мы предоставили целый перечень подтверждений того, что процедуры закупок проведены данной компанией нечестно, при этом нанеся огромный ущерб государству. Пока ни одного конструктивного решения по этому поводу нет.
Следующий весомый шанс Сумского НПО вернуться на путь стабильности тоже был нивелирован. В конце прошлого года предприятие выиграло тендеры в системе «ProZorro» на модернизацию компрессорных станций «Ананьев», «Заднепровская» и «Южнобугская», которые объявило ПАО «Укртрансгаз». Стоимость этих соглашений составляла 4,13 млрд грн, что было сопоставимо с почти двухлетней активной работой объединения. Впрочем, НАК «Нефтегаз Украины» аннулировала результаты указанных тендеров. Все наши попытки привлечь внимание властей государства к проблемам отечественных промышленников пока результата не принесли. Такое отношение чиновников полностью расходится с их публичными заявлениями в СМИ о поддержке реального сектора экономики и переживаниями за обычных украинцев. По крайней мере, наше предприятие их не ощущает.
Но это не повод опускать руки. СНПО ищет пути для улучшения финансово-экономической ситуации. В частности, мы участвуем в тендерах в Узбекистане, где в текущем году намеченные проекты стоимостью более $50 млн. Также продолжаем бороться за контракты на отечественном рынке. Решение по части из них ожидаются в конце мая – начале июня, об остальных станет известно в IV квартале. Не менее актуальным для нас остается Ближний Восток. Во многих тамошних странах мы прошли предварительную квалификацию и намереваемся пополнить свой портфель заказов контрактами из данного региона.
Кроме того, с целью уменьшения расходной части бюджета объединение проводит ряд мероприятий, среди которых: запуск в эксплуатацию электротеплогенерирующего участка, что позволит удешевить энергоресурсы и снизить их себестоимость, реализация неликвидной продукции со складов, продажа объектов непроизводственной сферы (ведутся переговоры с городскими властями относительно Дворца культуры, Клуба юного техника и т.п.).
Следовательно, в случае осуществления вышеупомянутых целей, получения ожидаемого увеличения портфеля заказов, своевременного возврата государством НДС, который, к слову, сейчас составляет 31,8 млн грн, из которых 20,5 млн грн – штрафные санкции по решению суда за несвоевременное его возмещение, ПАО «Сумское НПО» еще до конца I полугодия текущего года сможет стать на путь стабильности и как результат – вовремя и в полном объеме осуществлять расчеты, в том числе и по заработной плате.
Сейчас же выплаты производятся по мере поступления средств от заказчиков, которые, к сожалению, далеко не всегда своевременно с нами рассчитываются. Собственно, сегодня начинаем выдавать коллективу зарплату за вторую половину ноября. Также часть полученных финансовых ресурсов направляем на расчетные выплаты тем, кто уволился. Отдать средства всем и сразу пока невозможно, поэтому делаем это пропорционально сумме полученных средств.

Напечатать Письмо автору Просмотров 100 Комментариев 0

читайте также
Страсти по флагу на Сумщине (фотофакт)
Страсти по флагу на Сумщине (фотофакт)
22.03.2017, 16:11 Новость
Панорама Панорама 22.03.2017, 16:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 364 Комментариев 0
На Сумщине: уже не под стражей
На Сумщине: уже не под стражей
22.03.2017, 11:20 Новость
Панорама Панорама 22.03.2017, 11:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 262 Комментариев 0
Кадры Сумщины: оборотни в погонах (фото) 4 фото
Кадры Сумщины: оборотни в погонах (фото)
22.03.2017, 07:23 Новость
Панорама Панорама 22.03.2017, 07:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 1 310 Комментариев 0
Нардеп Олег Медуниця про Євромайдан
Нардеп Олег Медуниця про Євромайдан
07.03.2017, 14:25 Новость
Панорама Панорама 07.03.2017, 14:25 Категория: Новость Рубрики: Мнение, Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 277 Комментариев 0
Жителя Сумщины подозревают в терроризме
Жителя Сумщины подозревают в терроризме
06.03.2017, 16:17 Новость
Панорама Панорама 06.03.2017, 16:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 150 Комментариев 0
Сумщина стала больше ввозить, чем экспортировать
Сумщина стала больше ввозить, чем экспортировать
20.01.2017, 13:15 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 13:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Экономика Регион: Сумщина Просмотров 93 Комментариев 0
Сколько получает прокурор Сумщины
Сколько получает прокурор Сумщины
19.01.2017, 18:03 Новость
Панорама Панорама 19.01.2017, 18:03 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 738 Комментариев 1
На Сумщине спасатели следили за безопасностью в купелях (фото) 5 фото
На Сумщине спасатели следили за безопасностью в купелях (фото)
19.01.2017, 15:12 Новость
Панорама Панорама 19.01.2017, 15:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 156 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Шістка юних ІТ-геніїв
Сегодня, 12:48
admin adminych admin adminych Сегодня, 12:48 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 448 Комментариев 0
Опросы

Поддерживаете ли Вы действия активистов по отношению к «Сбербанку»?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Охрана строительных площадок
Вчера, 16:22
admin adminych admin adminych Вчера, 16:22 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 5 Комментариев 0
Распространенные заблуждения о детской обуви
29.03.2017, 18:47
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 18:47 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Для чего нужна вытяжка?
29.03.2017, 17:57
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 17:57 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Что такое газовый котел: его преимущества и особенности
29.03.2017, 10:15
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 10:15 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Липосакция щёк: как сделать лицо изящнее
28.03.2017, 18:59
admin adminych admin adminych 28.03.2017, 18:59 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Война сделала нас отзывчивее
Это так забавно, когда ты пытаешься говорить себе как о третьем лице. Три года назад может быть тебе кто-то и ...
Вчера, 17:02
ukrop к материалу
Война сделала нас отзывчивее
Пропагандиская машина нас уничтожает. Что произошло после бегства предыдущего президента? Каждый знает свой ответ. Думаю сейчас Украина в опасности. ...
01.04.2017, 19:15
ukrop к материалу
Война сделала нас отзывчивее
Почему никто не спросит кто развязал эту войну. Кому это выгодно? Зачем эти жертвы? Этого можно было избежать? ...
01.04.2017, 19:07
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII