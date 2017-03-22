Сумские машиностроители получают зарплату за ноябрь

Крупнейшее в Сумах предприятие – ПАО «Сумское НПО»- сегодня переживает не лучшие времена, но надеется, что до конца первого полугодия ситуация стабилизируется, что отразится на выплате зарплаты.

Сегодня пресс-служба распространила комментарий генерального директора Алексея ЦЫМБАЛА о текущей ситуации на предприятии:

- О том, что в течение последних трех лет Сумское НПО, как и вся отечественная экономика, переживает кризисные времена, общеизвестно. Толчком для этого стало прекращение бизнес-отношений с РФ, куда поставлялась львиная доля (до 70%) создаваемой сумскими машиностроителями продукции. Еще тогда предприятию пророчили стремительную остановку. Тем не менее, мы до сих пор держимся на плаву, прилагая все усилия, чтобы продолжать работать и все-таки вырваться из экономического кризиса. Это нелегко, часто приходится прибегать к непопулярным, но единственно возможным в сложной экономической ситуации решениям.

В марте 2014 года совместно с активом объединения было принято решение о гибком режиме работы – в зависимости от имеющихся объемов заказов, что позволило не проводить обоснованных сокращений персонала. Еще тогда было озвучено, что задержки с выплатой заработка возможны. Подавляющее большинство работников отнеслось к таким жизненным вызовам с пониманием, и я искренне благодарен им за это.

Сейчас мы все еще находимся в тяжелом состоянии. Вместе с тем, уже есть отдельные положительные тенденции. В частности, за 2016 год чистый убыток объединения снижен на 35%, нынешний портфель заказов сформирован на уровне $60-70 млн. В то же время мы имеем серьезные предпосылки, чтобы увеличить его как минимум до $ 100 млн, тем самым существенно улучшив свое положение.

Попутно отмечу, что СНПО могло значительно раньше преодолеть кризисные тенденции. Например, в течение 2016 года объединение принимало активное участие в тендерах государственных компаний, в числе которых: «Укртрансгаз», «Укргаздобыча». Однако жизнь показала, что далеко не все тендерные процедуры проходят открыто, публично и правдиво.

Собственно, «Укргаздобыча» провела конкурсы на поставку оборудования по нашей профильной номенклатуре на общую сумму 400 млн грн. Из них предприятие получило только 6%. Мы предоставили целый перечень подтверждений того, что процедуры закупок проведены данной компанией нечестно, при этом нанеся огромный ущерб государству. Пока ни одного конструктивного решения по этому поводу нет.

Следующий весомый шанс Сумского НПО вернуться на путь стабильности тоже был нивелирован. В конце прошлого года предприятие выиграло тендеры в системе «ProZorro» на модернизацию компрессорных станций «Ананьев», «Заднепровская» и «Южнобугская», которые объявило ПАО «Укртрансгаз». Стоимость этих соглашений составляла 4,13 млрд грн, что было сопоставимо с почти двухлетней активной работой объединения. Впрочем, НАК «Нефтегаз Украины» аннулировала результаты указанных тендеров. Все наши попытки привлечь внимание властей государства к проблемам отечественных промышленников пока результата не принесли. Такое отношение чиновников полностью расходится с их публичными заявлениями в СМИ о поддержке реального сектора экономики и переживаниями за обычных украинцев. По крайней мере, наше предприятие их не ощущает.

Но это не повод опускать руки. СНПО ищет пути для улучшения финансово-экономической ситуации. В частности, мы участвуем в тендерах в Узбекистане, где в текущем году намеченные проекты стоимостью более $50 млн. Также продолжаем бороться за контракты на отечественном рынке. Решение по части из них ожидаются в конце мая – начале июня, об остальных станет известно в IV квартале. Не менее актуальным для нас остается Ближний Восток. Во многих тамошних странах мы прошли предварительную квалификацию и намереваемся пополнить свой портфель заказов контрактами из данного региона.

Кроме того, с целью уменьшения расходной части бюджета объединение проводит ряд мероприятий, среди которых: запуск в эксплуатацию электротеплогенерирующего участка, что позволит удешевить энергоресурсы и снизить их себестоимость, реализация неликвидной продукции со складов, продажа объектов непроизводственной сферы (ведутся переговоры с городскими властями относительно Дворца культуры, Клуба юного техника и т.п.).

Следовательно, в случае осуществления вышеупомянутых целей, получения ожидаемого увеличения портфеля заказов, своевременного возврата государством НДС, который, к слову, сейчас составляет 31,8 млн грн, из которых 20,5 млн грн – штрафные санкции по решению суда за несвоевременное его возмещение, ПАО «Сумское НПО» еще до конца I полугодия текущего года сможет стать на путь стабильности и как результат – вовремя и в полном объеме осуществлять расчеты, в том числе и по заработной плате.

Сейчас же выплаты производятся по мере поступления средств от заказчиков, которые, к сожалению, далеко не всегда своевременно с нами рассчитываются. Собственно, сегодня начинаем выдавать коллективу зарплату за вторую половину ноября. Также часть полученных финансовых ресурсов направляем на расчетные выплаты тем, кто уволился. Отдать средства всем и сразу пока невозможно, поэтому делаем это пропорционально сумме полученных средств.