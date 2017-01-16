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Одна проехалась в Сумах!

Вчера, 20:28 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
Панорама Панорама
Одна проехалась в Сумах!

Поездка в такси закончилась больницей и полицией. Вот что случается, если пассажир и водитель не находят взаимопонимания.
4 февраля около 4 часов утра патрульные получили сразу 2 сообщения с одного же места на улице Ковпака. Если в первом речь шла о повреждении автомобиля, то в другом заявительнице нанесли телесные повреждения. Инспекторы оперативно прибыли на место происшествия. Стражи порядка выяснили, что водитель такси забрал женщину, чтобы отвезти ее на улицу Ковпака. По дороге она попросила остановиться раньше, однако таксист продолжил ехать и привез к месту первого заказа.
В этот момент между водителем и пассажиркой началась ссора, в ходе которой женщина отбила на автомобиле ВАЗ зеркало заднего вида. Заметив повреждения на своем авто, мужчина нанес несколько ударов ей по лицу.
После этого каждый из участников происшествия решил обратиться в полицию.
Инспекторы отвезли женщину в больницу. В дальнейшем мужчина и женщина были доставлены в Сумское отделение полиции, — сообщает пресс-служба Патрульной полиции Сум.

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