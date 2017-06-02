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27.06 Вторник

Несерьезный день: гороскоп на 27 июня

Сегодня, 06:19 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Несерьезный день: гороскоп на 27 июня

День станет моментом, когда очень сложно сконцентрироваться на вопросах, требующих рационального подхода. Общая атмосфера этого дня, характеризующаяся легкомысленностью и неподдельным оптимизмом, не будет предполагать серьёзное отношение ни к одной сфере жизни.
Овен:
Овнам сегодня придётся несколько ограничить свою личную свободу. Вы забудете о собственных планах на этот выходной и примитесь старательно выполнять все прихоти кого-то из престарелых родственников.
Телец:
Тельцы сегодня будут очень критично относиться к чужим странностям и недостаткам. В переносе на свою собственную жизнь вам покажется, что человек с «чудинкой» в корне неправ, а потому вы посчитаете необходимым дать ему несколько практических уроков.
Близнецы:
Близнецов сегодня ожидает большой успех в творческой деятельности. Постарайтесь придать своей смелой задумке конкретные черты, и тогда есть шанс, что в будущем плод ваших трудов получит высокие отзывы в профессиональном сообществе.
Рак:
Равновесие, которое Раки создали в стенах своего дома, будет нарушено в этот день внезапным приездом кого-то из дальних родственников. Вплоть до глубокой ночи вам придётся ублажать человека, чьё жизненное кредо звучит не иначе как «всё очень и очень плохо!».
Лев:
Львы проведут сегодняшний день, наслаждаясь ласковыми лучами солнца. Пребывание на пляже вас несколько утомит и, вернувшись домой, вы объявите родственникам, что отправляетесь отдыхать, а потому вас не стоит тревожить.
Дева:
Девам сегодня удастся несколько поправить ситуацию со своими финансами благодаря счастливому стечению обстоятельств. Не исключено, что кто-то вернёт вам давний долг или вы получите материальную помощь от старшего родственника.
Весы:
Весы в этот день будут производить на окружающих сногсшибательное впечатление. Особенно неравнодушным по отношению к вам окажется противоположный пол, что станет причиной сильного недовольства со стороны вашей второй половинки.
Скорпион:
Скорпионы в этот день попытаются раскрыть чью-то тайну. Вас удивит, что спутник вашей жизни стал очень замкнут и угрюм. Решив докопаться до истины, вы прочитаете СМС-переписку своей второй половинки, но и она не прольёт свет на происходящее.
Стрелец:
Стрельцам удастся поладить со своими новыми соседями. Решив, что вам так или иначе придётся контактировать с этими людьми, вы сделаете первый шаг к сближению и несказанно обрадуетесь, узнав, что рядом с вами будут проживать столь интеллигентные граждане.
Козерог:
Козерогам в этот день придётся заняться срочной корректировкой своих планов на отдых. Узнав, что ваш друг оказался в беде, вы не сможете нормально расслабиться, а потому извинитесь перед своей семьёй и поспешите решать проблемы приятеля.
Водолей:
Водолеи сегодня смогут продемонстрировать свои педагогические способности. После вашего разговора с младшими родственниками, дети станут намного спокойнее и охотно согласятся принять участие в скучном семейном мероприятии.
Рыбы:
Рыбы выпадут из реальной действительности и с головой погрузятся в увлекательный литературный роман. Пока вы читаете эту книгу, вам не захочется думать о своих текущих делах и зацикливаться на банальных проблемах.

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