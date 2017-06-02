Несерьезный день: гороскоп на 27 июня

День станет моментом, когда очень сложно сконцентрироваться на вопросах, требующих рационального подхода. Общая атмосфера этого дня, характеризующаяся легкомысленностью и неподдельным оптимизмом, не будет предполагать серьёзное отношение ни к одной сфере жизни.

Овен:

Овнам сегодня придётся несколько ограничить свою личную свободу. Вы забудете о собственных планах на этот выходной и примитесь старательно выполнять все прихоти кого-то из престарелых родственников.

Телец:

Тельцы сегодня будут очень критично относиться к чужим странностям и недостаткам. В переносе на свою собственную жизнь вам покажется, что человек с «чудинкой» в корне неправ, а потому вы посчитаете необходимым дать ему несколько практических уроков.

Близнецы:

Близнецов сегодня ожидает большой успех в творческой деятельности. Постарайтесь придать своей смелой задумке конкретные черты, и тогда есть шанс, что в будущем плод ваших трудов получит высокие отзывы в профессиональном сообществе.

Рак:

Равновесие, которое Раки создали в стенах своего дома, будет нарушено в этот день внезапным приездом кого-то из дальних родственников. Вплоть до глубокой ночи вам придётся ублажать человека, чьё жизненное кредо звучит не иначе как «всё очень и очень плохо!».

Лев:

Львы проведут сегодняшний день, наслаждаясь ласковыми лучами солнца. Пребывание на пляже вас несколько утомит и, вернувшись домой, вы объявите родственникам, что отправляетесь отдыхать, а потому вас не стоит тревожить.

Дева:

Девам сегодня удастся несколько поправить ситуацию со своими финансами благодаря счастливому стечению обстоятельств. Не исключено, что кто-то вернёт вам давний долг или вы получите материальную помощь от старшего родственника.

Весы:

Весы в этот день будут производить на окружающих сногсшибательное впечатление. Особенно неравнодушным по отношению к вам окажется противоположный пол, что станет причиной сильного недовольства со стороны вашей второй половинки.

Скорпион:

Скорпионы в этот день попытаются раскрыть чью-то тайну. Вас удивит, что спутник вашей жизни стал очень замкнут и угрюм. Решив докопаться до истины, вы прочитаете СМС-переписку своей второй половинки, но и она не прольёт свет на происходящее.

Стрелец:

Стрельцам удастся поладить со своими новыми соседями. Решив, что вам так или иначе придётся контактировать с этими людьми, вы сделаете первый шаг к сближению и несказанно обрадуетесь, узнав, что рядом с вами будут проживать столь интеллигентные граждане.

Козерог:

Козерогам в этот день придётся заняться срочной корректировкой своих планов на отдых. Узнав, что ваш друг оказался в беде, вы не сможете нормально расслабиться, а потому извинитесь перед своей семьёй и поспешите решать проблемы приятеля.

Водолей:

Водолеи сегодня смогут продемонстрировать свои педагогические способности. После вашего разговора с младшими родственниками, дети станут намного спокойнее и охотно согласятся принять участие в скучном семейном мероприятии.

Рыбы:

Рыбы выпадут из реальной действительности и с головой погрузятся в увлекательный литературный роман. Пока вы читаете эту книгу, вам не захочется думать о своих текущих делах и зацикливаться на банальных проблемах.