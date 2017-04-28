На Сумщине создали спортивный интернат

Школа достижений. На сессии 28 апреля 40 из 49 присутствующих депутатов проголосовали за создание коммунального учреждения Сумского областного совета «Областной лицей-интернат спортивного профиля «Барса»». Оно создается для отбора и спортивной подготовки самых талантливых детей, создания условия для развития их индивидуальных способностей для достижения высоких спортивных результатов и пополнения национальных сборных команд. «Это новое дело для нас. Новое начинание. Много проблем надо решить, много вызовов придется принять. За сегодняшнее наше решение ответственность несем завтра», — заявил перед голосованием председатель Сумского областного совета Владимир ТОКАРЬ.

Согласно решению, управлению имуществом областного совета необходимо разработать и утвердить Устав учреждения, а Сумской облгосадминистрации — принять организационные меры по финансовому, материально-техническому и методическому обеспечению «Барсы».

На сессии присутствовал представитель Федерации футбола Украины, который передал поздравления от руководства за то, что в области сделано для развития детского и юношеского футбола. «В последние годы в Украине таких прецедентов не было — чаще говорим о сокращении», — заявил он.

Кроме того, 45 депутатов проголосовали за назначение директором областной ДЮСШ «Футбольный центр «Барса»» сроком на пять лет Вадима ГОРДИЕНКО.

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«Предлагаю при разработке устава предусмотреть должность Почетного президента, которым будет Михаил Фоменко. Дети, которые будут здесь учиться, будут на него равняться», — Сергей Науменко, депутат Сумского областного совета.

Фото Сумской ОГА.

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Ирина Власова. «Панорама» №19