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На Сумщине создали спортивный интернат

Сегодня, 13:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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На Сумщине создали спортивный интернат

Школа достижений. На сессии 28 апреля 40 из 49 присутствующих депутатов проголосовали за создание коммунального учреждения Сумского областного совета «Областной лицей-интернат спортивного профиля «Барса»». Оно создается для отбора и спортивной подготовки самых талантливых детей, создания условия для развития их индивидуальных способностей для достижения высоких спортивных результатов и пополнения национальных сборных команд. «Это новое дело для нас. Новое начинание. Много проблем надо решить, много вызовов придется принять. За сегодняшнее наше решение ответственность несем завтра», — заявил перед голосованием председатель Сумского областного совета Владимир ТОКАРЬ.
Согласно решению, управлению имуществом областного совета необходимо разработать и утвердить Устав учреждения, а Сумской облгосадминистрации — принять организационные меры по финансовому, материально-техническому и методическому обеспечению «Барсы».
На сессии присутствовал представитель Федерации футбола Украины, который передал поздравления от руководства за то, что в области сделано для развития детского и юношеского футбола. «В последние годы в Украине таких прецедентов не было — чаще говорим о сокращении», — заявил он.
Кроме того, 45 депутатов проголосовали за назначение директором областной ДЮСШ «Футбольный центр «Барса»» сроком на пять лет Вадима ГОРДИЕНКО.

цитата
«Предлагаю при разработке устава предусмотреть должность Почетного президента, которым будет Михаил Фоменко. Дети, которые будут здесь учиться, будут на него равняться», — Сергей Науменко, депутат Сумского областного совета.

Фото Сумской ОГА.
Проверили. Новая история сумского спорта может начаться 1 сентября. Лицеисты поселятся в современной девятиэтажке
Ирина Власова. «Панорама» №19

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