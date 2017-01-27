На Сумщине сняли с поезда почти тонну мяса (фото)

22 марта в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Кишинев-Москва» пограничники Сумского отряда в очередной раз предупредили попытку незаконного перемещения через границу мясопродукции.

Реализуя заранее полученную от сотрудников СБУ информацию о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд в трех пассажирских вагонах обнаружил мясопродукты, общий вес которой составила около 670 килограммов.

Продукция находилась в ларьках для багажа, на полках и в ямах для белья. Таким образом, пытались незаконно переместить через границу данный груз трое проводников этого поезда, все граждане Молдовы.

Сейчас обнаруженая мясопродукция изъята работниками Хутор Михайловский пункта ветеринарно-санитарного контроля в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения, — сообщает пресс-служба Сумского пограничного отряда.