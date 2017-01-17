Панорама / сумы / новости / события / комментарии
09.03 Четверг

На Сумщине полиция задержала грозившего взорвать гранату военнослужащего

Сегодня, 10:33 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Панорама Панорама
На Сумщине полиция задержала грозившего взорвать гранату военнослужащего

Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, 32-летний военнослужащий угрожал посетителям одного сельского клуба в Кролевецком районе гранатой, обещая ее взорвать. Неизвестно к каким трагическим последствиям привели бы действия человека, если бы в ситуацию вовремя не вмешались правоохранители. Они отобрали у мужчины взрывоопасные предметы и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Нарушителю уже объявлена подозрение в совершении преступления по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». За «развлечения» с гранатами ему грозит до семи лет заключения.
Вечером в дежурную часть Кролевецкого отделения полиции поступил вызов от сельского председателя одного из сел района. Мужчина сообщил правоохранителям, что в помещении сельского дома культуры нетрезвый 32-летний местный житель, который прибыл в село в краткосрочный отпуск, цепляется к посетителям и пугает предметом, похожим на гранату. На место вызова немедленно прибыла следственно-оперативная группа полицейский участок.
«В клубе правоохранителей встретили перепуганные посетители, которые указали на пьяного мужчину, который вел себя вызывающе, приставал к людям и громко ругался, — комментирует Олег Переход, начальник Кролевецкого отделения полиции. — Подойдя к нему, полицейские почувствовали сильный запах алкоголя и заподозрили, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения и не может контролировать свои действия. Поэтому, чтобы он не нанес вреда себе или окружающим, правоохранители были вынуждены надеть ему наручники и провели внешний осмотр, в ходе которого обнаружили два предмета, внешне похожие на гранаты «Ф-1» и «РГД-5». Как выяснили полицейские, мужчина является военнослужащим и в настоящее время находится в краткосрочном отпуске ».
Правоохранители доставили мужчину в медицинское учреждение, где он прошел медосмотр и сдал анализы на содержание алкоголя в крови. По результатам анализов в его крови обнаружили 2,6 промилле алкоголя. Неизвестно к каким последствиям привели бы действия мужчины в тот вечер, если бы в ситуацию вовремя не вмешались правоохранители.
Изъятые предметы уже направлены на экспертное исследование. А военнослужащему объявлено о подозрении в совершении преступления, подпадающего под квалификацию ст. 296 ч.4 Криминального кодекса Украины «Хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений». Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине задержали очередного мздоимца
На Сумщине задержали очередного мздоимца
17.01.2017, 15:10 Новость
Панорама Панорама 17.01.2017, 15:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 158 Комментариев 0
Неудачное падение на Сумщине
Неудачное падение на Сумщине
17.01.2017, 09:23 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 17.01.2017, 09:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 343 Комментариев 0
На Сумщине мужчины не дорожат жизнью
На Сумщине мужчины не дорожат жизнью
16.01.2017, 16:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.01.2017, 16:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 224 Комментариев 0
Смертельный наезд на Сумщине
Смертельный наезд на Сумщине
16.01.2017, 09:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.01.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 299 Комментариев 0
Суицид на Сумщине
Суицид на Сумщине
13.01.2017, 11:08 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 11:08 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 282 Комментариев 0
Под Сумами пенсионерка попала под «соседские» колеса 2 фото
Под Сумами пенсионерка попала под «соседские» колеса
12.01.2017, 11:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.01.2017, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 230 Комментариев 0
В Сумах парень полез в петлю
В Сумах парень полез в петлю
12.01.2017, 08:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.01.2017, 08:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 484 Комментариев 0
Друзей друга ФСБ задержали на Сумщине
Друзей друга ФСБ задержали на Сумщине
11.01.2017, 16:18 Новость
Панорама Панорама 11.01.2017, 16:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 165 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Сильные женщины машиностроения
06.03.2017, 17:16
admin admin 06.03.2017, 17:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
«Делай людям добро и бросай его в воду»
06.03.2017, 16:24
admin admin 06.03.2017, 16:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 382 Комментариев 0
Опросы

Считаете ли Вы нужным придерживаться Великого поста?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Компания Буки поможет вам быстро выучить польский язык
07.03.2017, 12:20
admin admin 07.03.2017, 12:20 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
За кожаной мужской курткой отправляемся на Roksan.ua
06.03.2017, 14:17
admin admin 06.03.2017, 14:17 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Музыкальные центры: рай для меломанов
23.02.2017, 18:15
admin admin 23.02.2017, 18:15 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Как сделать LED-освещение для растений
23.02.2017, 17:50
admin admin 23.02.2017, 17:50 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 45 Комментариев 0
На что нужно обратить внимание при выборе отеля
23.02.2017, 17:03
admin admin 23.02.2017, 17:03 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Редут на Сумщине: что было (фото)
Как известно, в последние дни Международным судом в Гааге рассматривается иск против России за финансирование т.н. "ополченцев". Россия воспользовалась аргументом, ...
Вчера, 20:34
chupaka к материалу
Редут на Сумщине: что было (фото)
На тему проплаченного (или принудительного) митинга в Краматорске статья: https://site.ua/den.kazansky/6533/
Вчера, 20:32
Сергей Федоров к материалу
Детали по делу Лилии Неофитной и судьи Шершака, который «выступает» по Батькивщине
И такой БЕСПРЕДЕЛ БАНДЫ у власти с ДЕРИБАНОМ земли, РОСТОМ цен, тарифов, ОБНИЩАНИИ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕМ народного Бюджета страны будет ...
Вчера, 17:36
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII