В с. Павленково Лебединского района на стене школы торжественно открыли мемориальную доску памяти Александра Николаевича Ворожко, младшего сержанта, заместителя командира взвода — командира отделения автомобильного взвода роты обеспечения комендатуры охраны и обслуживания.
Он погиб при исполнении служебных задач в зоне проведения АТО 1 марта 2016 года вблизи села Бердянское Волновахского района Донецкой области, — сообщает пресс-служба Сумского областного совета.
На Сумщине открыли доску еще одному герою (фото)
В с. Павленково Лебединского района на стене школы торжественно открыли мемориальную доску памяти Александра Николаевича Ворожко, младшего сержанта, заместителя командира взвода — командира отделения автомобильного взвода роты обеспечения комендатуры охраны и обслуживания.
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