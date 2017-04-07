На Сумщине открыли доску еще одному герою (фото)

В с. Павленково Лебединского района на стене школы торжественно открыли мемориальную доску памяти Александра Николаевича Ворожко, младшего сержанта, заместителя командира взвода — командира отделения автомобильного взвода роты обеспечения комендатуры охраны и обслуживания.

Он погиб при исполнении служебных задач в зоне проведения АТО 1 марта 2016 года вблизи села Бердянское Волновахского района Донецкой области, — сообщает пресс-служба Сумского областного совета.