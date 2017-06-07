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Как выжить инвесторам на Сумщине

Вчера, 16:27 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все
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Как выжить инвесторам на Сумщине

В сентябре 2017 г. в пгт. Николаевка Белопольского района произошло событие, которое стало хорошей новостью не только для Сумской области, но и для всей Украины. Здесь снова начал работу завод по производству сахара. Случилось это тогда, когда, наверное, уже никто не надеялся на возрождение сахарной промышленности на Сумщине. Афган САЛМАНОВ, соучредитель компании «Жовтневий цукровий комбинат», один из инициаторов возрождения, говорит, что ему стоило немалых трудов уговорить инвестировать сегодня в Украину своих друзей из одной из крупнейших кампаний Азербайджана АЛКЕ. Тем не менее, инвесторы поверили Афгану Салманову, поверили в экономическую перспективу проекта и выкупили половину акций предприятия, став равноправными собственниками. Результатом такого сотрудничества и стал обновленный завод. Подготовка предприятия к запуску и ремонт оборудования обошлись в немалые средства, но Афган Салманов говорит, что оборудование нужно обновлять и дальше, поэтому он и его партнеры из АЛКЕ останавливаться не собираются.

Еще одной проблемой стало сырье, т.е. непосредственно сахарная свекла. «Дело в том, что из-за перерыва в производстве люди подзабыли, как правильно выращивать свеклу, мало кто следил за новыми технологиями и удобрениями. Помощь в решении проблемы с сырьем нам обещали оказать в Сумской ОДА, но в итоге нам пришлось обращаться за помощью в Киев. Мы хотим поблагодарить вице-премьер министра, который возглавляет межправительственную комиссию «Украина-Азербайджан» Геннадия ЗУБКО, и  замминистра по ЖКХ Романа ЧУПРИНЕНКО. Также мы хотим сказать спасибо агрофирмам «Райз» и Кернелл», которые в итоге посеяли нам свеклу, а также фирме из Конотопа «Сектор»».

Итогом этой большой работы по возобновлению выращивания свеклы стали не только новые рабочие места в аграрном секторе, но и 400 новых рабочих мест на самом заводе и около 100 грузовиков для перевозки свеклы на завод, что дает работу еще двумстам людям.

И вот, казалось бы, все сложности уже позади, и в середине сентября завод был готов к запуску. Дело оставалось за малым – получить лимиты на газ и запустить его на производственные мощности. Пуск завода был назначен на 17 сентября, однако за несколько часов до пуска директор предприятия сообщил, что, не смотря на достигнутые ранее договоренности, по непонятным причинам газ заводу поставлен в срок не будет – лимит снят. «Ситуация сложилась крайне неприятная. Не хочу сейчас обсуждать ее в деталях, скажу только одно: определенная группа лиц для удовлетворения своих личных интересов договорилась между собой и создала эту проблему искусственно», — утверждает Афган Салманов. В результате таких конфронтационных действий предприятие потеряло за три дня простоя около 1 млн грн. Стоит также отметить позицию, которую заняли в этом конфликте сумские газовики. «Я очень бы хотел, чтобы таких людей, как председатель правления «Сумыгаз» г-н ТАЦКИЙ, который элементарно не понимает, как нужно работать с нами, инвесторами, жизнь научила простому порядку! В итоге проблему пришлось решать через Киев, и я глубоко благодарен министру экономики Украины Степану КУБИВУ и председателю правления «Укртрансгаз» Мирославу ХИМКО, которые быстро во всем разобрались и помогли нам запустить газ на завод», — говорит Афган Салманов.

Сейчас в Николаевке все идет по плану: завод набирает обороты, подключает новые мощности, и уже может порадовать жителей Сумщины первой сладкой продукцией в своей обновленной истории. Собственники и коллектив завода очень надеются, что больше никому не захочется мешать им делать это хорошее дело. Ну а мы можем только удивляться тому, что, не находя здесь поддержки, для защиты своих законных интересов люди, которые инвестируют в нашу область, вынуждены обращаться в Киев.

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