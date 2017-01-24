Безвиз, лекарства и зарплаты по-новому

С 1 апреля 2017 года Нацкомиссия в сфере энергетики и коммунальных услуг планирует увеличить оптовую рыночную цену на электроэнергию на 1% вместо ранее утвержденного снижения на 5,8%. Отметим, оптовая рыночная цена на электроэнергию влияет на установление тарифов для промышленных потребителей. Цену на II-IV кварталы планируется утвердить в размере 1354,98 грн/МВт-ч (без НДС).

В Украине стартует программа «Доступные лекарства»



С 1 апреля Минздрав запускает долгожданную программу по реимбурсации (полному или частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов), старт которой уже дважды откладывался. Компенсировать стоимость медпрепаратов будут украинцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и астмой. В бюджете на 2017 год на эти цели заложено 500 млн грн.

Для сердечников это Амиодарон (Amiodarone), Амлодипин (Amlodipine), Атенолол (Atenolol), Верапамил (Verapamil), Гидрохлортиазид (Гидрохлоротиазид), Спиронолактон (Spironolactone), Фуросемид (Furosemide), Дигоксин (Digoxin) Эналаприл (Enalapril), Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate), Карведилол (Carvedilol), Клопидогрель (Clopidogrel), Метопролол (Metoprolol), Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate), Симвастатин (Simvastatin), Бисопролол (Bisoprolol). Для больных бронхиальной астмой станут доступны Беклометазон (Beclometasone), Будесонид (Budesonide), Сальбутамол (Salbutamol). Для людей с диабетом II типа – Метформин (Metformin), Гликлазид (Gliclazide). Для того чтобы получить возможность воспользоваться программой «Доступные лекарства», любой украинец, страдающий от вышеперечисленных болезней, должен обратиться к своему лечащему врачу за рецептом утвержденного образца. При этом врач будет указывать в рецепте не торговое название лекарства, а действующее вещество (международное непатентованное название). С полученным рецептом можно будет обратиться только в те аптеки, которые принимают участие в программе «Доступные лекарства». В то же время эксперты отмечают, что выделенных Кабмином на реимбурсацию средств не хватит, чтобы покрыть потребности всех украинцев, нуждающихся в лечении. Также остается открытым вопрос, как Минздрав собирается бороться с некачественными лекарственными препаратами и с некачественными генериками, — сообщает РИА Новости Украина.