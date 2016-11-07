АТОшников Сумщины освободили от налогов

Главное управление государственной фискальной службы в Сумской области напоминает, что законодательством предусмотрен ряд льгот относительно уплаты налогов и сборов для участников антитеррористической операции (далее – АТО).

Так в частности, согласно,3 пп. 281.1.4 п. 281.1 статьи 281 Налогового кодекса Украины от уплаты налога освобождаются ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты».

Освобождение от уплаты налога за земельные участки, предусмотренное для указанной категории физических лиц, распространяется на один земельный участок за каждым видом использования в пределах предельных норм:

- для ведения личного крестьянского хозяйства — в размере не более 2 га;

- для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га;

- для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 га;

- для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 га;

- для ведения садоводства — не более 0,12 га (п. 281.2 ст. 281 Налогового кодекса).

Итак, если у физического лица есть удостоверение, которое подпадает под действие пп. 281.1.4 п. 281.1 ст. 281 Налогового кодекса Украины, такое физическое лицо освобождается от уплаты земельного налога.

Наряду с этим не облагается налогом на доходы физических лиц сумма ежегодной разовой денежной помощи, которую предоставляют участникам АТО согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты».

Также, не облагается налогом на доходы физических лиц доходы участников боевых действий во время АТО, полученные в качестве благотворительной помощи.