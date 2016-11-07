Панорама / сумы / новости / события / комментарии
05.01 Четверг

АТОшников Сумщины освободили от налогов

Сегодня, 09:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
Панорама Панорама
АТОшников Сумщины освободили от налогов

Главное управление государственной фискальной службы в Сумской области напоминает, что законодательством предусмотрен ряд льгот относительно уплаты налогов и сборов для участников антитеррористической операции (далее – АТО).
Так в частности, согласно,3 пп. 281.1.4 п. 281.1 статьи 281 Налогового кодекса Украины от уплаты налога освобождаются ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты».
Освобождение от уплаты налога за земельные участки, предусмотренное для указанной категории физических лиц, распространяется на один земельный участок за каждым видом использования в пределах предельных норм:
- для ведения личного крестьянского хозяйства — в размере не более 2 га;
- для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га;
- для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 га;
- для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 га;
- для ведения садоводства — не более 0,12 га (п. 281.2 ст. 281 Налогового кодекса).
Итак, если у физического лица есть удостоверение, которое подпадает под действие пп. 281.1.4 п. 281.1 ст. 281 Налогового кодекса Украины, такое физическое лицо освобождается от уплаты земельного налога.
Наряду с этим не облагается налогом на доходы физических лиц сумма ежегодной разовой денежной помощи, которую предоставляют участникам АТО согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты».
Также, не облагается налогом на доходы физических лиц доходы участников боевых действий во время АТО, полученные в качестве благотворительной помощи.

Напечатать Письмо автору Просмотров 55 Комментариев 0

читайте также
Не конкретные кости: страшная находка на Сумщине (фото) 4 фото
Не конкретные кости: страшная находка на Сумщине (фото)
07.11.2016, 15:19 Новость
Панорама Панорама 07.11.2016, 15:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 317 Комментариев 0
В сарае на Сумщине повесилась женщина
В сарае на Сумщине повесилась женщина
07.11.2016, 12:43 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 07.11.2016, 12:43 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 290 Комментариев 0
Нет регионалам: на Сумщине перед выборами договорились «демократы»
Нет регионалам: на Сумщине перед выборами договорились «демократы»
07.11.2016, 07:07 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 07.11.2016, 07:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 428 Комментариев 21
На Сумщине внедряют раздельный сбор ТБО (фото) 2 фото
На Сумщине внедряют раздельный сбор ТБО (фото)
04.11.2016, 19:10 Новость
Панорама Панорама 04.11.2016, 19:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 154 Комментариев 0
На Сумщине проходит Чемпионат Украины по кинологии (фото) 4 фото
На Сумщине проходит Чемпионат Украины по кинологии (фото)
04.11.2016, 13:20 Новость
Панорама Панорама 04.11.2016, 13:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 112 Комментариев 0
На Сумщине маршрутка сбила велосипедистку
На Сумщине маршрутка сбила велосипедистку
04.11.2016, 11:04 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 04.11.2016, 11:04 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 156 Комментариев 0
Стало известно сколько сумчане заплатят за ID-паспорта
Стало известно сколько сумчане заплатят за ID-паспорта
04.11.2016, 10:07 Новость
Панорама Панорама 04.11.2016, 10:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 181 Комментариев 0
Что-то было. На Сумщине прокуратура VS полиции
Что-то было. На Сумщине прокуратура VS полиции
02.11.2016, 16:16 Новость
Панорама Панорама 02.11.2016, 16:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 223 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 169 Комментариев 0
Опросы

Где вы будете встречать Новый год?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
Вчера, 18:39
admin admin Вчера, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 9 Комментариев 0
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
З Vshkole геометрія стане захопливою наукою
28.12.2016, 17:45
admin admin 28.12.2016, 17:45 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
Как определить качество обуви?
27.12.2016, 21:32
admin admin 27.12.2016, 21:32 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 – надежная асимметрия
27.12.2016, 20:24
admin admin 27.12.2016, 20:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
последние комментарии
Borman3303 к материалу
Антигололедные реагенты
Современные средства против наледи эффективно действуют в сложнейших погодных условиях. Принцип их действия основывается на снижении температуры таяния снега и ...
Сегодня, 09:21
Сергей Федоров к материалу
Головы больные и здоровые
Ещё много тех кто НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2. Нынешняя ...
28.12.2016, 21:03
Сергей Федоров к материалу
Начинай сначала
Таким образом, потрошенко-яйценюковская СВОРА МАРОДЁРОВ такими же темпами как при ХУНТЕ Януковича продолжает с ними ВЫВОЗИТЬ миллиарды $ с Украины, ...
25.12.2016, 23:49
Вольф Мессинг: видевший сквозь время 2009
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII