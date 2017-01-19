Зубы на полку: еда на Сумщине продолжает дорожать

На потребительском рынке области в январе 2017г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 2%. Стоит отметить, что среди продуктов питания больше всего – на 15,4% – выросли цены на овощи, в т.ч. огурцы и помидоры подорожали на 55,1% и 39,9% соответственно. На 4,2%-0,4% подорожали мясо говядины, молоко, масло сливочное, кисломолочная продукция, фрукты, яйца, продукты переработки зерновых, рыба и продукты из рыбы, рис, хлеб, сахар. Цены на безалкогольные напитки увеличились на 0,3%. Алкогольные напитки и табачные изделия в целом подорожали на 1,7%, из них табачные изделия – на 2,9%, алкогольные напитки – на 0,9%. На 0,4% выросли цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья, из них бытовая техника подорожала на 1,0%, а товары и услуги для ежедневной поддержки дома подешевели на 0,1%.3 В сфере здравоохранения цены увеличились на 0,5% за счет повышения стоимости амбулаторных услуг на 2,7%. Фармацевтическая продукция подорожала на 0,3%. Рост цен на транспорт в целом на 3,0% было вызвано подорожанием проезда в городском транспорте на 13,5%. Кроме этого, на 3,2% стали стоить больше автомобили, на 2,1% – топливо и масла. На 1,1% выросли цены (тарифы) в сфере связи за увеличения стоимости услуг Интернета на 3,0%. В сфере образования цены повысились на 1,1%, на что повлияло увеличение платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 9,8%. В сфере отдыха и культуры цены выросли на 0,9%. При этом, стоимость услуг культуры повысилась на 4,7%, газеты, книги и канцелярские товары стали дороже на 2,5%. Одежда и обувь в целом подешевели на 3,0%, из них одежда – на 3,7%, обувь – на 1,9%, сообщает Главное управление статистики в Сумской области.