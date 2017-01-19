На потребительском рынке области в январе 2017г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 2%. Стоит отметить, что среди продуктов питания больше всего – на 15,4% – выросли цены на овощи, в т.ч. огурцы и помидоры подорожали на 55,1% и 39,9% соответственно. На 4,2%-0,4% подорожали мясо говядины, молоко, масло сливочное, кисломолочная продукция, фрукты, яйца, продукты переработки зерновых, рыба и продукты из рыбы, рис, хлеб, сахар. Цены на безалкогольные напитки увеличились на 0,3%. Алкогольные напитки и табачные изделия в целом подорожали на 1,7%, из них табачные изделия – на 2,9%, алкогольные напитки – на 0,9%. На 0,4% выросли цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья, из них бытовая техника подорожала на 1,0%, а товары и услуги для ежедневной поддержки дома подешевели на 0,1%.3 В сфере здравоохранения цены увеличились на 0,5% за счет повышения стоимости амбулаторных услуг на 2,7%. Фармацевтическая продукция подорожала на 0,3%. Рост цен на транспорт в целом на 3,0% было вызвано подорожанием проезда в городском транспорте на 13,5%. Кроме этого, на 3,2% стали стоить больше автомобили, на 2,1% – топливо и масла. На 1,1% выросли цены (тарифы) в сфере связи за увеличения стоимости услуг Интернета на 3,0%. В сфере образования цены повысились на 1,1%, на что повлияло увеличение платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 9,8%. В сфере отдыха и культуры цены выросли на 0,9%. При этом, стоимость услуг культуры повысилась на 4,7%, газеты, книги и канцелярские товары стали дороже на 2,5%. Одежда и обувь в целом подешевели на 3,0%, из них одежда – на 3,7%, обувь – на 1,9%, сообщает Главное управление статистики в Сумской области.
Зубы на полку: еда на Сумщине продолжает дорожать
Напечатать Письмо автору Просмотров 44 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
19.01.2017, 09:15 Новость
06.01.2017, 12:19 Новость
06.01.2017, 07:25 Новость
28.12.2016, 16:25 Новость
12.12.2016, 16:15 Новость
22.11.2016, 16:16 Новость
28.10.2016, 16:16 Новость
21.10.2016, 15:45 Новость
Комментировать (0)
Новости партнёров
Сегодня, 10:47
admin Подписаться Сегодня, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 9 Комментариев 0 Поддержали 0
05.01.2017, 17:55
admin Подписаться 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 432 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 329 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 18:22
admin Подписаться Вчера, 18:22 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0 Поддержали 0
Вчера, 17:36
admin Подписаться Вчера, 17:36 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 6 Комментариев 0 Поддержали 0
Вчера, 16:19
admin Подписаться Вчера, 16:19 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0 Поддержали 0
08.02.2017, 19:21
admin Подписаться 08.02.2017, 19:21 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0 Поддержали 0
06.02.2017, 18:35
admin Подписаться 06.02.2017, 18:35 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Все советы толковые и правильные - знаю из личного опыта, давно ношу линзы! Но хочу добавить еще один: если никак ...Сегодня, 12:44
(ц) Когда Кабмин, БПП, Народный фронт и другие Ляшко вступают против блокады торговли с ОРДЛО, - они говорят о "холодной зиме", ...Вчера, 22:10