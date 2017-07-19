Жителям Сум мешает застройка эспланады

Еще советская идея создания пешеходной єспланады с 9-го микрорайона через р. Псел до Вольного лужка в центре, возможно стала бы украшением нашего города. Но сегодня нет единого проекта застройки этой части территории, но уже есть несколько новых многоэтажек. Дома строятся, но потребности жителей не учитываются. И это касается не только старых построек, но и новых домов.

Инициативная группа жителей ул. Харьковской собирает подписи, чтобы обратиться к мэру с просьбой остановить бездумную и пагубную уплотненную застройку этого района, предусмотреть места для парковки, строительство детского сада и школы.

«В первую очередь, это недостаток мест для парковки. Жителям дома 3/1 приходится оставлять свои автомобили или на проезжей части, или на газоне возле детской площадки. Чтобы защититься от незваных и нежелательных гостей, жители домов ограждают свою территорию забором. В результате плотной застройки образовались постоянные потоки ветра, которые не позволяют комфортно проводить время, особенно детям на детских площадках. Я не представляю, как здесь гуляют мамы с колясками. А дети просто сидят в песочнице на сквозняке. И появляется вопрос: где гулять? Ни красоты с архитектурной точки зрения, ни озеленения, ни комфорта. Кроме этого, жильцы уже испытывают трудности с пользованием водой, а что будет если число пользователей увеличится еще на 7 тысяч?” – комментирует ситуацию жительница дома 1/1 по Харьковской Лидия Луценко.

Развивать и расстраивать город необходимо, но нужно же позаботиться не только о возведении «коробок», но и обеспечить жителей всем необходимым для комфортного

Алина Винниченко

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