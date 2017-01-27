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Жители Сумщины не хотят отдавать молоко за бесценок

Сегодня, 16:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Жители Сумщины не хотят отдавать молоко за бесценок

Возмущенные закупочными ценами на молоко жители Роменского района блокируют молоковозы и отказываются отдавать молоко за бесценок. Жалобы дошли даже до областного центра. К сожалению, по словам Николая ПОДОПРИГОРЫ, молокозаводы не отреагировали на уговоры властей поднять цены.
Как сообщил в режиме глава Роменской райгосадминистрации Валерий БИЛОХА, за последнюю неделю закупочная цена на молоко с пяти гривен снизилась до четырех. В связи с этим жители сел Ярошовка и Новая Гребля отказались сдавать молоко. Им вроде пообещали, что цену повысят, но этого не произошло и сегодня. И уже вчера север района – жители Репчанской и Рогинской сельских советов, всего около 100 человек, блокировали транспортные средства собирателей. Если в некоторых селах было принято решение просто не сдавать молоко, то в других сельских советах часть люди решили вообще не пускать молокосборщиков на территорию населенных пунктов.
Сейчас Роменская райгосадминистрация содействует созданию сельскохозяйственного обслуживающего кооператива по заготовке и переработке молочной продукции на территории Роменского района. Руководство района уже обратилось к ЧП «Рось» Роменского молочного комбината по передаче в будущем кооператива холодильного оборудования, которое находится в 9 населенных пунктах района, — сообщается на сайте Сумской ОГА.

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