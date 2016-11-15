Жить нелегко, но прикольно!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ. “Унылая пора, очей очарованье”? Ага! Открылся сезон грязной обуви и обляпанных штанов! Как бы внимательно ты ни чистился перед выходом из дома — двадцать метров по улице — и все. Особенно если профессиональные обязанности постоянно уводят тебя с тротуарной плитки туда, в сторону, поближе к настоящей жизни. Зато вечером — Хэллоуинн. Праздник чуждый, но радушно принятый на наших просторах.

Уже днем навстречу попадались особо затейливо размалеванные девочки, хотя теперь трудно отличить повседневный макияж от карнавального раскраса. К вечеру встречал сумчан в масках инфернальных монстров. Заметил, что у некоторых собственные, природные рожи еще страшнее. Говорят, что праздник не наш, не исконный, что дедо-прадедовское духовное наследие херим на радость Западу. Но вот моя бабушка в таких случаях говаривала: «Хай діти гуляються, аби не бились”. И то так, молодое вино должно перебродить.

ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ. Вот они, результаты е-декларирования! И ведь в чем капкан: если бы Украина не провела эту неприятную операцию, то ее державная репутация безнадежно рухнула бы как в глазах приличных соседей, так и собственных рядовых граждан. Ну вот, узнали много «хорошего и разного» о чиновниках, но никакого респекта по отношению к Украине полученная информация не вызывает. Многие мои коллеги предлагают различные способы снова отнимать и делить, в том числе и как бы «под наркозом», оставляя «пациенту» на поправку здоровья процентов пятьдесят. Но где гарантия, что те, кому доверят отнимать, захотят делить? И кроме людей государственных у нас ведь есть т.н. «бизнес-класс». Эти в политику не лезут, а, как они сами любят говорить, дело делают. А между делом успели столько «напирамидить», «нааферить», «намонополить» и за кордоном все это разместить! С ними как?

СРЕДА 2 НОЯБРЯ. День путешествия на ул. Тополянскую полон приключений. Был укушен неизвестной собакой — что-то со мной такое часто. Спасали добрые люди, аборигены Тополи: «Ми її придержемо, а ви йдіть! І ось нате вам дрючок на усякий случай! От вона дурна, ні на кого ніколи ничого, а на вас чогось ось…” Услышал, что у моей обидчицы есть красивое имя Джина. Лоллобриджида хренова! Признаки бешенства должны проявиться через 2-3 дня. Возможно, вернусь на Тополянскую и перекусаю всех! Но вообще заметил, что чем дальше от центра города, тем люди приветливее, а собаки злее. В редакции иногда появляются «хомо сапиенсы» с вращающимися глазами и пеной у рта. А в сквере перед входом гуляют суперсимпатичные лохматые четвероногие персонажи. Нам подбросили двух щенков. Занимаемся их судьбой.

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ. Все сомнительные названия улиц изменили на «национально корректные». А вот улицу Рабочую оставили как была. Название хорошее, только пришлось на ней упасть среди бела дня, зацепившись о какую-то торчащую арматуру. Помогали встать двое пенсионеров, несмотря на мои уверения в том, что я, мол, трезвый и ничего себе не сломал. На прощание дедушки посоветовали: «Тут ноги надо вЫсоко поднимать, як балерина!»

ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ. Вечером помогал сдавать в полицию соседа. По просьбе соседки. Интрига в том, что о ней у меня субъективное впечатление как о женщине с задатками стервы, а его считал нормальным мужиком. Но именно он в пьяном виде угрожающе размахиал конечностями и предметами мебилировки, а она только кричала: «Убивают!» Вдвоем мы бы его скрутили, ну а дальше что?! Связать и сторожить? А налоги за что платим? Пусть работают! Отпустили соседа минут через сорок, так как телесных повреждений он не нанес. Не успел. Была вторая серия с полицией, наручниками. Через полчаса — он дома. Каждый из участников шоу ненавидел остальных.

СУББОТА, 5 НОЯБРЯ. С утра напился. Чаю. И лег спать. Вечером честно описал, как провел день. Кстати, не взбесился. А сегодня — последний срок. Даже обидно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ. Менталитет: на рынке многие продукты стали дороже раза в полтора, но народ охотнее обсуждает «статки» депутатов. Жить тяжело, но прикольно!