Жить и не унывать: «Счастливые дети» в Сумах

Когда финиш становится новым стартом: как донетчанка Елена Абаева создала в Сумах первый коррекционный центр для помощи детям с аутизмом.

Пережив двойной удар судьбы — вынужденное переселение из зоны конфликта на востоке Украины и подтверждение врачами болезненного диагноза — аутизм младшего сыночка, она не опустила рук, а вместе со своим мужем создала в Сумах первый коррекционный центр для помощи детям с такими проблемами, — сообщает ДЕНЬ

Елена называет себя счастливой мамой самого «особенного ребенка» и уверена, что в будущее нужно не просто смотреть с оптимизмом: это будущее необходимо создавать самим. Когда мы встретились в специализированном центре для детей с особенностями развития под названием «Счастливые дети», который она возглавляет, Елена вместе с коллегами как раз собиралась в Одессу — на очередной семинар-практикум. В этот раз углублять свои знания по теме «Запуск общения неразговаривающих детей к фразовому общению».

«Мы постоянно развиваемся, осваиваем новые современные методики, перенимаем мировой опыт в сфере коррекции и реабилитации детей с неврологическими, психологическими проблемами и психиатрическими расстройствами. Все семинары, тренинги, которые посещаем, лицензированы. Проводят их сертифицированные, известные в мире специалисты. Например, наш сотрудник в течение двух месяцев училась у израильских специалистов, и в настоящий момент мы внедряем методики, которые применяются в израильских клиниках…» — говорит женщина.

Сама Елена сегодня получает второе высшее образование в Сумском педагогическом государственном университете (первое образование экономическое) по специальности «коррекционный педагог». Кроме того, недавно стала сертифицированным специалистом инновационного метода Tomatis Developpement S.A., который использует в работе с детками.

«ПЕРЕЖИДАТЬ» СМЫСЛА НЕТ

Когда смотришь на эту энергичную, улыбающуюся, жизнерадостную и уверенную в себе молодую женщину, трудно поверить, что не так давно ее жизнь разделилась на «до и после». Ей, кандидату экономических наук, преподавателю университета, вместе с мужем, который занимался в Донецке предпринимательской деятельностью, в один миг пришлось бросить все, взять двоих детей и покинуть зону военного конфликта. «Мы видели, что начинается война, и не стали медлить, не хотели травмировать детей…» — рассказывает Елена.

Сначала переехали к родственникам в Сумскую область, а затем и непосредственно в Сумы. Было понятно, что «пережидать» смысла нет. Нужно продолжать жить, закрепляться и адаптироваться на новом месте, хотя и приходится начинать все с нуля. Одна из любимых цитат моей собеседницы, по сути, ее жизненное кредо — слова Лины Костенко: «І все на світі треба пережити, і кожен фініш — це, по суті, старт». Муж возобновлял связи с бизнес-партнерами и сам бизнес. А Елена уже подумывала, как можно воплотить давнюю мечту и начать собственное дело: открыть свой фуд-стрит, точку продажи уличной еды. И вдруг новый удар: вслед за одним испытанием судьбы не запоздало и второе, родители начали замечать задержки развития у двухлетнего Владика. Кто-то бы в такой ситуации опустил руки, но не Елена. Она понимала: нужно бить тревогу, и немедленно! Теперь ее основным заданием стало сделать все возможное и невозможное, чтобы найти способ помочь малышу. Бросилась искать соответствующих специалистов, сама переворачивала горы информации, чтобы как можно глубже вникнуть в проблему. Оказалось, что в Сумах нет специализированного центра, который оказывал бы комплексную помощь деткам с особенностями развития. И тогда они с мужем решили… сами создать такой центр!

«Это были непростые, но интересные полгода, и вот наш центр уже год помогает деткам и их родителям становиться счастливее», — делится Елена Абаева.

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ

Привлекли психолога, других специалистов. А «стать на ноги» помог грант от Международной организации по миграции: в рамках программы помощи вынужденным переселенцам Елена защитила свой бизнес-план и получила средства, которые потратили на закупку современного оборудования для центра.

Здесь царит действительно уютная домашняя и в то же время жизнерадостная атмосфера, потому что занятия проходят в игровой форме. К каждому ребенку — индивидуальный подход, и потому одновременно в заведении могут находиться всего три ребенка, а один специалист принимает за день максимум 4-5 малышей, ведь занятие с особенными детками требует большой эмоциональной нагрузки. Маленьким посетителям центра помогают при расстройствах так называемого аутического спектра, умственной отсталости, задержке психического и языкового развития, а также с другими подобными проблемами. Кстати, занятия проводятся в присутствии родителей, которым тоже оказывают здесь психологическую поддержку: в конце концов, те убеждаются, что диагноз — не приговор, и что даже в такой сложной ситуации можно достичь значительных результатов. Обычно, рассказывает Елена Абаева, заметные сдвиги на лучшее в развитии ребенка можно увидеть уже через две недели. Сама же не скрывает материнскую радость, когда видит наименьший успех своего Владика.

Во всем мире такие услуги достаточно дорогие. Чтобы сделать услуги более доступными для тех, кто не имеет такой финансовой возможности, центр предлагает так называемые «интенсив-курсы», которые совмещают опыт разных специалистов в одном комплексе. Для ребенка разрабатывается широкая индивидуальная программа, по которой родители могут заниматься с малышом и самостоятельно, дома.

Недавно центр «Счастливые дети» отмечал свой первый год деятельности. За это время он уже оказал помощь более чем 70 деткам, и не только из Сум. Сюда приезжали и приезжают из всей области, и не только. Кто-то узнал об этом учреждении из интернета, кто-то от знакомых. Даже из Беларуси приезжали и оставили очень хорошие отзывы.

Елена Абаева говорит, что, к сожалению, пока еще не удается наладить сотрудничество с государственными лечебными заведениями. А такое сотрудничество, по ее убеждению, было бы очень эффективным: «У них большой опыт, а у нас много знаний…». Однако, зная жизненный принцип Елены: «Дорогу преодолеет тот, кто идет», нет сомнений, у нее все получится.