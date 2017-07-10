Жена преткновения: выяснение отношение закончилось убийством

В среду, 12 июля в 19.30 на ул. Полевой в Сумах произошло убийство мужчины на почве выяснения отношений.

Как сообщает Данкор со ссылкой на отдел коммуникаций главного управления Нацполиции Украины в Сумской области, вызов на 102 поступило в 19.57. Звонил мужчина 1971 г.р., который рассказал, что во время ссоры нанес смертельный удар ножом знакомому.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что около 19.30 к подозреваемому пришел 41-летний мужчина, который встречался с его бывшей женой, с намерением выяснить отношения. С порога начал наносить удары палкой по голове, на что хозяин ответил ударом подвернувшегося по руку ножа. Удар в левую часть грудной клетки был не совместим с жизнью. Оба были трезвые, характеризовались с положительной стороны.

Подозреваемый был задержан, идет на помощь следствию, вины своей не отрицает. По данному происшествию открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как сообщили в прокуратуре Сумской области разведенные муж и жена продолжали жить в одном доме. У них двое детей. Во время убийства женщины дома не было. Подозреваемый задержан ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. По совокупности собранных доказательств будет определена квалификация действий задержанного.