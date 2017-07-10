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13.07 Четверг

Жена преткновения: выяснение отношение закончилось убийством

Сегодня, 12:01 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Закон, Происшествия Регион: Сумы
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Жена преткновения: выяснение отношение закончилось убийством

В среду, 12 июля в 19.30 на ул. Полевой в Сумах произошло убийство мужчины на почве выяснения отношений.
Как сообщает Данкор со ссылкой на отдел коммуникаций главного управления Нацполиции Украины в Сумской области, вызов на 102 поступило в 19.57. Звонил мужчина 1971 г.р., который рассказал, что во время ссоры нанес смертельный удар ножом знакомому.
На место сразу выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что около 19.30 к подозреваемому пришел 41-летний мужчина, который встречался с его бывшей женой, с намерением выяснить отношения. С порога начал наносить удары палкой по голове, на что хозяин ответил ударом подвернувшегося по руку ножа. Удар в левую часть грудной клетки был не совместим с жизнью. Оба были трезвые, характеризовались с положительной стороны.
Подозреваемый был задержан, идет на помощь следствию, вины своей не отрицает. По данному происшествию открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Как сообщили в прокуратуре Сумской области разведенные муж и жена продолжали жить в одном доме. У них двое детей. Во время убийства женщины дома не было. Подозреваемый задержан ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. По совокупности собранных доказательств будет определена квалификация действий задержанного.

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