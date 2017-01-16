Згадаймо всіх поіменно: кого забрала війна у 2016-му

Війна…За три роки цієї війни тисячі хлопців загинули. Тільки у 2016 році, за офіційними даними, бойові втрати української армії становили 211 військовослужбовців. Небойові втрати в армії ще більші. Втім, вони теж пов’язані з війною. Якби не вона, у молодих чоловіків не зупинялося б серце, не ламалася б психіка…, — повідомляє ГЛАВКОМ

Згадаймо всіх поіменно. Нехай пам’ять про них живе вічно.