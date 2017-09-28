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Заводу на Сумщине рекомендуют продать авто премиум класса

Сегодня, 10:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Заводу на Сумщине рекомендуют продать авто премиум класса

Госконцерн «Укроборонпром» намерен рекомендовать подконтрольному заводу «Импульс» из Шостки Сумской области продать автомобиль BMW, который был приобретен в этом году по 1,59 млн грн. Об этом сообщают «Наши деньги» со ссылкой на Левко Стек в программе «Донбас.Реалии» (проект Радио Свобода).
Казенное предприятие «Шосткинский казенный завод« Импульс», которое возглавляет Евгений Чернов, заказало ООО« АВТ Бавария «Киев» BMW G30 530i в июне этого года.
Автор и ведущий автопрограммы «Первая передача» Александр Федченко рассказал, что приобретенная заводом автомобиль относится к новейшему поколению автомобилей немецкого бренда «БМВ» 5-й серии. У официального дилера «БМВ» в Украине цены на такие авто стартуют от 1,2 млн грн.
«Новая «пятерка»- это абсолютный премиум. В Европе и Америке он считается авто для очень успешных адвокатов и бизнесменов. То есть, автомобиль, в котором есть абсолютно все технологии, которые возможны сейчас в мире», — пояснил Федченко, добавив, что в автомобиле есть даже система управления жестами.
Директор Чернов отказался комментировать журналистам, зачем предприятию дорогостоящий автомобиль. Им не удалось увидеть новый «БМВ», впрочем они выяснили, что на заводе есть еще одна машина этой марки пятой серии, которая на несколько поколений старше, и покупалась во времена руководства Чернова.
В «Укроборонпроме» не нашли нарушений в действиях Евгения Чернова. На запрос «Донбас.Реалии» там ответили, что директор завода «Импульс» имел право покупать авто премиум-класса, и добавили, что чистая прибыль предприятия в 2017 году составил 2 млн грн. В то же время в концерне сообщили, что будут рекомендовать Чернову продать дорогой автомобиль.

Руководство Концерна 26 октября на общем собрании руководителей предприятий-участников «Укроборонпрома» выразило свое недовольство решением директора КП ШКЗ «Импульс» о приобретении дорогостоящего авто, и отметило невозможность подобного расходования средств госпредприятий, даже в рамках их финансовых возможностей. В то же время, в госконцерне отметили, что не могут вмешиваться во внутренние дела завода.
В должности директора «Импульса» Чернов с 1998 года. Несколько лет назад он оставлял директорское кресло недолгое время, когда происходил судебное разбирательство, в ходе которого Чернова подозревали в коррупции. Судя по данным реестра судебных решений, Чернов как директор госзавода подписал ряд договоров с компанией «МТК Стройтехника», руководителем которой был его сын. Чернов купил у сына товаров стоимостью не менее 370 тыс грн.
Дело квалифицировали как административное правонарушение, суд освободил Чернова от ответственности и ограничился устным предупреждением. А на стадии апелляции дело закрыли, не увидев в действиях Чернова никаких нарушений. Через месяц последний вернулся на должность директора завода.
«Импульс» производит средства инициирования взрыва для проведения промышленных взрывных работ. Сейчас там работают почти три тысячи человек.

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