Загранпаспорт, ресницы и квартиры: что украинцы ищут в интернете (инфографика)

Что собираются покупать твои соседи? Гугл охотно рассказывает о том, что ищут пользователи. Мы поинтересовались самыми популярными запросами в разных украинских городах. Сколько стоит… увеличить грудь — в Донецке, нарастить волосы — в Киеве, квартира — по всей стране, - businessviews.



Самый популярный запрос — сколько стоит загранпаспорт

Этим интересуются по всей стране. Непонятно, вызван такой интерес желанием путешествовать или уехать, но если вторым, то мы на днях убедительно доказали, что эмигрировать из Украины не надо.

Сколько стоит квартира — на втором месте

Да, украинцы все еще покупают квартиры. Этот запрос лидирует в десяти областях. Можно считать, что это один из косвенных показателей того, что с экономикой в Украине не все так плохо, как мы по привычке полагаем.

На Донбассе хотят увеличить грудь и арендовать лимузин

Грудь больше всего интересует донетчан, лимузин — луганчан. Также вопрос увеличения груди актуален для жительниц Симферополя.

Днепр и Днепропетровск — две большие разницы

Жители переименованного города, которые называют его по-разному, и интересуются разными вещами. Если ты живешь в Днепре, то тебя больше интересует стоимость тату, а если все-еще в Днепропетровске, то квартиры.

И еще несколько уникальных запросов

Одесситы спрашивают: «Сколько стоит шестой айфон?», киевляне (или киевлянки?) интересуются наращиванием волос, в Луцке хотят знать стоимость свадьбы, а в Керчи — бензина. А жительницы казацкого Запорожья хотят нарастить ресницы даже больше, чем увеличить грудь или уехать за границу.