Работник ООО «Кононовский элеватор» погиб под колесами телескопического погрузчика при погрузочно-разгрузочных работах на территории предприятия. Обстоятельства и причины трагедии установит комиссия Управления Гоструда в Сумской области в ходе специального расследования.
Согласно сообщению, поступившему в Управление Гоструда в Сумской области, несчастный случай произошел 8 октября около 23:00 на Тростянецком участке предприятия. Мастер предприятия попал под колеса погрузчика при движении последнего задним ходом. В результате трагедии 51-летний мужчина получил смертельные травмы, его жизнь спасти не удалось.
Задний ход погрузчика привел к смерти на Сумщине
Сегодня, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Работник ООО «Кононовский элеватор» погиб под колесами телескопического погрузчика при погрузочно-разгрузочных работах на территории предприятия. Обстоятельства и причины трагедии установит комиссия Управления Гоструда в Сумской области в ходе специального расследования.
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