Панорама / сумы / новости / события / комментарии
12.10 Четверг

Задний ход погрузчика привел к смерти на Сумщине

Сегодня, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Задний ход погрузчика привел к смерти на Сумщине

Работник ООО «Кононовский элеватор» погиб под колесами телескопического погрузчика при погрузочно-разгрузочных работах на территории предприятия. Обстоятельства и причины трагедии установит комиссия Управления Гоструда в Сумской области в ходе специального расследования.
Согласно сообщению, поступившему в Управление Гоструда в Сумской области, несчастный случай произошел 8 октября около 23:00 на Тростянецком участке предприятия. Мастер предприятия попал под колеса погрузчика при движении последнего задним ходом. В результате трагедии 51-летний мужчина получил смертельные травмы, его жизнь спасти не удалось.

Напечатать Письмо автору Просмотров 2 Комментариев 0

читайте также
Бои без правил на Сумщине (видео)
Бои без правил на Сумщине (видео)
03.10.2017, 09:19 Новость
Панорама Панорама 03.10.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 558 Комментариев 1
Прививка или жизнь: смерть на Сумщине
Прививка или жизнь: смерть на Сумщине
05.09.2017, 07:23 Новость
Панорама Панорама 05.09.2017, 07:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 1 035 Комментариев 0
Если бы не осечка: семейная трагедия на Сумщине (видео)
Если бы не осечка: семейная трагедия на Сумщине (видео)
28.08.2017, 07:19 Новость
Панорама Панорама 28.08.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 560 Комментариев 0
ЧП в Шостке: как это было
ЧП в Шостке: как это было
02.08.2017, 07:19 Новость
Панорама Панорама 02.08.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 329 Комментариев 0
Не разминулись: ДТП на Сумщине
Не разминулись: ДТП на Сумщине
26.06.2017, 16:10 Новость
Панорама Панорама 26.06.2017, 16:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 111 Комментариев 0
ЧП в Шостке: подробности от прокуратуры
ЧП в Шостке: подробности от прокуратуры
23.06.2017, 14:44 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.06.2017, 14:44 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 738 Комментариев 0
Криминал и политика на Сумщине 2 фото
Криминал и политика на Сумщине
19.06.2017, 14:33 Новость
Панорама Панорама 19.06.2017, 14:33 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 356 Комментариев 0
На Сумщине совершено разбойное нападение на семью фермера (фото) 5 фото
На Сумщине совершено разбойное нападение на семью фермера (фото)
16.06.2017, 16:08 Новость
Панорама Панорама 16.06.2017, 16:08 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 392 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
В селі Нова Слобода відкрили музей Горюнської культури
10.10.2017, 11:56
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:56 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 99 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 475 Комментариев 0
Опросы

Чтобы вы построили на месте «застывшего» котлована по ул. Соборной напротив Спасо-Преображенского собора?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Какой выбрать картридж для водного фильтра?
10.10.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Керамическая плитка: виды и преимущества
10.10.2017, 11:54
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:54 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Любопытные факты про SMS-рассылку
10.10.2017, 11:11
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
Наслаждайтесь жизнью с займом до зарплаты от Moneyveo
06.10.2017, 14:19
admin adminych admin adminych 06.10.2017, 14:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Покупайте квартиры без посредников в Сумах на портале недвижимости sumyi.mesto.ua
29.09.2017, 13:21
admin adminych admin adminych 29.09.2017, 13:21 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 60 Комментариев 0
последние комментарии
Juhi Parmar Parmar к материалу
Действуйте логично: гороскоп на 12 октября
Hello guys! I am Juhi Parmar and I am one of the most Beautiful model escorts in Mumbai offering my ...
Сегодня, 14:49
Тарас Груз к материалу
Шкафы-купе в прихожую
Красивая и недорогая коллекция https://mebel-24.com.ua/shkafu-kupe/ с быстрыми сроками.
07.10.2017, 17:25
Сергей Федоров к материалу
Как за год изменились цены в Украине (инфографика)
Гарант КОРРУПЦИИ и его МАРОДЁРЫ в парламенте пытаются незаметно протянуть возможность отстрела недовольного ими народа через "закон" про реинтеграцию Донбасса, ...
05.10.2017, 22:13
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII