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За год аварийная служба «Сумыгаза» отреагировала на 33 тыс. заявок

Сегодня, 14:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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За год аварийная служба «Сумыгаза» отреагировала на 33 тыс. заявок

С приходом зимы количество вызовов растет, это связано с интенсивным использованием газовых приборов. В Сумах в сутки аварийные бригады выезжают на вызовы в среднем 20 раз.
В 2016 году аварийно-диспетчерская служба (АДС) ПАО «Сумыгаз» выполнила 33,6 тыс. заявок от потребителей природного газа г. Сумы и Сумской области. Основной причиной обращений в службу 104 являются утечки газа, изношенность и неисправность газового оборудования. В 2016 году в домовладениях потребителей Сумщины обнаружено и ликвидировано 12,4 тыс. случаев утечек газа, в том числе в Сумах – 1,7 тыс.
«Опасные ситуации чаще всего создают потребители природного газа, которые не соблюдают правила безопасного пользования газом в быту, используют газовые приборы не по назначению, самовольно чинят или устанавливают газовое оборудование. Это шаги к несчастным случаям: отравлениям угарным газом, взрывам и смертельным последствий. Поэтому доверять ремонт и установку газовых приборов нужно специалистам», — отмечает главный инженер ПАО «Сумыгаз» Дмитрий Сергиенко.
Всегда стоит помнить простые, но чрезвычайно важные правила обращения с газовыми приборами:
* не позволяйте пользоваться газовыми приборами детям дошкольного возраста;
* перед включением газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход, проверяйте наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналов помещений, где установлены эти приборы;
* при работе газовых приборов открывайте оконную форточку;
* не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы и не используйте газовые плиты и духовые шкафы для обогрева помещений;
* не ремонтируйте самостоятельно газовое оборудование.
Почувствовав запах газа в помещении:
* закройте краны перед газовыми приборами и на приборах, откройте окна и двери, создав сквозняк для проветривания помещения;
* не включайте и не выключайте электроприборы, чтобы предотвратить образование искры, вызовите аварийную службу по телефону «104».
Аварийно-диспетчерская служба «104» ПАО «Сумыгаз» работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

 

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