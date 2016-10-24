Взрывоопасный город

За последнюю неделю в Сумах прогремели два взрыва в многоэтажках

После 8:40 в понедельник 9 января в Сумах прогремел взрыв в квартире в жилом доме №52 по пр. Лушпы и повалил густой черный дым. От ударной волны в соседних домах вылетели деревянные балконные рамы. От взрыва загорелись две квартиры. По данным спасателей, один человек был спасен, шесть — эвакуированы.

По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа. В результате взрыва пострадали трое: 26-летний хозяин жилья находится в реанимации с травмами и ожогами различной степени, еще два человека из соседней квартиры с порезами обратились за медпомощью. Выясняются обстоятельства и причины взрыва. «По результатам предварительного осмотра квартиры установлено, что от газовой плиты была отключена трубка, при этом кран подачи газа в квартиру был откручен», — цитирует пресс-служба облпрокуратуры руководителя Сумской местной прокуратуры Владимира Ковтуна.

В ЕРДР внесены сведения по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия) УК.

К сожалению, это не первый взрыв в этом году. 3 января в 20:14 в десятиэтажном жилом доме на улице Металлургов, 24 произошел взрыв, предварительно, бытового газа. Погибла 64-летняя женщина. Также пострадали десять человек: двоих доставали из-под завалов, они госпитализированы. Повреждения получили 5 квартир. Проводилась эвакуация 33 жильцов. Всего в доме проживают 432 жителя, из них нуждались в расселении 101 человек: 48 человек отселены в гостиницы, остальные 53 человека самостоятельно переселились к родственникам. К проведению работ привлекались 212 человек и 33 единицы техники. Это статистика. А вот находящиеся в «эпицентре» люди подумали о самом плохом.

«Лежа с родителями на полу, мы думали о начале полномасштабной войны. Это очень страшно. У тебя на глазах окно в щепки разлетается. Это было реально похоже на бомбежку. Я сидел в метре от окна, сантиметров 20 ближе — и осколки окна бы попали», — написал в соцсетях один из жителей дома, Владислав Филатов.

Что же произошло? По предварительным данным Главного управления ГСЧС в Сумской области, причиной взрыва в доме по ул. Металлургов, 24 стала утечка природного газа. Специалисты компании «Сумыгаз» зафиксировали умышленное вмешательство в систему газоснабжения».

В содеянном подозревается 59-летний пенсионер. «Сразу после трагедии подозреваемый в организации взрыва был допрошен. Свою вину он полностью признал, предоставив письменное показание. Рассказал, что после семейной ссоры умышленно открыл на кухне вентили газовой плиты, а когда увидел, что газ якобы выходит из нее медленно, еще и разъединил с помощью ключа газовую трубу, после чего расположился в дальнем углу комнаты с зажженной в руке сигаретой», — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

Его сначала перевели из больницы в изолятор временного содержания, а 6 января суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

За медицинской помощью обратились четыре человека: хозяин квартиры в реанимации, остальные пострадавшие после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась

Фото МинЧС

К ликвидации последствий ЧП привлекалось 67 человек личного состава и 23 единицы техники

Инна Стасова, «Панорама» №3