Взрыв в Сумах: специалисты определились с причиной (фото)

В очередной раз причиной взрыва в квартире многоэтажки стала эксплуатация газовых приборов не по назначению жителем дома. Таков вывод комиссии Гоструда по результатам проведенного технического расследования аварии, произошедшей 9 января в 8:50 в доме на пр.М.Лушпы, 52 в Сумах.

Комиссией Управления Гоструда в Сумской области в ходе расследования технических причин аварии обнаружено не было, зато было вставлено организационные.

Также специалистами Гоструда обнаружено лицо действия, или бездействие которого привели к наступлению аварии. В частности, владельцем квартиры, в которой произошел взрыв, были нарушены требования Типовой инструкции по безопасному пользованию бытовыми газовыми приборами и аппаратами, а также Правил безопасности систем газоснабжения.

Материалы технического расследования переданы в органы внутренних дел для использования в расследовании уголовного производства по факту взрыва в жилом доме.

Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание пользователей газа на их ответственность за техническое состояние и безопасное пользование газопроводами, газовыми приборами, дымовыми и вентиляционными каналами, установленные в жилых дома, — сообщает пресс-служба ведомства