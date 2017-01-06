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Взрыв в Сумах: специалисты определились с причиной (фото)

Сегодня, 16:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В очередной раз причиной взрыва в квартире многоэтажки стала эксплуатация газовых приборов не по назначению жителем дома. Таков вывод комиссии Гоструда по результатам проведенного технического расследования аварии, произошедшей 9 января в 8:50 в доме на пр.М.Лушпы, 52 в Сумах.
Комиссией Управления Гоструда в Сумской области в ходе расследования технических причин аварии обнаружено не было, зато было вставлено организационные.
Также специалистами Гоструда обнаружено лицо действия, или бездействие которого привели к наступлению аварии. В частности, владельцем квартиры, в которой произошел взрыв, были нарушены требования Типовой инструкции по безопасному пользованию бытовыми газовыми приборами и аппаратами, а также Правил безопасности систем газоснабжения.
Материалы технического расследования переданы в органы внутренних дел для использования в расследовании уголовного производства по факту взрыва в жилом доме.
Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание пользователей газа на их ответственность за техническое состояние и безопасное пользование газопроводами, газовыми приборами, дымовыми и вентиляционными каналами, установленные в жилых дома, — сообщает пресс-служба ведомства

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