Взрыв в Сумах: эвакуированы 33 человека (фото)

В 20:41 3 января в г. Сумы по ул. Металлургов, 24 в десятиэтажном жилом доме в квартире на седьмом этаже произошел взрыв без последующего горения (предварительно бытового газа). В результате взрыва разрушено перекрытие между 6 и 7 этажом и 7 и 8 этажами в пределах одной комнаты (около 20 кв.м.), разрушено межкомнатные перегородки и стены в двух квартирах, повреждены окна с 5 по 8 этажи. В общем повреждений различного характера получили 5 квартир.

Погибла женщина, два человека спасены из-под завалов. За медицинской помощью обратилось 10 человек (3 детей, 7 взрослых), из которых 8 после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказались. В лечебные учреждения госпитализированы 2 человека.

Проведена эвакуация 33 жильцов дома с их последующим расселением. Всего в доме проживает 432 жители, из которых нуждались расселения 101 человек: 48 человек отселены в гостиницу, остальные 53 человека самостоятельно переселились к родственникам.

К проведению работ привлечено 212 человек и 33 ед. техники, в том числе от ДСНС 138 человек личного состава и 17 ед. техники.

На месте происшествия работали 2 кинологические расчеты Межрегионального центра быстрого реагирования ДСНС Украины, психологи Управление ДСНС в Сумской области оказывали психологическую помощь жителям дома.

Развернуто передвижной пункт обогрева.

В связи с возможной угрозой дальнейших разрушений аварийно-спасательные работы в ночное время не проводились.

На 8 утра 4 января запланировано заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, проведение обследования экспертной комиссией мест разрушений и создания предпосылок для безопасного выполнения аварийно-спасательных работ.

На месте происшествия работает оперативная группа ДСНС Украины, — говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС