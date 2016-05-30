Выбираем матрасы в интернет-магазине Mebel-Online

Известно, что кровать без матраса что борщ без мяса. В самом деле кровать — это всего лишь рама с четырьмя ножками и двумя или одной спинкой. Ну разве что, если речь идет о стальной кровати, предусмотрена еще стальная пружинная сетка, на которую кладется матрас. Матрас — ключевое составляющее любой кровати. И от того, как грамотно вы выбрали это составляющее, будут зависеть ваше здоровье, осанка, самочувствие и настроение. Разумеется, найдутся читатели, которые попытаются убедить нас, что всю жизнь обходились без матраса, кладя вместо него на кровать чертежную доску или мешки, набитые сухим сеном. Что ж, такие случаи, вероятно, тоже возможны, но большинство людей, мы уверены, используют чертежную доску для для создания каких-либо конструкторских проектов, а спать предпочитают все-таки на матрасе.

Раз так, то предлагаем вам совершить короткий экскурс в мир матрасов. Сегодня эти изделия можно приобрести как в обычных магазинах, так и в интернете. К примеру, широко представлены матрасы в интернет-магазине Mebel-Online . Вы можете зайти на сайт этого магазина и познакомиться с его ассортиментом, а мы тем временем расскажем об основных видах матрасов.

По сути, существуют две основные группы матрасов для кроватей:

пружинные,

беспружинные.

Пружинные матрасы

Наверное, мы не ошибемся, если скажем, что это самая большая и распространенная группа матрасов, которая в свою очередь делится на:

матрасы на блоке зависимых пружин,

матрасы на блоке независимых пружин.

Название говорит само за себя: тот и другой вид матрасов подразумевает наличие в них пружин, изготовленных, как правило, из стальной пружинной проволоки (блок, состоящий из таких пружин часто называют «боннель»). А дальше идут отличия. Зависимые пружины крепятся в матрасе единым блоком, при этом они связаны между собой направляющими, тоже изготовленными из стальной проволоки. Зависимые пружины имеют форму песочных часов, то есть двух конусов, вершины которых встречаются в центре пружины. Такая конструкция позволяет равномерно распределять по матрасу вес человеческого тела и, кроме того, обеспечивает относительную автономность каждой пружины — в момент сжатия-растяжения пружины не соприкасаются между собой.

Блоки зависимых пружин также используются в каркасных матрасах, имеющих жесткий каркас изготовленный из натуральных пород дерева.

Специалисты полагают, что матрасы изготовленные из блоков независимых пружин, лучше справляются с ортопедическими функциями. Каждая пружина упакована в отдельный чехол из специальной губчатой ткани, отсюда название пружин — независимые. Существуют конструкции матрасов, блоки которых состоят из пар пружин: пружина большего диаметра надевается сверху на упакованную пружину меньшего диаметра. Матрасы, имеющий такую конструкцию, предназначены для людей с повышенным весом. Также стоит отметить прямую связь между количеством пружин, помещенных в одном квадратном метре матраса, и уровнем комфортности и ортопедических свойств, которые присущи тому или иному матрасу. Количество независимых пружин, используемых в одном квадратном метре данного вида матраса, как правило, составляет: 256, 625, 1500 шт. Считается, что благодаря наличию большого количества пружин матрас способен наиболее точно повторять анатомические контуры тела человека, снижать нагрузку на позвоночник, поддерживая его в оптимальном положении, в какой бы позе человек не лежал. Поэтому такие матрасы рекомендуется использовать в качестве профилактики заболеваний позвоночника или в тех случаях, когда такое заболевание уже имеется. Этим же целям служат дополнительных элементы матрасов данного вида, которые слоями укладываются сверху и снизу пружинного блока. Эти элементы изготавливаются преимущественно из таких материалов как:

- латекс (искусственный или натуральный, последний добывается из сока каучукового дерева). Характеризуется хорошей эластичностью, долговечностью, антиаллергенностью, гигиеничностью, способностью пропускать через себя воздух;

- кокосовая койра, получаемая путем прессования волокон оболочки кокосовых орехов и последующей их пропиткой латексом. В отличие от латекса наполнитель из кокосовой койры придает матрасу необходимую жесткость;

- прессованная хлопковая нить. Слой из этого материала, являющийся, как правило, наружным, благодаря своим высоким капиллярным свойствам прекрасно «дышит» и регулирует величину температуры и влажности, тем самым создавая оптимальный воздушно-водяной микроклимат, благоприятный для человеческого тела.

Беспружинные матрасы

Функцию пружин в этих матрасов выполняют различные наполнители, такие как латекс, кокосовая койра, меморикс (пенополиуретан — материал, обладающий «эффектом памяти»), морские водоросли, сплетенные в косички (обладают хорошей упругостью и оздоровительными свойствами благодаря наличию в них йода), шерстяной войлок, различные синтетические материалы, получаемые по технологии спанбонд (набирающее сегодня популярность производство нетканых полотен из расплава волокнообразующих полимеров (полипропилена, полиэтилентерефталата, полиамида и т.д.)) Беспружинные матрасы рекомендуется использовать людям с больным позвоночником или имеющим повышенный вес.