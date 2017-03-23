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Вверх дном в Сумах

Сегодня, 09:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Вверх дном в Сумах

На Театральной площади начался ремонт. В середине апреля городская власть заявила о начале ремонта на Театральной площади. Перед майскими праздниками на въезде и выезде с Театральной площади поставили ограждения и начали подготовительные работы. 3 мая демонтировали бордюры и снимали бетонные плиты со стороны Академического переулка. Со стороны театра на уровне бордюров вырыли несколько канав, предназначение которых было незвестно до того момента, как сюда завезли трубы.
4 мая объект посетил мэр города и поделился впечатлениями от увиденного: «Сейчас там ведут подготовительные работы: снимают плиты и бордюры, затем произойдет замена подземных коммуникаций, а уже после этого будет создана пешеходная зона.
Также важной частью работы будет приведение в порядок фасадов зданий по ул. Кондратьева и создание единого формата рекламных носителей, которые на них расположены. Кстати, бордюры и плиты будут использованы повторно там, где это будет необходимо».
Напомним, 30 января подписан протокол о взаимодействии в области культуры между городской и местной властью, в рамках которого запланировано благоустройство прилегающей к театру им. Щепкина территории. Городской УКС еще 20 января зарегистрировал предложения по аукциону на реконструкцию Театральной площади. Заявленная стоимость работ – 14,05 млн грн. Торги прошли в феврале. Участие в аукционе приняли четыре компании – ООО «Будортранс» (с предложением в 13,969 млн грн.), ООО «Зенит-Брук» (13,95 млн грн.), СПКК «Федорченко» (13,4 млн грн.) и ПАО «Сумстрой» (11,34 млн грн.). После трех раундов торгов, предварительно, как самая выгодная позиция, было определено предложение «Сумстроя» с окончательной цифрой в 10,552 млн грн.
Ранее на Театральной площади заменили плиты на участке приблизительно в 1000 кв. м между лавочками и фонтанами. Снятые плиты переместили на полигон.
Проект реконструкции Театральной площади, созданный еще в 2012 г., предполагал вложение 25 млн грн. Площадь хотели сделать пешеходной, для автотранспорта обустроить парковку. Пока вместо глобальной реконструкции Театральной площади ограничиваются лишь «штрихами».

Фото автора.
Работы много. Кроме благоустройства проезжей части ремонтники зайдут во дворы многоэтажек и приступят к замене инженерных сетей

врез
Ранее начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий ШИЛОВ заявлял, что на реконструкцию объекта предусмотрено 13 млн грн.

Ирина Власова, «Панорама» №20

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