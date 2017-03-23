Вверх дном в Сумах

На Театральной площади начался ремонт. В середине апреля городская власть заявила о начале ремонта на Театральной площади. Перед майскими праздниками на въезде и выезде с Театральной площади поставили ограждения и начали подготовительные работы. 3 мая демонтировали бордюры и снимали бетонные плиты со стороны Академического переулка. Со стороны театра на уровне бордюров вырыли несколько канав, предназначение которых было незвестно до того момента, как сюда завезли трубы.

4 мая объект посетил мэр города и поделился впечатлениями от увиденного: «Сейчас там ведут подготовительные работы: снимают плиты и бордюры, затем произойдет замена подземных коммуникаций, а уже после этого будет создана пешеходная зона.

Также важной частью работы будет приведение в порядок фасадов зданий по ул. Кондратьева и создание единого формата рекламных носителей, которые на них расположены. Кстати, бордюры и плиты будут использованы повторно там, где это будет необходимо».

Напомним, 30 января подписан протокол о взаимодействии в области культуры между городской и местной властью, в рамках которого запланировано благоустройство прилегающей к театру им. Щепкина территории. Городской УКС еще 20 января зарегистрировал предложения по аукциону на реконструкцию Театральной площади. Заявленная стоимость работ – 14,05 млн грн. Торги прошли в феврале. Участие в аукционе приняли четыре компании – ООО «Будортранс» (с предложением в 13,969 млн грн.), ООО «Зенит-Брук» (13,95 млн грн.), СПКК «Федорченко» (13,4 млн грн.) и ПАО «Сумстрой» (11,34 млн грн.). После трех раундов торгов, предварительно, как самая выгодная позиция, было определено предложение «Сумстроя» с окончательной цифрой в 10,552 млн грн.

Ранее на Театральной площади заменили плиты на участке приблизительно в 1000 кв. м между лавочками и фонтанами. Снятые плиты переместили на полигон.

Проект реконструкции Театральной площади, созданный еще в 2012 г., предполагал вложение 25 млн грн. Площадь хотели сделать пешеходной, для автотранспорта обустроить парковку. Пока вместо глобальной реконструкции Театральной площади ограничиваются лишь «штрихами».

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Работы много. Кроме благоустройства проезжей части ремонтники зайдут во дворы многоэтажек и приступят к замене инженерных сетей

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Ранее начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий ШИЛОВ заявлял, что на реконструкцию объекта предусмотрено 13 млн грн.

Ирина Власова, «Панорама» №20