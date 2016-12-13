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Все выше: подорожание продуктов (инфографика)

Сегодня, 10:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Все выше: подорожание продуктов (инфографика)

Рост цен в январе 2017 года превзошел все прогнозы: подорожал хлеб, говядина, молочные товары, овощи, картофель, крупы и не только. При этом прогнозы экспертов весьма неутешительные: если государство не будет снижать налоги, а выплаты за электроэнергию, газ и прочее будут повышаться, то результат будет соответствующий — цены будут еще расти, - сообщает РИА Новости Украина.

Многое зависит и от курса доллара. Ведь в цене всех продуктов заложена стоимость топлива, удобрений, запчастей к оборудованию, а все это — преимущественно импортное.
По словам директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, в января 2017 года в сравнении с декабрем 2016 года, цена картофеля выросла на 16%, моркови — на 9%, свеклы и капусты — на 8%. Кроме того, сыр и сметана подорожали на 6%, молоко — на 5%, сливочное масло — на 3%. Говядина подорожала на 5%, хлеб — на 1,2%, сахар и крупы – на 1%.

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