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Война сделала нас отзывчивее

Сегодня, 16:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Война сделала нас отзывчивее

«Люди хотят помогать, но помогать тем, кто в этом действительно нуждается. У нас в семье случилась беда и очень срочно понадобились деньги на операцию. Для нас сумма была очень большая, и пришлось обратиться за помощью к друзьям, разместить объявление о помощи. Проблема в том, что ни один благотворительный фонд не занимается помощью взрослым. Детям — да, но не взрослым. Первое, что я сделала, прочитала рекомендации одной смелой девочки — сумчанки Ани Руденко, которая смогла развернуть огромную информационную компанию и собрать на свою операцию несколько десятков тысяч евро. Но это требует времени, у нас счет шел на дни.
И люди отозвались. Очевидно, война сделала нас более чувствительными к некоторым моментам. Но это, наверное, дало толчок и к появлению еще большего числа мошенников. Когда война только началась, я в Киеве уже видела несколько «раненых» в форме. В тот же день, когда мы разместили в сети объявление с реквизитами, телефонами, пришло смс: «Доброго дня! Переказую на лікування 3500 грн. Протягом доби кошти будуть зараховані на ваш рахунок. Ви отримаєте повідомлення. Від родини Ярошенко, Сергія і Марії». Дальше были звонки, требование срочно подойти к терминалу и по их подсказкам осуществить перевод. Наверное, то, что я психолог, меня остановило и я не попалась на уловки мошенников. Но меня это кое-чему научило. Мозги выключаются, когда много всего. Ситуации могут быть самые разные. Если вам говорят, что нужно срочно бежать и что-то делать — никуда не бегите и ничего не делайте.
Моя позиция такая – помогай знакомым, конкретным людям, и тогда ты действительно будешь помогать. А еще помните: те, кто действительно нуждается в помощи, попросят об этом в последнюю очередь».
Ольга Шакотько, психолог-волонтер
«Панорама» №13

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