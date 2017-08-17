Вовремя среагировали: в Сумах горело авто

30 августа 2:40 в Сумах на ул. Даниила Галицкого произошло возгорание автомобиля. Об этом в Службу спасения сообщили жители рядом расположенного многоквартирного дома, которые почувствовали запах дыма. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

Через 7 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что пламенем охвачен моторный отсек автомобиля ВАЗ 2106. Существовала угроза взрыва бензобака, огонь мог перекинуться на расположенные рядом другую легковушку и многоквартирный дом.

В 02:50 пожар был локализован, в 02:59 — ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Причина и ущерб от пожара устанавливаются, — сообщает пресс-служба ведомства.