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29.12 Четверг

Восстановленная рать

Сегодня, 14:25 Категория: Блог Рубрика: Город Регионы: Все
Инна Клышко Инна Клышко
Восстановленная рать

Скажите, как бы чувствовал себя человек, если бы хотел пойти налево, а вместо этого падал на колени? Или хотел поднять руку, а вместо этого истерически смеялся? Это я так пытаюсь проиллюстрировать то, что происходит в родном городе. По решению судов. Не буду утверждать, что они незаконные или неправильные. Отмечу лишь, к каким последствиям они могут привести. Вот ситуация с главным редактором газеты «Сумщина» Сергеем МОШЕЙ, за которого при назначении голосовал облсовет, а потом тот же облсовет проголосовал и за его увольнение. В общем, о кадровых страданиях этого некогда главного информационного ресурса региона уже все наслышаны.
Недавно суд не удовлетворил Апелляционную жалобу председателя Сумского облсовета. Что практически означает, что Сергей Моша должен быть восстановлен в должности с компенсацией (получением среднего заработка за время вынужденного прогула и морального вреда). Как вам такой поворот событий?! Тут явно, как говорил прославившийся мэмом сумской градоначальник, «возникает коллизия: пидпысздесь и пидпысздесь!». В решении органа местного самоуправления сомневаться не приходится. В решении суда — тоже. А вот ЧТО получается из-за всех этих правильных решений… совсем другой разговор. Театр абсурда или запредельно «интеллектуальное» кино, не поддающееся никакому объяснению.
Разброд, шатания и полная неуправляемость процессами. Причем все при деле и все качественно делают свою работу.
Из серии «приколы нашего городка» и ситуация с начальником Сумского горотдела полиции Павлом КАРАБУТОЙ, который не прошел аттестацию, ушел на больничный и обжаловал в суде заключение аттестационной комиссии. Выиграл и первую судебную инстанцию и апелляцию. Приз в студию! После пяти месяцев судов на прошлой неделе вернулся в кресло начальника. Привет аттестующим от аттестованного! Что это было, спрашивать как-то не совсем прилично! Но зато как весело жить! Никогда не знаешь, кто завтра предстанет перед тобой и в каком кресле!
Это еще счастье, что до сих исполняющий обязанности начальника первый заместитель Олег ЦУРИКОВ не особо рвется в главные полицейские Сум и даже был готов уйти на пенсию. Да и еще один потенциальный соискатель предпочел заслуженный отдых неперспективной должности. В общем, все сложно. Так и живем! Не скучаем, чего и вам желаем!

Эльвира Биганова, руководитель сектора коммуникаций ГУ НП в Сумской области:
- Павел Карабута оспорил в суде решение аттестационной комиссии об увольнении из полиции из-за служебного несоответствия. Постановлением Сумского окружного административного суда его иск удовлетворен. На данное решение и Национальной полицией, и ГУНП в Сумской области поданы апелляционные жалобы. 16 ноября Харьковский апелляционный административный суд, рассмотрев эти жалобы, отказал в их удовлетворении и оставил в силе решение Сумского окружного административного суда.
Суд да дело. Вот так события нескольких месяцев смогли уместиться в одном абзаце

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