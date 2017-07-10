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13.07 Четверг

Воспитанники сумской легкой атлетики — лучшие

Сегодня, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Спорт Регион: Сумщина
Анатолий Поляченко Анатолий Поляченко
Воспитанники сумской легкой атлетики — лучшие

Сумские победы: Анна Плотицына выиграла международный турнир, а Сергей Смелик стал лучшим в июне.

Воспитанница сумской легкой атлетики Анна ПЛОТИЦЫНА стала победительницей международного легкоатлетического турнира, который прошел в швейцарском городе Люцерн. Наша землячка стала победительницей в беге на 100 метров с барьерами. А незадолго до этого Анна на чемпионате Украины выполнила норматив для участия в чемпионате мира по легкой атлетике. А выпускник СумГУ Сергей СМЕЛИК признан лучшим легкоатлетом Украины в июне. В июне Сергей стал победителем на дистанции 200 метров на командном чемпионате Европы, который проходил в Лилле, а на чемпионате страны также показал результат, который позволяет ему участвовать в чемпионате мира.
Анатолий Поляченко

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