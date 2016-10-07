Вор на санках в Сумах

Родители в Сумах стали массово жаловаться на кражу санок

Посты-предупреждения о воровстве, опубликованные в социальных сетях, в первый же день пополнились десятками похожих комментариев. Мамы предупреждают, что санки воруют из подъездов, даже из садиков их могут умыкнуть, если вы беспечно оставите их без присмотра у крыльца группы. Больше всего разочарования это приносит малышам, которые лишаются своего любимого зимнего транспорта. Родителям приходится идти и покупать новые санки. А учитывая, что самые дешевые, самые обычные санки стоят не менее 200 грн., это серьезно бьет по карманам сумчан. «Хотелось бы предупредить всех родителей города Сумы: в городе участились кражи детских санок. В частности, у нас из садика прямо увели! Пошли новые покупать — встретили еще одного папу, который тоже пострадал от воров», — пишут расстроенные родители.

Поражает циничность воров, которые, не стесняясь, забирают лучшее у детей! Жить стало сложнее. Нельзя оставлять санки в подъездах у квартир. Нельзя отвернуться на детской площадке во дворе — украдут! И чаще всего пострадавшие родители не идут в полицию сообщать о краже.

Фото: Смотрите в оба. Оставлять санки без противоугонных ремней становится опасно

Екатерина Евдокимова, «Панорама» № 52