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Владислав Діброва: «Це була імітація звичайних буднів для служителів народу, яких ми обирали»

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Мнение Регион: Сумы
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Владислав Діброва: «Це була імітація звичайних буднів для служителів народу, яких ми обирали»

27-29 січня відбулась моделювальна гра роботи Сумської міської ради. Сумчани мали змогу відчути себе у ролі депутата міської ради. Для чого цей проект і який кінцевий результат гри – про це r розповів Владислав Діброва, організатор заходу.

R: Як зародилась ідея організації моделювальної гри?

Владислав Діброва: Я люблю креатив, саме тому цей проект став для мене своєрідним викликом. Повинне бути розуміння, що депутатів обираємо ми самі. Ми не розбираємось у багатьох речах, тому і не можемо контролювати владу. Такі проекти вже були реалізовані у Києві, Львові, Броварах. Ми не гірші. Цю ідею підтримали працівники відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, які допомогли нам із організацією та забезпечили наявність безкоштовних обідів для учасників гри та футболок із написом «Служитель народу».

R: Що можете сказати за учасників гри?

В.Д.: Кожен учасник – активний та ініціативний сумчанин. Для участі у грі потрібно було заповнити анкету, де вказували очікування від гри. Проте хочу зазначити, більшість учасників – це люди з уже незалежної України, лише 6 – народжені до незалежності. У грі взяли участь 42 жителі міста, не дивлячись на те, що заявок було більше, – проводився відбір, адже депутатів у міській раді – 42. Участь у грі – безкоштовна. Це громадянська освіта для кожного учасника. У перший день ми інформували «депутатів» про структуру Сумської міської ради, другий – розділяли на фракції та комісії, писали проекти рішень та звернення. У третій день відбулось голосування: кожна із фракцій повинна була представити свою пропозицію для покращення міста аби вкласти у її втілення 200 тисяч гривень. Також обирали заступника та секретаря міської ради. Загалом, це була імітація звичайних буднів для служителів народу, яких ми обирали.

R: Яка мета цього проекту?

В.Д.: Коли народжувалась думка про проект, то першою ціллю ставили показати учасникам, що міська рада не надзвичайний орган, не місце, куди мають доступ лише якісь «особливі» люди, а будь -хто. Багато моїх знайомих ставляться до чиновників та депутатів як до правлячих світом цим, що є не так. Це звичайні люди, з якими можна говорити, тиснути руку(якщо поважаєш) та не тиснути(якщо не поважаєш). Власне, учасники проекту, заради закріплення, поїдуть на екскурсію до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів, де пройдуть коридорами держустанов, посидять в кріслах міністрів, поговорять з депутатами, пороблять «селфі» тощо. Другим моментом є ознайомлення розробок проектів рішень на сесії Сумської міської ради. Це ми даємо для того, щоб люди розуміли процедури та в разі необхідності могли самі їх створювати та лобіювати питання, які важливі для громади чи ініціативної групи. Так колись Калмиков Олександр пролобіював питання заборони тютюнопаління в громадських містах. Боюсь, що це єдиний випадок в Сумах, коли громадська організація «протягнула» проект рішення, добре було б, якщо помиляюсь.

R: Які плани на майбутнє?

В.Д.: У подальшому хочемо провести аналогічну моделювальну гру, але вже в масштабах області. Якщо все буде добре, то так і зробимо. Маєте поради чи зауваження, будь ласка, пишіть. Наша громадська організація робить це вперше, то велика ймовірність, що можемо не врахувати потрібні моменти.
R: Що особисто для вас ця гра?

В.Д.: Насамперед, це досвід організації заходів. Ця ніша у Сумах не зайнята, і я планую її зайняти. Я починав із екскурсій у Кабінет Міністрів України та у Верховну Раду. Згодом, побачивши, що є попит на такі мандри, вирішив зробити подібне у Сумах, проте такі екскурсії тут – не той рівень. Тоді подумав, що людям цікаво не просто відвідати кулуари міської ради, а дізнатись про особливості роботи міської ради та сесійних засідань і самим трішки «побути депутатами». Звісно, я не сам усе роблю, волонтери сумської молодіжної організації «Ліцей» беруть активну участь у організації. На щастя, бажаючих прийняти участь у подібних проектах вдосталь.

Наталія Самолюк, «Панорама» №7

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