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Вестерн в Низах: когда очень нужен холодильник

Сегодня, 13:08 Категория: Новость Рубрики: Закон, Здоровье, Личность, Общество, Происшествия Регионы: Сумщина, Лебединский район
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Вестерн в Низах: когда очень нужен холодильник

Житель Сумского района самым спокойным образом спланировал и осуществил похищение холодильной камеры в одном из местных магазинов.
Воспользоваться ее он правда так и не успел, теперь ему грозит от 3 до лет за решеткой, об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Сумской области. Как выяснили сотрудники Сумского районного отдела полиции, один из жителей пгт. Низы решил приобрести в хозяйство морозильную камеру, но довольно необычным способом. Неоднократно бывая в местном магазине, 67-летний мужчина заметил в хозяйственном помещении морозильную камеру, которая использовалась продавцами для хранения пищевых продуктов. Поэтому он тщательно изучил график работы торгового заведения и привычки продавщиц, а потом продумал способ, как украсть понравившуюся вещь.
Улучив удобный момент, пенсионер, будто бы проходя мимо магазина, проверил входную дверь и обнаружил, что она не заперта. Убедившись, что его действия остаются незаметными, он вынес морозилку, погрузил ее на заранее подготовленную тележку, после чего спокойно отправился домой. По дороге злоумышленник даже остановился около соседей и обсудил с ними свою новую «покупку».
«Своими действиями мужчина причинил владельцу магазина материальный ущерб на сумму более 2700гривень, — комментирует ситуацию начальник Сумского райотдела полиции Виталий Дейниченко. — За совершенное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 185 УК Украины — кража, квалифицирующим признаком которого является проникновение другого помещения граждан, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет».
Что побудило вроде бы порядочного, ранее не судимого мужчину, которого все односельчане характеризуют исключительно с положительной стороны, решиться на вполне продуманное, осознанное преступление, и какое именно наказание придется ему отбыть, решит суд.

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