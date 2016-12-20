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27.02 Понедельник

Великий пост 2017 (инфографика)

Сегодня, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Великий пост 2017 (инфографика)

Строгий пост начинается 27 февраля и продлится до 15 апреля. В этот период нельзя употреблять мясные и молочные продукты, яйца. Как его соблюдать 48 дней согласно церковных канонов, в инфографике «Вестей»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В понедельник, 27 февраля в этом году начинается Великий пост, который продлится по 15 апреля. Начинается Великий пост за семь недель до Пасхи, которая в 2017 году припадает на 16 апреля.
Как сообщает Сегодня, Христос провел в пустыне сорок дней искушался дьяволом и ничего не ел в эти дни. Таким образом Великим постом Иисус Христос начал дело спасения человечества.
Великий пост отмечается в честь Христа, а последняя страстная седмица этого сорокавосьмидневного поста установлена в честь воспоминания о последних днях земной жизни, страданиях и смерти Иисуса Христа.
При этом с особой строгостью соблюдается пост в первую и страстную седмицы.
В чистый понедельник принято полное воздержание от пищи. В остальное время: понедельник, среда, пятница – сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты); вторник, четверг – горячая пища без масла; суббота, воскресенье – пища с растительным маслом.
Рыба разрешается в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье (9 апреля). В Лазареву субботу (8 апреля) разрешается рыбная икра. В страстную пятницу (14 апреля) нельзя вкушать пищу до выноса плащаницы.
Но стоит помнить, что помимо ограничений в пище, необходимо ограничивать себя и в мирских утехах, посвятив время Поста для размышлений, прощения и покаяния.

Варианты меню от Киево-Печерской Лавры
Первые блюда
Суп с крупами
Ингредиенты: 2 л воды, 50 г крупы (гречка, ячневая, рис), картофель — 4 шт., морковь и лук — по 1 шт., 1/6 корня сельдерея, 2 лавровых листа, соль, перец, зелень.
Проварите крупу до кипения и добавьте порезанный картофель. Обжарьте в растительном масле измельченные морковь, лук и сельдерей и также отправьте в кастрюлю (в дни, когда нельзя масло, не обжаривайте). Проварите все еще 15 минут и добавьте перец, лавровый лист и зелень.
Как правильно соблюдать пост, чтобы избежать последствий для здоровья
Борщ
Ингредиенты: 3 л воды, 400 г капусты, 1 ст. томатного сока, картофель — 5–6 шт., свекла, морковь, лук — по 1 шт.,
консервированная фасоль — 1 ст., лавровый лист — 2 шт.,
соль и перец по вкусу, зелень, растительное масло.
Обжарьте в растительном масле (или протушите на воде) порезанный кубиками лук и натертые на крупной терке морковь и свеклу и отправьте в кастрюлю с кипящей водой. Добавьте туда порезанный кубиками картофель, а после кипения — нашинкованную капусту. Через 20 минут посолите борщ, добавьте фасоль, лавровый лист и томатный сок. Оставьте на 10 минут томиться.
Вторые блюда
Картошка-гармошка с грибами
Ингредиенты: крупный картофель — 5 шт., шампиньоны — 150 г, оливковое масло — 3 ст. ложки, зелень, соль и перец.
Сделайте в картофеле глубокие надрезы с интервалом около 0,5 см. Порежьте грибы пластинками, порубите зелень, перемешайте и добавьте соль и перец. Выкладывайте микс в прорези картофеля и полейте все маслом (не обязательно).
Выложите картофель на противень, накройте фольгой и отправьте на час в разогретую до 200°С духовку.
Когда Великий пост в 2017 году и что можно есть в эти дни
Голубцы овощные
Ингредиенты: капустные листья, 1 ст. риса, 2 моркови, 2 луковицы, 200 г шампиньонов, 4 ст. ложки томатного соуса, соль и перец по вкусу, растительное масло.
Отварите до полуготовности рис, обжарьте тертую морковь и порезанные кубиками лук и грибы и перемешайте. Заворачивайте начинку в капустные листья и обжарьте голубцы с каждой стороны по минуте. Затем вложите в кастрюлю с толстым дном, поверх полейте томатным соусом, залейте водой и тушите на маленьком огне около 30 минут.
Салаты
Картофельный салат со спаржей
Ингредиенты: отварная спаржа — 200 г, консервированный горошек — 100 г, оливки — 10 шт., картофель — 3 шт., морковь и луковица — по 1 шт., растительное масло — 3 ст. л., зелень, соль и перец.
Отварите картофель в мундире и морковь, очистите, порежьте кубиками и смешайте со спаржей и горошком. Добавьте рубленые лук, зелень и оливки. Заправьте салат маслом и добавьте соль и перец. Оставьте на час настояться.
Грибной салат с авокадо
Ингредиенты: шампиньоны — 50 г, помидоры — 2 шт., авокадо, огурец,
сл. перец, лук — по 1 шт., сахар — 1 ч. л., соевый соус — 1 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., растительное масло — 1 ст. л.
(не обязательно), зелень, соль, перец.
g Авокадо, отваренные грибы, помидор, огурец и перец тоже нарежьте кубиками. Измельченный лук обжарьте и под конец жарки всыпьте сахар. Когда крупинки растворятся, отправьте лук к овощам, добавьте зелень, заправьте все лимонным соком, соевым соусом и маслом, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
Как подготовиться к Великому посту-2017 и вся правда о Страшном суде и самих себе
Десерты
Быстрые шоколадные кексы
Ингредиенты: мука — 3 ст., сахар — 1,5 ст., какао — 2 ч. ложки, разрыхлитель — 1 ч. ложка, горячая вода — 1 ст., растительное масло (не обязательно).
Смешайте все ингредиенты до однородной массы. Если тесто получилось слишком густым, добавьте немного воды. Разлейте тесто по формочкам для кексов и выпекайте в духовке 15–20 минут или микроволновке (в керамических формочках) — 4–5 минут.
Грильяж
Ингредиенты: орехи — 400 г, сахар — 4 ст., вода — 2,5 ст., уксус — ? ч. ложки.
Варите, помешивая, сахар, воду и уксус до золотистого цвета. Всыпьте в получившуюся карамель промытые и подсушенные салфеткой орехи, перемешайте все и доведите до кипения. Вылейте массу на смазанный растительным маслом противень, дайте остыть, а затем порежьте на кусочки желаемого размера.

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