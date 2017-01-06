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Ведите себя сдержанно: гороскоп на 10 января

Сегодня, 06:18 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Ведите себя сдержанно: гороскоп на 10 января

10 января 2017 года следует соблюдать чувство меры во всех без исключения аспектах жизни. Сейчас окажется неуместным излишний оптимизм, ведь общая атмосфера этого дня мало располагает к радости и веселью.

Овен:
Овны 10 января попытаются воплотить в жизнь свои креативные задумки. Основным полигоном для экспериментов станет ваш собственный дом, в котором вы захотите сделать ультрамодный ремонт или масштабную перестановку.

Телец:
Тельцам в этот день будет важно продемонстрировать свой авторитет перед окружающими. Ради этого вы пойдёте буквально на всё, даже не побоитесь вступить в жаркий спор с представителями закона.

Близнецы:
Близнецы 10 января 2017 не смогут ни минуты провести в одиночестве. Без веских на то оснований вы почувствуете резкий приступ депрессии, справиться с которой без постороннего участия у вас не получится.

Рак:
Ракам в этот день будет очень непросто придерживаться выбранного раннее экономичного подхода к своим финансам. Вы захотите пойти и потратить бережно отложенный капитал на дорогостоящий подарок себе или кому-то из младших членов семейства.

Лев:
Злейшими врагами Львов сегодня станут скука, лень и однообразие. Вам так захочется устроиться ещё один праздник в преддверье рабочих будней. Однако, ещё раз всё обсудив, вы откажетесь от этих планов и проведёте вечер в обществе телевизора.

Дева:
Девам 10 января не стоит возлагать слишком большие надежды на младших членов семьи. Детвора с радостью поддержит вашу инициативу посетить музей или театр, но как только им кто-то предложит пойти на каток, вы будете вынуждены отправиться на культурное мероприятие в одиночестве.

Весы:
Весам сегодня крупно повезёт во всём, что относится к сфере чувств и межличностных отношений. Вам удастся получить контакты у человека, который довольно долго вызывал у вас большой интерес, а также завязать ещё одно перспективное знакомство.

Скорпион:
Скорпионы уже в этот день с головой погрузятся в рабочую атмосферу. Вы вспомните все ошибки, допущенные в минувшем году, и составите план, как избежать их в своей работе в году 2017.

Стрелец:
Стрельцы проведут сегодняшний день в поисках новых профессиональных горизонтов. Вам захочется получить дополнительное образование или начать небольшой бизнес-проект, главную идею которого вы позаимствуете на одном из форумов в интернете.

Козерог:
Сегодняшний день Козерогам омрачит небольшая ссора со второй половинкой. Обсуждая планы на ближайшие дни, станет понятно, что вы и ваш любимый человек имеете диаметрально противоположные позиции по очень многим вопросам.

Водолей:
Наибольший успех 10 января 2017г Водолеям принесут публичные выступления. Пусть «публикой» для вас окажется всего пара соседей и родных, главное, что ваш пылкий монолог о необходимости жить в мире и согласии станет для них руководством к действию.

Рыбы:
Рыбы сегодня будут настойчиво избавляться от всего, что давно стало ненужным. Сначала вы обновите свой интерьер, вслед за чем задумаетесь о крупном реформировании в личной сфере своей жизни.

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