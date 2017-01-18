Вас ждут амурные дела: гороскоп на 20 января

20 января 2017 года заметно усилится взаимное притяжение между людьми противоположного пола. Сегодня повышается шанс завязать новый роман или внести в существующие любовные отношения элемент разнообразия и новизны.

Овен:

У Овнов 20 января будут неоднократно возникать стычки с коллегами по работе. Чтобы не создать себе репутацию отъявленного грубияна, попробуйте промолчать всякий раз, когда в ваш адрес прозвучат насмешливые или язвительные слова.

Телец:

Многим планам Тельцов в этот день помешают различного рода технические неполадки. Чтобы эти недоразумения окончательно не выбили вас из колеи, постарайтесь применить по отношению к ним позитивный подход.

Близнецы:

Близнецы в этот день будут способны свернуть горы на своём пути к успеху. Безжалостно устранив конкурентов, вы обязательно добьётесь высот, которые долгое время казались вам лишь заоблачной мечтою.

Рак:

Раки 20 января 2017 г столкнутся с целым рядом проблем со здоровьем. Внезапно обострится ваш хронический недуг, а переутомление на работе станет для вас причиной общего недомогания и сильного стресса.

Лев:

Львам в этот день следует всячески избегать контактов с домашними животными. Поиграв с четвероногим питомцем всего пару минут, все ближайшие дни вы будете страдать от сильнейшего приступа аллергии.

Дева:

Для Дев в этот день повышается риск травм, падений и ушибов. Чтобы эти неприятности миновали вас стороной, будьте сегодня предельно внимательны и откажитесь принимать участие в активных видах спорта.

Весы:

Весам на сегодня необходимо отказаться от решения чужих проблем, чтобы в будущем не стать для кого-то «козлом отпущения». Сосредоточьтесь на своих личных делах и отвечайте вежливым отказом на все просьбы о помощи со стороны друзей или коллег по работе.

Скорпион:

Скорпионы сегодня предпримут активные шаги к своему будущему финансовому успеху. Вы решите, что самое время открыть вклад в заслуживающем доверия банке или вложить часть своих денежных средств в иностранную валюту.

Стрелец:

Стрельцы 20 января 2017 испытают небольшой дискомфорт в пищеварительной системе. Эти проблемы довольно быстро пройдут, но ваше настроение по их вине на весь день окажется бесповоротно испорчено.

Козерог:

Козерогов сегодня будет сопровождать громкий успех в попытках воплотить в жизнь свои новые идеи и задумки. Однако эта череда побед может стать для вас причиной многих проблем, если, поверив в своё невероятное везение, вы откажетесь следовать голосу здравого смысла.

Водолей:

Водолеи сегодня проявят принципиальность по многим вопросам. Вы не побоитесь твёрдо отстаивать свою правоту даже в споре с некой высокопоставленной особой, у которой ваше поведение вызовет искреннюю похвалу и уважение.

Рыбы:

Рыбам сегодня очень поможет эмоциональный подход к служебным делам. Ваш искренний порыв по какому-то важному профессиональному вопросу будет истолкован начальством не иначе как пылкое стремление спасти коллектив и помочь своему предприятию выйти из кризиса.