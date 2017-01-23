Уже и до Сум доходит прогресс

Оплата проезда в трамваях и троллейбусах с помощью смартфона полностью или частично работает в электротранспорте семи украинских городов. А с начала апреля QR-билеты появятся в общественном транспорте Запорожья и Сум.

Стартовав во Львове, проста и доступна всем технология оплаты проезда через смартфоны уже работает в Днепре, Чернигове, Херсоне, Ивано-Франковске и ряде других городов. С 24 марта проезд с QR-кодом доступен и в трамваях города Конотоп.

За первый месяц народного тестирования электронными билетами оплатили свои поездки более 30 тыс. украинцев, — сообщает пресс-служба ПриватБанка в Сумской области.