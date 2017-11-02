Уроженка Сумщины будет вершить правосудие в Киеве

Уроженка Кролевца Алла Николаевна Макаровець назначена на должность судьи Верховного Суда в Кассационный уголовный суд, — сообщает сайт Кролевца.

Судейская карьера Аллы Макаровець, по данным портала суддивство.info:

2003 — 2013 гг. — судья Кролевецкого районного суда Сумской области.

С конца 2013 — судья Апелляционного суда Сумской области.