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Уроженка Сумщины будет вершить правосудие в Киеве

Вчера, 17:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Уроженка Сумщины будет вершить правосудие в Киеве

Уроженка Кролевца Алла Николаевна Макаровець назначена на должность судьи Верховного Суда в Кассационный уголовный суд, — сообщает сайт Кролевца.
Судейская карьера Аллы Макаровець, по данным портала суддивство.info:
2003 — 2013 гг. — судья Кролевецкого районного суда Сумской области.
С конца 2013 — судья Апелляционного суда Сумской области.

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