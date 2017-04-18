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15.06 Четверг

«Урок вождения» по-сумски: обошлось без жертв (фото)

Сегодня, 13:38 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова

14 июня около 20:00 в патрульную полицию поступило сообщение о том, что женщина с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Пежо заехала на детскую площадку. Как сообщил «Панораме» пресс-секретарь управления патрульной полиции Сум Олег СОЛОГУБ, муж передал право управления своим автомобилем своей жене, которая хотела научиться водить. «39-летняя женщина, не справилась с управлением и заехала на детскую площадку, где играли дети. Местные жители заблокировали автомобиль и удерживали его до приезда патрульных. В крови женщины обнаружен алкоголь – 0,37 промилле, что почти в два раза превышает норму. На женщину составлены два админпротокола – по ст.130 (управление в состоянии алкогольного опьянения» и ч.2 ст. 126 (управление лицом, не имеющих соответствующих документов). На ее мужа – по ст. 130 (передача права управления лицу, которое находится в состоянии алкогольного опьянения).

Фото со страницы Елены Адаменко и Патрульной полиции Сум

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