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Украинская медицина после реформы (инфографика)

Сегодня, 14:16 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Украинская медицина после реформы (инфографика)

По словам исполняющей обязанности министра охраны здоровья Ульяны Супрун, Украине нужно поспешить с принятием медицинской реформы, поскольку, если она не будет одобрена в ближайшее время, вернуться к ней получится лишь после парламентских выборов 2019 года. «Слово и Дело» проанализировало основные изменения, которые ждут украинскую медицину в процессе реформы.
В частности, реформа предусматривает создание Национального закупочного агентства как механизма посредничества между государством, медицинскими учреждениями и гражданами. Кроме того, люди получат возможность самостоятельно выбирать, в каком учреждении они хотят лечиться, в отличие от текущего положения дел, когда пациенты «приписаны» к поликлиникам.
Также после введения института семейных врачей медреформа позволит гражданам самостоятельно выбирать доктора, который будет заниматься их лечением, тогда как сейчас за определенными адресами закреплены участковые врачи.
При этом государственные и коммунальные лечебные учреждения в ходе реформы будут реорганизованы в некоммерческие предприятия, но не стоит опасаться, что они станут частными – форма собственности останется прежней.
Еще одним важным нововведением, которое предусматривает реформа, является «привязка» заработной платы медиков к количеству и качеству медицинских услуг в отличие от действующей в украинских больницах практики оплаты проведенного на работе времени, что позволяет работать по принципу «солдат спит, служба идет».

Помимо этого, медицинская реформа должна ввести механизм реимбурсации: возмещения средств, потраченных гражданами на назначенные в ходе амбулаторного лечения лекарства.
Также изменения предполагают гарантированное государством финансирование пакета необходимых медицинских услуг, причем сам пакет этих услуг будет устанавливаться Кабинетом министров.
Что касается конкретных шагов, которые должны быть осуществлены для внедрения реформы, то для начала украинским депутатам необходимо будет наработать соответствующую законодательную базу, причем некоторые шаги в этом направлении уже сделаны.
8 июня парламент в первом чтении принял законопроект №6327 «О государственных гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств», однако в тот же день провалил поправку к Бюджетному кодексу, которая касалась медреформы.
Кроме того, в повестку дня до сих пор не включен законопроект №4456 «Об организации медицинского обслуживания населения в Украине», а документ об основах государственной политики охраны здоровья ВР вернула на доработку еще в начале ноября прошлого года.

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