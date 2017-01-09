В Украине снизили нормы потребления тепла и электроэнергии

Новые правила начнут действовать с 1 мая, поэтому субсидии пересматривать не будут

Украинское правительство пересмотрело отдельные социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами. На основании постановления Кабмина №51 от 6 февраля пересмотрены социальные нормативы, — сообщает UBR

В частности, пересмотрены нормативы использования:

* тепловой энергии для централизованного отопления абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период;

* электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт • ч до 51 кВт • ч на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период;

* природного газа для индивидуального отопления: с 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Кроме того, пересмотрены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах. При этом, принятое постановление не предусматривает перерасчет размеров действующих субсидий, поскольку вступает в силу с 1 мая 2017 года.