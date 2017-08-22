Украина в мировых рейтингах (инфографика)

Всемирный банк по результатам исследований управленческих решений, принятых до 20 мая 2017 года (так называемой «даты отсечения») поднял позиции Украины в этом рейтинге на 4 ступени. Вместе с тем в рейтинге экономической свободы мы провалились 14 позиций и сегодня находимся в списке между Ираном и Анголой.

На тех же местах, что и в прошлом году, Украина оказалась по показателям мощности армии (неплохая 30-я ступенька), аутсорсинговой привлекательности (24-я позиция, свидетельствующая о высоком интересе к украинским кадрам). И, к сожалению, та же, 134-я ступенька у нас в рейтинге качества автомобильных дорог. Для полноты понимания ситуации скажем, что «по соседству» с нами расположились Мозамбик и Мавритания, — сообщает «Слово и Дело».

По другим показателям позиции нашей страны демонстрируют рост, хотя и незначительный. Так, по сравнению с прошлым годом Украина поднялась в рейтинге глобальной конкурентоспособности. Занимая 81-ю строчку, мы уже почти догнали в списке Бразилию. На один пункт наша страна поднялась в рейтинге национальных брендов. Еще одна приятная новость касается, опять же, личностного развития украинцев: мы поднялись на две позиции по показателю развития человеческого капитала и теперь расположились между Великобританией и Литвой на 24-м месте.