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Украина в мировых рейтингах (инфографика)

Вчера, 16:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Украина в мировых рейтингах (инфографика)

Всемирный банк по результатам исследований управленческих решений, принятых до 20 мая 2017 года (так называемой «даты отсечения») поднял позиции Украины в этом рейтинге на 4 ступени. Вместе с тем в рейтинге экономической свободы мы провалились 14 позиций и сегодня находимся в списке между Ираном и Анголой.
На тех же местах, что и в прошлом году, Украина оказалась по показателям мощности армии (неплохая 30-я ступенька), аутсорсинговой привлекательности (24-я позиция, свидетельствующая о высоком интересе к украинским кадрам). И, к сожалению, та же, 134-я ступенька у нас в рейтинге качества автомобильных дорог. Для полноты понимания ситуации скажем, что «по соседству» с нами расположились Мозамбик и Мавритания, — сообщает «Слово и Дело».
По другим показателям позиции нашей страны демонстрируют рост, хотя и незначительный. Так, по сравнению с прошлым годом Украина поднялась в рейтинге глобальной конкурентоспособности. Занимая 81-ю строчку, мы уже почти догнали в списке Бразилию. На один пункт наша страна поднялась в рейтинге национальных брендов. Еще одна приятная новость касается, опять же, личностного развития украинцев: мы поднялись на две позиции по показателю развития человеческого капитала и теперь расположились между Великобританией и Литвой на 24-м месте.

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