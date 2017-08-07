Учимся побеждать «Сумыгаз»

Для Сумской громады пример активных жильцов пятиэтажки по ул. Зеленко, 14 показателен. Благодаря принципиальной позиции, квалифицированному юридическому сопровождению людям удалось отстоять свои интересы в суде.

Рассмотрение резонансного газового дела в Апелляционном суде Сумской области состоялось 5 сентября 2017 г. Это уже не первое судебное заседание по иску жителей Зеленко, 14, которые опротестовывают решение комиссии ПАО «Сумыгаз». Ее члены решили наказать жителей дома за то, что они не позволили разместить узел учета газа на их доме. Ведомственная комиссия установили граничный объем газа — 9,8 м3 на одного человека вместо 4,4. После этого жильцы подали исковое заявление в суд и начались судебные разбирательства.

И вот 5 сентября Апелляционный суд вынес вердикт в пользу жильцов дома Зеленко, 14, где указано, что акты о нарушении, на основании которых выносилось решение комиссии ПАО «Сумыгаз», составлены не в отношении конкретно определенного потребителя, а в отношении объекта – жилого дома № 14 по ул. Зеленко в г. Сумы. В данном случае каждый житель невольно оказался в роли нарушителя, поэтому суд восстановил справедливость, признав действия ПАО «Сумыгаз» неправомерными.

Теперь, опираясь на обнародованный приговор суда, жители могут обратиться в «Сумыгаз» с заявлениями о пересчета объемов потребленного природного газа за время действия вышеуказанного решения комиссии с применением нормы потребления природного газа 4,4 за м3.

На судебных заседаниях по газовому делу интересы жильцов представляли Татьяна ВАХРУШЕВА, Татьяна ДЕНИСЕНКО и Владимир ХАРИТОНОВ. Все они пенсионеры. Почтенный возраст не мешает им проявлять активную жизненную позицию, участвовать в судебных заседаниях, где нужны крепкие нервы, настойчивость и даже смелость. Как отмечает одна из активисток Татьяна Вахрушева, произвол «Сумыгаза» заставил их начать борьбу: «Ведь ранее речь шла об установке индивидуальных газовых счетчиков, вместо этого возле дома появились специалисты, чтобы установить общедомовой». Ее сосед по дому и соратник по борьбе Владимир Харитонов показывает письмо «Сумыгаза» о возможности установки индивидуального счетчика в его квартире. Там черным по белому написано, что до 1 января 2018 г. предприятие обязуется установить прибор индивидуального учета газа в квартире Владимира Ивановича.

В апреле прошлого года «Сумыгаз» забывает о своем обещании и объявляет о начале «благотворительной акции» по установке общедомовых счетчиков, тем самым игнорируя ряд законодательных норм. В частности, заменяя понятия коммерческого учета газа с техническим, нарушая инженерные требования, юридические аспекты и мн. др.

«У нас не было другого выхода, как отстаивать свои интересы в суде, ведь общественными митингами и политическими акциями здесь ничего не добьешся и не поможешь», — объясняет Владимир Иванович позицию жильцов, которые делегировали его участвовать в судебных заседаниях.

Юридическое сопровождение иска жильцов осуществлял уполномоченный общественной организации «Жилищный эксперт» Алексей ПАРХОМЧУК. Он сообщает, что это первая обнадеживающая победа сумчан на пути за прозрачные и справедливые тарифы на газ, и резюмирует: «Действия «Сумыгаза» — это отражение корпоративной стратегии газового монополиста, лоббирование его интересов ощущалось на протяжении всех месяцев судебной тяжбы, поскольку очень высока цена вопроса — 200 млн гривен в рамках города Сумы, а в масштабах Украины сумма может достигать 5-7 миллиардов гривен».

А вот как прокомментировали свои дальнейшие действия в «Сумыгазе». Пресс-секретарь «Сумыгаза» Анастасия ШИМАРИНА в ответ на наш запрос сообщила следующее: «Після отримання повного тексту рішення апеляційного суду ПАТ «Сумигаз» звернулося до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з касаційними скаргами на рішення ухвали Апеляційного суду Сумської області.

Зауважимо, що ПАТ «Сумигаз» на виконання ЗУ «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» зобов’язане встановити прилади обліку. Відповідно до рішення на державному рівні здійснюється монтаж загально будинкових приладів обліку (лічильників)”.

Врез 1

Участники судебного процесса со стороны жителей прекрасно сознают. что сентябрьская победа в Апелляционном суде – это лишь первый шаг в их борьбе за справедливость. Сейчас жильцы дома, согласно судебному решению, направляют заявления в ПАО «Сумыгаз» о пересчете объемов природного газа в период с 1.11.2016 по 1.04.2017.

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НЕ УБЕРЕГЛИ. Как ни охраняли жители Зеленко, 14 свой дом, а «Сумыгазу» все-таки удалось поставить узел учета газа

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ПОСТПРЕД ОТ ГРОМАДЫ. Хрупкая на вид, но сильная духом, Татьяна Вахрушева не пропустила ни одного заседания суда, где отстаивала интересы своих поручителей — соседей по дому

Олена Шевченко, «Панорама» №39