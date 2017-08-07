Панорама / сумы / новости / события / комментарии
27.09 Среда

Учимся побеждать «Сумыгаз»

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама

Для Сумской громады пример активных жильцов пятиэтажки по ул. Зеленко, 14 показателен. Благодаря принципиальной позиции, квалифицированному юридическому сопровождению людям удалось отстоять свои интересы в суде.
Рассмотрение резонансного газового дела в Апелляционном суде Сумской области состоялось 5 сентября 2017 г. Это уже не первое судебное заседание по иску жителей Зеленко, 14, которые опротестовывают решение комиссии ПАО «Сумыгаз». Ее члены решили наказать жителей дома за то, что они не позволили разместить узел учета газа на их доме. Ведомственная комиссия установили граничный объем газа — 9,8 м3 на одного человека вместо 4,4. После этого жильцы подали исковое заявление в суд и начались судебные разбирательства.
И вот 5 сентября Апелляционный суд вынес вердикт в пользу жильцов дома Зеленко, 14, где указано, что акты о нарушении, на основании которых выносилось решение комиссии ПАО «Сумыгаз», составлены не в отношении конкретно определенного потребителя, а в отношении объекта – жилого дома № 14 по ул. Зеленко в г. Сумы. В данном случае каждый житель невольно оказался в роли нарушителя, поэтому суд восстановил справедливость, признав действия ПАО «Сумыгаз» неправомерными.
Теперь, опираясь на обнародованный приговор суда, жители могут обратиться в «Сумыгаз» с заявлениями о пересчета объемов потребленного природного газа за время действия вышеуказанного решения комиссии с применением нормы потребления природного газа 4,4 за м3.
На судебных заседаниях по газовому делу интересы жильцов представляли Татьяна ВАХРУШЕВА, Татьяна ДЕНИСЕНКО и Владимир ХАРИТОНОВ. Все они пенсионеры. Почтенный возраст не мешает им проявлять активную жизненную позицию, участвовать в судебных заседаниях, где нужны крепкие нервы, настойчивость и даже смелость. Как отмечает одна из активисток Татьяна Вахрушева, произвол «Сумыгаза» заставил их начать борьбу: «Ведь ранее речь шла об установке индивидуальных газовых счетчиков, вместо этого возле дома появились специалисты, чтобы установить общедомовой». Ее сосед по дому и соратник по борьбе Владимир Харитонов показывает письмо «Сумыгаза» о возможности установки индивидуального счетчика в его квартире. Там черным по белому написано, что до 1 января 2018 г. предприятие обязуется установить прибор индивидуального учета газа в квартире Владимира Ивановича.
В апреле прошлого года «Сумыгаз» забывает о своем обещании и объявляет о начале «благотворительной акции» по установке общедомовых счетчиков, тем самым игнорируя ряд законодательных норм. В частности, заменяя понятия коммерческого учета газа с техническим, нарушая инженерные требования, юридические аспекты и мн. др.
«У нас не было другого выхода, как отстаивать свои интересы в суде, ведь общественными митингами и политическими акциями здесь ничего не добьешся и не поможешь», — объясняет Владимир Иванович позицию жильцов, которые делегировали его участвовать в судебных заседаниях.
Юридическое сопровождение иска жильцов осуществлял уполномоченный общественной организации «Жилищный эксперт» Алексей ПАРХОМЧУК. Он сообщает, что это первая обнадеживающая победа сумчан на пути за прозрачные и справедливые тарифы на газ, и резюмирует: «Действия «Сумыгаза» — это отражение корпоративной стратегии газового монополиста, лоббирование его интересов ощущалось на протяжении всех месяцев судебной тяжбы, поскольку очень высока цена вопроса — 200 млн гривен в рамках города Сумы, а в масштабах Украины сумма может достигать 5-7 миллиардов гривен».
А вот как прокомментировали свои дальнейшие действия в «Сумыгазе». Пресс-секретарь «Сумыгаза» Анастасия ШИМАРИНА в ответ на наш запрос сообщила следующее: «Після отримання повного тексту рішення апеляційного суду ПАТ «Сумигаз» звернулося до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з касаційними скаргами на рішення ухвали Апеляційного суду Сумської області.
Зауважимо, що ПАТ «Сумигаз» на виконання ЗУ «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» зобов’язане встановити прилади обліку. Відповідно до рішення на державному рівні здійснюється монтаж загально будинкових приладів обліку (лічильників)”.
Врез 1
Участники судебного процесса со стороны жителей прекрасно сознают. что сентябрьская победа в Апелляционном суде – это лишь первый шаг в их борьбе за справедливость. Сейчас жильцы дома, согласно судебному решению, направляют заявления в ПАО «Сумыгаз» о пересчете объемов природного газа в период с 1.11.2016 по 1.04.2017.
Подпись под фото №1
НЕ УБЕРЕГЛИ. Как ни охраняли жители Зеленко, 14 свой дом, а «Сумыгазу» все-таки удалось поставить узел учета газа
Подпись под фото № 2
ПОСТПРЕД ОТ ГРОМАДЫ. Хрупкая на вид, но сильная духом, Татьяна Вахрушева не пропустила ни одного заседания суда, где отстаивала интересы своих поручителей — соседей по дому
Олена Шевченко, «Панорама» №39

Напечатать Письмо автору Просмотров 107 Комментариев 0

читайте также
Человек и оружие: детский восторг в Сумах (фото) 10 фото
Человек и оружие: детский восторг в Сумах (фото)
07.08.2017, 11:12 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 07.08.2017, 11:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 265 Комментариев 0
В Сумах по интернету можно записаться к педиатру 5 фото
В Сумах по интернету можно записаться к педиатру
04.08.2017, 17:18 Новость
Панорама Панорама 04.08.2017, 17:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 439 Комментариев 0
Гиблое место в Сумах (фото, видео) 3 фото
Гиблое место в Сумах (фото, видео)
04.08.2017, 12:12 Новость
Панорама Панорама 04.08.2017, 12:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 336 Комментариев 0
Поперек Продольной в Сумах 1 фото
Поперек Продольной в Сумах
04.08.2017, 08:25 Новость
Панорама Панорама 04.08.2017, 08:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 351 Комментариев 0
В Сумах произошло ДТП с разыскиваемым мотоциклом (фото) 5 фото
В Сумах произошло ДТП с разыскиваемым мотоциклом (фото)
04.08.2017, 07:19 Новость
Панорама Панорама 04.08.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 301 Комментариев 0
Кадры Сум: Владимир Руденко о КП «Центр ухода за животными»
Кадры Сум: Владимир Руденко о КП «Центр ухода за животными»
03.08.2017, 10:10 Новость
Панорама Панорама 03.08.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 251 Комментариев 0
Ни конца, ни краю 1 фото
Ни конца, ни краю
03.08.2017, 08:08 Новость
Панорама Панорама 03.08.2017, 08:08 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 450 Комментариев 0
Расширение в центре Сум: есть вопросы (видео) 2 фото
Расширение в центре Сум: есть вопросы (видео)
02.08.2017, 10:10 Новость
Панорама Панорама 02.08.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 513 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Відгуки про Сумський автомобільний ярмарок
25.09.2017, 09:41
admin adminych admin adminych 25.09.2017, 09:41 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 164 Комментариев 0
Как выжить инвесторам на Сумщине
24.09.2017, 16:27
admin adminych admin adminych 24.09.2017, 16:27 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 150 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 410 Комментариев 0
Опросы

Нужны ли Украине досрочные президентские выборы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Обзор смартфона IPhone X
Вчера, 14:10
admin adminych admin adminych Вчера, 14:10 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 67 Комментариев 0
Програма UP-STUDY: учись в Польщі — живи і працюй в Європі
Вчера, 13:37
admin adminych admin adminych Вчера, 13:37 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0
Интерактивная приемка автомобиля — ключевое преимущество Бош Авто Сервис
22.09.2017, 17:59
admin adminych admin adminych 22.09.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
Блог компании Метро — пожалуй, лучший блог о еде
21.09.2017, 14:21
admin adminych admin adminych 21.09.2017, 14:21 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
Нужно ли менять форсунки
14.09.2017, 17:33
admin adminych admin adminych 14.09.2017, 17:33 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
последние комментарии
Алина Калугина к материалу
Кредит365: комфортные условия онлайн-кредитования
Новая микрокредитная компания, которая предоставляет денежные средства на любые нужды. Первый кредит всего лишь по 0,01% в день; оформление кредита без залога ...
Сегодня, 00:04
Алина Калугина к материалу
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
Я когда мужу покупала дорогой подарок, мне не хватало буквально 1500 гривен. Хорошо,что вспомнила что у нас в Украине есть сервисы ...
Вчера, 23:59
Алина Калугина к материалу
Онлайн-кредит в МФО
Я когда мужу покупала дорогой подарок, мне не хватало буквально 1500 гривен. Вспомнила что у нас в Украине есть сервисы ...
Вчера, 23:53
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII