Ученые из Израиля пришли к выводу, что все диеты так или иначе сказываются на психике человека и все упирается в ограничения. Единственно положительной выступает лишь та, продукты в которой вкусны для голодающего. Такими выводами поделились специалисты с журналистами в понедельник, 23 января.
Они также отметили, что опаснее других моногамные диеты, поскольку в них человек перестает получать вкус от еды. Отсюда у него появляется и агрессия и угнетенность состояния. Психологи называют это диетической депрессией и убедительно просят не изводить себя, — сообщают ИА «Народные новости».
Ученые огласили опасные для психики диеты
Ученые из Израиля пришли к выводу, что все диеты так или иначе сказываются на психике человека и все упирается в ограничения. Единственно положительной выступает лишь та, продукты в которой вкусны для голодающего. Такими выводами поделились специалисты с журналистами в понедельник, 23 января.
Напечатать Письмо автору Просмотров 1 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
31.10.2016, 17:17 Новость
31.10.2016, 07:17 Новость
28.10.2016, 07:17 Новость
27.10.2016, 07:17 Новость
25.10.2016, 07:17 Новость
24.10.2016, 07:23 Новость
20.10.2016, 16:02 Новость
19.10.2016, 17:14 Новость
Комментировать (0)
Новости партнёров
05.01.2017, 17:55
admin Подписаться 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 271 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 264 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 12:51
admin Подписаться Вчера, 12:51 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0 Поддержали 0
10.01.2017, 17:19
admin Подписаться 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0 Поддержали 0
06.01.2017, 14:15
admin Подписаться 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 65 Комментариев 0 Поддержали 0
05.01.2017, 19:36
admin Подписаться 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 64 Комментариев 0 Поддержали 0
04.01.2017, 18:39
admin Подписаться 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Прем’єр-міністру Гройсману Президенту Порошенко Від замордованого ними громадянина України Ленського Олексія Васильовича, що мешкає в місті Суми, вул. Лохвицька, 13. ...Вчера, 18:43
И это всё из-за СОБИРАТЕЛЕЙ ЛАПШИ НА УШАХ что на выборах голосуют не за реально сделанные для них дела, а ...20.01.2017, 23:50
20.01.2017, 22:56