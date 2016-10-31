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Ученые огласили опасные для психики диеты

Сегодня, 07:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Ученые огласили опасные для психики диеты

Ученые из Израиля пришли к выводу, что все диеты так или иначе сказываются на психике человека и все упирается в ограничения. Единственно положительной выступает лишь та, продукты в которой вкусны для голодающего. Такими выводами поделились специалисты с журналистами в понедельник, 23 января.
Они также отметили, что опаснее других моногамные диеты, поскольку в них человек перестает получать вкус от еды. Отсюда у него появляется и агрессия и угнетенность состояния. Психологи называют это диетической депрессией и убедительно просят не изводить себя, — сообщают ИА «Народные новости».

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